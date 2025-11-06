Zamknięcie sprawy z działką pod CPK pokazuje sprawczość obecnej koalicji

Ale problemu pozbywa się też Donald Tusk z Koalicji Obywatelskiej i jego sojusznik Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. To ludowcy odpowiadają za resort rolnictwa, któremu zaś podlega KOWR – ten ostatni w 2023 r. grunt sprzedał, a teraz właśnie uzgodnił jego odkup.

Sprzedaż działki pod CPK Foto: PAP

Jedną z linii obrony PiS było to, że przez ostatnie dwa lata nie zrobiono nic, by tę działkę odzyskać. Szczególnie, że w tej sprawie w KOWR od miesięcy interweniowały władze spółki CPK i pełnomocnik rządu ds. budowy centralnego węzła komunikacyjnego. W politycznych kuluarach spekuluje się, że to premier tradycyjnie już miał „się wściec” i nakazać ministrowi rolnictwa Stefanowi Krajewskiemu natychmiastowe zamknięcie sprawy. Jak było na pewno, tego się nie dowiemy. Dość powiedzieć, że dziś koalicja rządząca może powiedzieć, że dziękuje mediom, szczególnie WP.pl, za ujawnienie tej sprawy, bo dzięki temu udało się szybko i sprawnie działkę odzyskać i w ten sposób zabezpieczyć interes publiczny.

To ruch podwójnie sprytny. Po pierwsze obecnie rządzący jawią się jako ci, którzy rozwiązali problem. Po drugie zaś jedynym winnym sprawy zostaje dziś … Prawo i Sprawiedliwość.

Afera z działką CPK nakłada się na rozliczenia ludzi Suwerennej Polski – Wosia, Mateckiego i samego Ziobry

To PiS musi się dziś tłumaczyć z tego, że co innego mówił – o wielkich inwestycjach – a co innego robił – sprzedawał w pośpiechu po przegranych wyborach działkę ważną z punktu widzenia budowy CPK. Afera pojawiła się w trudnej dla PiS sytuacji. Nikt już nie pamięta o kongresie programowym, który miał pomóc PiS w odsunięciu od siebie balastu z czasów swych rządów i przerzuceniu dyskusji na przyszły program i nowe obietnice wyborcze.