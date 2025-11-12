Szułdrzyński przytacza dane: 30 proc. komentarzy o Nawrockim miało wydźwięk pozytywny. – Był z narodem, bronił polskości, krytykował Unię Europejską – to najczęstsze pozytywne argumenty. Ale zaraz obok pojawiają się zarzuty o krzykliwość, kibolski styl i dzielenie społeczeństwa.

– Karol Nawrocki wygrał, bo reprezentuje historię awansu społecznego – zauważa Flieger, wskazując na tożsamość wyborców Konfederacji. Jednocześnie z dystansem odnosi się do krytyki ze strony Marcina Mastalerka, który powiedział, że Nawrocki "wyssał tlen z polityki prawicy" i zastąpi Kaczyńskiego. – Nie brałabym na poważnie opinii pana Mastalerka – kwituje.

Czy patriotyzm musi być smutny? Rola wspólnot lokalnych

Podczas rozmowy pojawia się również refleksja o zmianach społecznych. – Marzy mi się patriotyzm, który nie jest smutny. I chyba to się zaczyna spełniać – mówi Flieger. Wskazuje na pozytywne przykłady z mediów, takie jak reportaże o tym, „za co kochamy Polskę”.

Nie zabrakło też głosu ostrzeżenia przed oswajaniem radykalnych haseł. – Transparent na moście, który tak chwalił Krzysztof Bosak, spotkał się z ostrą krytyką. Nie tędy droga – ocenia dziennikarka. – Uważam, że nacjonalizm i faszyzm są pojęciami nadużywanymi, które zaciemniają obraz rzeczywistości – dodaje.

– Ja nigdy na Marszu Niepodległości nie byłam i nie wybieram się – podkreśla Flieger. Zamiast tego wskazuje na lokalne, radosne formy świętowania, jak poznańskie rogale czy spontaniczne inicjatywy w małych ojczyznach. – Świat nie kończy się na Warszawie – przypomina. Z uznaniem oceniła wystąpienie premiera Donalda Tuska w Gdańsku, jego lokalnej ojczyźnie.