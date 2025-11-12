Aktualizacja: 12.11.2025 15:53 Publikacja: 12.11.2025 14:02
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Foto: PAP/Albert Zawada
– Jarosław Kaczyński nagle idący w Marszu (Niepodległości – red.) jest po prostu niewiarygodny – orzekł w środę w RMF Marcin Mastalerek. Zdaniem byłego szefa gabinetu Andrzeja Dudy obecny prezydent Karol Nawrocki wyssał cały polityczny tlen i dla prezesa PiS nie ma dziś miejsca.
Mastalerek nie od dziś jest do Kaczyńskiego uprzedzony, już nieraz wysyłał go na emeryturę. Sęk w tym, że akurat tym razem wyraża emocje, które są powszechne w sieci. W analizie nastrojów sieci Data House Res Futura czytamy: „Temat emerytury J. Kaczyńskiego pojawia się już w co trzeciej interakcji social media. Od 2015 nie obserwowaliśmy tak silnego trendu w social media dot. J. Kaczyńskiego. Strach, gniew i złość zastępują pogarda (wiek) oraz ironia i sarkazm (…) próby komunikacji »do młodych« nie działają”. Aż 72,4 proc. komentarzy na temat obecności Kaczyńskiego na marszu miało charakter krytyczny.
Obecność Karola Nawrockiego wśród zwykłych uczestników Maerszu Niepodległości była powodem wielkiego entuzjazmu zebranych.
Foto: KPRP/Mikołaj Bujak
Choć trzeba przyznać, że Kaczyński przed marszem znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Przez lata na marsz nie chodził, nie chcąc brać na siebie politycznej odpowiedzialności za burdy, do których niegdyś na nim dochodziło. Ale w ostatnich latach to znacznie bardziej impreza dla zwykłych sympatyków prawicy, którzy chcą zamanifestować swój patriotyzm, czasem niezależnie od tego, kto jest organizatorem. Ale w sytuacji, gdy gospodarzem marszu ogłosiła się Konfederacja, a swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, Kaczyński miał dwa złe wyjścia: albo zrejterować i oddać ten dzień politycznym walkowerem, albo też zaryzykować wywołanie negatywnych emocji i pójść. Wybrał to drugie.
Ale to niejedyna sytuacja, która pokazuje, w jak trudnej sytuacji znalazł się Kaczyński. Prezes PiS wezwał do solidarności z Danielem Obajtkiem, któremu prokuratura właśnie przedstawiła zarzut. Wcześniej bronił Zbigniewa Ziobry, który schronił się w Budapeszcie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Procedurę uchylenia immunitetu Ziobrze nazwał próbą zamordowania byłego ministra sprawiedliwości. W efekcie Ziobro i Obajtek stają się właśnie twarzami PiS.
To dla wizerunku tej partii wielkie ryzyko. Ziobro kojarzy się z upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości i nawet w PiS nie brakowało krytyków jego zmian w sądownictwie. Obajtek zaś jest przykładem budowy osobistej fortuny dzięki stanowiskom w państwowych firmach za rządów PiS. Innymi słowy: obaj są symbolami procesów, przez które PiS musiał w 2023 r. oddać władzę. Jeśli do tego dodamy aferę z działką pod CPK, mamy absolutną katastrofę wizerunkową Prawa i Sprawiedliwości.
Zamiast utrwalać obraz partii, która rzekomo dbała o zwykłych obywateli i chciała wielkich inwestycji w trosce o narodową dumę, pojawia się obraz niejasnych okoliczności sprzedaży działki kluczowej dla budowy CPK, dojenia państwowych firm, czego twarzą był Obajtek, czy kanonizowanie za życia Ziobry, którego nawet w PiS niewielu by chciało bronić. Nie wiem, czy to już polityczna jesień Kaczyńskiego, ale z pewnością jest to jedna z najgorszych jesieni PiS od lat.
