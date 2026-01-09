Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Więcej niż co piąty Polak uważa, że powinniśmy wyjść z UE

„Czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej?” - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Publikacja: 09.01.2026 06:07

Obchody rocznicy wejścia Polski do UE w Krakowie

Obchody rocznicy wejścia Polski do UE w Krakowie

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Na tak zadane pytanie najwięcej respondentów – 51 proc. – odpowiedziało „zdecydowanie nie”. Kolejnych 18 proc. respondentów odpowiedziało „raczej nie”, co oznacza, że przeciw wystąpieniu z UE opowiedziało się 69 proc. uczestników badania.

Czytaj więcej

Uroczysty koncert na Placu Zamkowym "Welcome Europe", zorganizowany w związku z przystąpieniem Polsk
Opinie Ekonomiczne
Cezary Szymanek: Najpierw Unia Europejska, potem euro

Sondaż: 10 proc. ankietowanych jest zdecydowanie za wyjściem z Unii Europejskiej

Z kolei 10 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 12 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Oznacza to, że za wyjściem Polski z UE opowiedziało się łącznie 22 proc. respondentów, czyli więcej niż co piąty.

9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. 

Czytaj więcej

Minister rolnictwa: Polexit byłby tragedią dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa
Gospodarka
Minister rolnictwa: Polexit byłby tragedią dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa
Reklama
Reklama

W referendum z 2003 roku , które zdecydowało o wejściu Polski do UE (co nastąpiło 1 stycznia 2003 roku) za obecnością w Unii Europejskiej zagłosowało 77,45 proc., a przeciw było 22,55 proc. Frekwencja w referendum (trwało dwa dni) wyniosła 58,85 proc. 

Spośród partii obecnych w parlamencie do wyjścia z UE namawia Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Lider tego ugrupowania w niedawnym wywiadzie udzielonym Monice Jaruzelskiej mówił, że „dobrze przygotowany Polexit to jedyna alternatywa dla bankructwa, wywłaszczenia i utraty suwerenności”.

Foto: Tomasz Sitarski

Sondaż: Polacy zdecydowanie przeciw przyjęciu euro

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „SE” ankietowanych zapytano też, czy Polska powinna wprowadzić wspólną europejską walutę – euro. Tu zdecydowaną większość stanowią przeciwnicy takiego rozwiązania – „zdecydowanie nie” odpowiedziało 48 proc. badanych, a „raczej nie” – 22 proc. Łącznie przeciw przyjęciu euro opowiedziało się 70 proc. respondentów.

„Zdecydowanie” za przyjęciem euro jest 9 proc. badanych, a „raczej za” – 12 proc. Za przyjęciem euro jest więc łącznie 21 proc. ankietowanych. 9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. 

To wyniki zbliżone do wyników sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, w którym za przyjęciem euro opowiedziało się 28,5 proc. badanych, a przeciw było 62,3 proc. W naszym sondażu pytaliśmy o przyjęcie euro w perspektywie 10 lat. 

Reklama
Reklama

Sondaż wykonano na reprezentatywnej grupie 1002 dorosłych Polaków metodą CAWI w dniach 31 grudnia 2025 roku – 1 stycznia 2026 roku. Margines błędu statystycznego wynosi 3 proc. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Sondaże i badania Unia Europejska (UE) Konfederacja Korony Polskiej
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Zimowe miesiące dla osób w kryzysie bezdomności to okres szczególnie wymagający
miasto zimą
-15 stopni w Warszawie. Miasto uruchamia pełny system pomocy potrzebującym
prof. Andrzej Szeptycki
Społeczeństwo
Prof. Andrzej Szeptycki: Jak się nie nabrać na dezinformację w nauce
Wypadek na DK11
Społeczeństwo
Cała prawda o polskich kierowcach w 2025 roku. Są policyjne dane
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Demonstracja Ukraińców przed ambasadą Rosji w Warszawie
Społeczeństwo
Ukraińcy jak inni cudzoziemcy. Czy likwidacja przywilejów odwróci antyukraińskie nastroje w Polsce?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama