Obchody rocznicy wejścia Polski do UE w Krakowie
Na tak zadane pytanie najwięcej respondentów – 51 proc. – odpowiedziało „zdecydowanie nie”. Kolejnych 18 proc. respondentów odpowiedziało „raczej nie”, co oznacza, że przeciw wystąpieniu z UE opowiedziało się 69 proc. uczestników badania.
Z kolei 10 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 12 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Oznacza to, że za wyjściem Polski z UE opowiedziało się łącznie 22 proc. respondentów, czyli więcej niż co piąty.
9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
W referendum z 2003 roku , które zdecydowało o wejściu Polski do UE (co nastąpiło 1 stycznia 2003 roku) za obecnością w Unii Europejskiej zagłosowało 77,45 proc., a przeciw było 22,55 proc. Frekwencja w referendum (trwało dwa dni) wyniosła 58,85 proc.
Spośród partii obecnych w parlamencie do wyjścia z UE namawia Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Lider tego ugrupowania w niedawnym wywiadzie udzielonym Monice Jaruzelskiej mówił, że „dobrze przygotowany Polexit to jedyna alternatywa dla bankructwa, wywłaszczenia i utraty suwerenności”.
W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „SE” ankietowanych zapytano też, czy Polska powinna wprowadzić wspólną europejską walutę – euro. Tu zdecydowaną większość stanowią przeciwnicy takiego rozwiązania – „zdecydowanie nie” odpowiedziało 48 proc. badanych, a „raczej nie” – 22 proc. Łącznie przeciw przyjęciu euro opowiedziało się 70 proc. respondentów.
„Zdecydowanie” za przyjęciem euro jest 9 proc. badanych, a „raczej za” – 12 proc. Za przyjęciem euro jest więc łącznie 21 proc. ankietowanych. 9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.
To wyniki zbliżone do wyników sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, w którym za przyjęciem euro opowiedziało się 28,5 proc. badanych, a przeciw było 62,3 proc. W naszym sondażu pytaliśmy o przyjęcie euro w perspektywie 10 lat.
Sondaż wykonano na reprezentatywnej grupie 1002 dorosłych Polaków metodą CAWI w dniach 31 grudnia 2025 roku – 1 stycznia 2026 roku. Margines błędu statystycznego wynosi 3 proc.
