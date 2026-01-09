W referendum z 2003 roku , które zdecydowało o wejściu Polski do UE (co nastąpiło 1 stycznia 2003 roku) za obecnością w Unii Europejskiej zagłosowało 77,45 proc., a przeciw było 22,55 proc. Frekwencja w referendum (trwało dwa dni) wyniosła 58,85 proc.

Spośród partii obecnych w parlamencie do wyjścia z UE namawia Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Lider tego ugrupowania w niedawnym wywiadzie udzielonym Monice Jaruzelskiej mówił, że „dobrze przygotowany Polexit to jedyna alternatywa dla bankructwa, wywłaszczenia i utraty suwerenności”.

Foto: Tomasz Sitarski

Sondaż: Polacy zdecydowanie przeciw przyjęciu euro

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „SE” ankietowanych zapytano też, czy Polska powinna wprowadzić wspólną europejską walutę – euro. Tu zdecydowaną większość stanowią przeciwnicy takiego rozwiązania – „zdecydowanie nie” odpowiedziało 48 proc. badanych, a „raczej nie” – 22 proc. Łącznie przeciw przyjęciu euro opowiedziało się 70 proc. respondentów.

„Zdecydowanie” za przyjęciem euro jest 9 proc. badanych, a „raczej za” – 12 proc. Za przyjęciem euro jest więc łącznie 21 proc. ankietowanych. 9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

To wyniki zbliżone do wyników sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, w którym za przyjęciem euro opowiedziało się 28,5 proc. badanych, a przeciw było 62,3 proc. W naszym sondażu pytaliśmy o przyjęcie euro w perspektywie 10 lat.