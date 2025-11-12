Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Michał Szułdrzyński: Najgorsza jesień Jarosława Kaczyńskiego

Udział Jarosława Kaczyńskiego w Marszu Niepodległości wywołał falę krytyki, pogardy i sarkazmu. Wizerunkowym problemom PiS towarzyszą afera z działką pod CPK, Zbigniew Ziobro w Budapeszcie i Daniel Obajtek przed prokuratorem.

Publikacja: 12.11.2025 14:02

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Albert Zawada

Michał Szułdrzyński

– Jarosław Kaczyński nagle idący w Marszu (Niepodległości – red.) jest po prostu niewiarygodny – orzekł w środę w RMF Marcin Mastalerek. Zdaniem byłego szefa gabinetu Andrzeja Dudy obecny prezydent Karol Nawrocki wyssał cały polityczny tlen i dla prezesa PiS nie ma dziś miejsca.

Dlaczego internet krytykuje Jarosława Kaczyńskiego za udział w Marszu Niepodległości?

Mastalerek nie od dziś jest do Kaczyńskiego uprzedzony, już nieraz wysyłał go na emeryturę. Sęk w tym, że akurat tym razem wyraża emocje, które są powszechne w sieci. W analizie nastrojów sieci Data House Res Futura czytamy: „Temat emerytury J. Kaczyńskiego pojawia się już w co trzeciej interakcji social media. Od 2015 nie obserwowaliśmy tak silnego trendu w social media dot. J. Kaczyńskiego. Strach, gniew i złość zastępują pogarda (wiek) oraz ironia i sarkazm (…) próby komunikacji »do młodych« nie działają”. Aż 72,4 proc. komentarzy na temat obecności Kaczyńskiego na marszu miało charakter krytyczny.

Obecność Karola Nawrockiego wśród zwykłych uczestników Maerszu Niepodległości była powodem wielkiego

Obecność Karola Nawrockiego wśród zwykłych uczestników Maerszu Niepodległości była powodem wielkiego entuzjazmu zebranych.

Foto: KPRP/Mikołaj Bujak

Choć trzeba przyznać, że Kaczyński przed marszem znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Przez lata na marsz nie chodził, nie chcąc brać na siebie politycznej odpowiedzialności za burdy, do których niegdyś na nim dochodziło. Ale w ostatnich latach to znacznie bardziej impreza dla zwykłych sympatyków prawicy, którzy chcą zamanifestować swój patriotyzm, czasem niezależnie od tego, kto jest organizatorem. Ale w sytuacji, gdy gospodarzem marszu ogłosiła się Konfederacja, a swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, Kaczyński miał dwa złe wyjścia: albo zrejterować i oddać ten dzień politycznym walkowerem, albo też zaryzykować wywołanie negatywnych emocji i pójść. Wybrał to drugie.

Reklama
Reklama

Komu służy robienie Daniela Obajtka i Zbigniewa Ziobry twarzami PiS?

Ale to niejedyna sytuacja, która pokazuje, w jak trudnej sytuacji znalazł się Kaczyński. Prezes PiS wezwał do solidarności z Danielem Obajtkiem, któremu prokuratura właśnie przedstawiła zarzut. Wcześniej bronił Zbigniewa Ziobry, który schronił się w Budapeszcie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Procedurę uchylenia immunitetu Ziobrze nazwał próbą zamordowania byłego ministra sprawiedliwości. W efekcie Ziobro i Obajtek stają się właśnie twarzami PiS.

To dla wizerunku tej partii wielkie ryzyko. Ziobro kojarzy się z upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości i nawet w PiS nie brakowało krytyków jego zmian w sądownictwie. Obajtek zaś jest przykładem budowy osobistej fortuny dzięki stanowiskom w państwowych firmach za rządów PiS. Innymi słowy: obaj są symbolami procesów, przez które PiS musiał w 2023 r. oddać władzę. Jeśli do tego dodamy aferę z działką pod CPK, mamy absolutną katastrofę wizerunkową Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w m
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Działka pod CPK odkupiona przez państwo. Teraz tylko PiS ma problem z tą aferą

Zamiast utrwalać obraz partii, która rzekomo dbała o zwykłych obywateli i chciała wielkich inwestycji w trosce o narodową dumę, pojawia się obraz niejasnych okoliczności sprzedaży działki kluczowej dla budowy CPK, dojenia państwowych firm, czego twarzą był Obajtek, czy kanonizowanie za życia Ziobry, którego nawet w PiS niewielu by chciało bronić. Nie wiem, czy to już polityczna jesień Kaczyńskiego, ale z pewnością jest to jedna z najgorszych jesieni PiS od lat.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Święta Święta Narodowe i Państwowe Marsz Niepodległości Osoby Jarosław Kaczyński Zbigniew Ziobro Daniel Obajtek 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

– Jarosław Kaczyński nagle idący w Marszu (Niepodległości – red.) jest po prostu niewiarygodny – orzekł w środę w RMF Marcin Mastalerek. Zdaniem byłego szefa gabinetu Andrzeja Dudy obecny prezydent Karol Nawrocki wyssał cały polityczny tlen i dla prezesa PiS nie ma dziś miejsca.

Dlaczego internet krytykuje Jarosława Kaczyńskiego za udział w Marszu Niepodległości?

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent RP Karol Nawrocki (3P) oraz odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski aktor
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Prezydent podniósł na duchu Polaków na Białorusi
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Karol Nawrocki
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Mojsza jedność, czyli jak Karol Nawrocki przypomniał, co nas dzieli
Marsz Niepodległości: Ja Polak, ja łachmyta
Komentarze
Marsz Niepodległości: Ja Polak, ja łachmyta
Marsz Niepodległości w Warszawie w 2021 roku
Komentarze
Bogusław Chrabota: O mądry patriotyzm
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Prezydent USA Donald Trump
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Zakończenie paraliżu rządu USA może doprowadzić Demokratów do zwycięstwa
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama