Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Michał Szułdrzyński: Działka pod CPK odkupiona przez państwo. Teraz tylko PiS ma problem z tą aferą

Dzięki odkupieniu przez państwo feralnej działki potrzebnej do budowy CPK, obecna władza może pokazać się jak strażak, który ugasił poważny pożar. A Prawo i Sprawiedliwość pozostaje w roli podpalacza.

Publikacja: 06.11.2025 11:05

Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w m

Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w miejscowości Zabłotnia

Foto: PAP/Leszek Szymański

Michał Szułdrzyński

Odkupienie przez państwo feralnej działki potrzebnej do budowy CPK zamyka pewien etap afery związanej z jej sprzedażą, ale nie zamyka całej sprawy.

Reklama
Reklama

Dlaczego odsprzedanie działki jest na rękę rodzinie właścicieli Dawtony

Tak naprawdę pozwala z tej sprawy wyjść zarówno rządzącej obecnie koalicji, jak i rodzinie właścicieli firmy Dawtona, która nabyła tę nieruchomość. Skoro rodzina odsprzedaje działkę po kosztach zakupu, nie domagając się nawet zwrotu poniesionych inwestycji w kupiony już grunt, oddala od siebie zarzut, że chciała w ten sposób wzbogacić się w sposób nieetyczny. Albo wykorzystać sytuację polityczną do tego, by pomnożyć swój majątek kosztem wielkiej inwestycji. W końcu z powodu realizacji planów budowy CPK, wartość nieruchomości mogła dwudziestokrotnie wzrosnąć w związku z mającą przebiegać przez nią linią kolejową oraz planami zaplecza infrastrukturalnego.

W kontekście ofensywy prokuratury przeciw Zbigniewowi Ziobrze, Michałowi Wosiowi czy Dariuszowi Mateckiemu, afera z działką pod CPK jest dla wizerunku PiS jeszcze bardziej rujnująca. Nawet najtwardszy elektorat nie uzna polityków związanych niegdyś z Solidarną Polską za politycznych męczenników, raczej pokiwa ją głową nad koniecznością rozliczeń nieprawidłowości z czasów poprzednich rządów

Przeciwnie, rodzina Wielgomasów skutecznie się z tej całej afery wypisuje, dowodząc w dodatku swego patriotyzmu – gotowości do poświęcenia własnych pieniędzy na rzecz ważnej dla państwa inwestycji.

Czytaj więcej

Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz
Nieruchomości
Przełom w sprawie działki pod CPK. Co skłoniło Piotra Wielgomasa do jej zwrotu
Reklama
Reklama

Zamknięcie sprawy z działką pod CPK pokazuje sprawczość obecnej koalicji

Ale problemu pozbywa się też Donald Tusk z Koalicji Obywatelskiej i jego sojusznik Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. To ludowcy odpowiadają za resort rolnictwa, któremu zaś podlega KOWR – ten ostatni w 2023 r. grunt sprzedał, a teraz właśnie uzgodnił jego odkup.

Sprzedaż działki pod CPK

Sprzedaż działki pod CPK

Foto: PAP

Jedną z linii obrony PiS było to, że przez ostatnie dwa lata nie zrobiono nic, by tę działkę odzyskać. Szczególnie, że w tej sprawie w KOWR od miesięcy interweniowały władze spółki CPK i pełnomocnik rządu ds. budowy centralnego węzła komunikacyjnego. W politycznych kuluarach spekuluje się, że to premier tradycyjnie już miał „się wściec” i nakazać ministrowi rolnictwa Stefanowi Krajewskiemu natychmiastowe zamknięcie sprawy. Jak było na pewno, tego się nie dowiemy. Dość powiedzieć, że dziś koalicja rządząca może powiedzieć, że dziękuje mediom, szczególnie WP.pl, za ujawnienie tej sprawy, bo dzięki temu udało się szybko i sprawnie działkę odzyskać i w ten sposób zabezpieczyć interes publiczny.

Czytaj więcej

Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w m
Polityka
Dymisje w KOWR. „Przetrzymano pismo dotyczące działki pod CPK”

To ruch podwójnie sprytny. Po pierwsze obecnie rządzący jawią się jako ci, którzy rozwiązali problem. Po drugie zaś jedynym winnym sprawy zostaje  dziś … Prawo i Sprawiedliwość.

Afera z działką CPK nakłada się na rozliczenia ludzi Suwerennej Polski – Wosia, Mateckiego i samego Ziobry

To PiS musi się dziś tłumaczyć z tego, że co innego mówił – o wielkich inwestycjach – a co innego robił – sprzedawał w pośpiechu po przegranych wyborach działkę ważną z punktu widzenia budowy CPK. Afera pojawiła się w trudnej dla PiS sytuacji. Nikt już nie pamięta o kongresie programowym, który miał pomóc PiS w odsunięciu od siebie balastu z czasów swych rządów i przerzuceniu dyskusji na przyszły program i nowe obietnice wyborcze.

Reklama
Reklama

Zamiast tego jest ofensywa prokuratury przeciw Zbigniewowi Ziobrze, Michałowi Wosiowi czy Dariuszowi Mateckiemu. Afera z działką pod CPK staje się dla wizerunku PiS jeszcze bardziej rujnująca. Nawet najtwardszy elektorat może dziś mieć wątpliwości, czy politycy związani niegdyś z Solidarną Polską, tacy jak Matecki, Woś czy sam Ziobro są politycznymi męczennikami. Raczej pokiwają głową nad koniecznością rozliczeń nieprawidłowości z czasów poprzednich rządów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Transport Transport Lotniczy CPK

Odkupienie przez państwo feralnej działki potrzebnej do budowy CPK zamyka pewien etap afery związanej z jej sprzedażą, ale nie zamyka całej sprawy.

Dlaczego odsprzedanie działki jest na rękę rodzinie właścicieli Dawtony

Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Tusk
Komentarze
Zuzanna Dąbrowska: Donald Tusk je przystawki, żurek i czeka na drugie danie
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Zohran Mamdani
Komentarze
Sposób na Donalda Trumpa. Lewicowa rewolucja w Nowym Jorku
Rob Jetten
Komentarze
Jan Zielonka: Holenderskie lekcje dla Polski
Premier Donald Tusk
Komentarze
Joanna Ćwiek-Świdecka: Wielka inba w edukacji. Czy rząd Donalda Tuska straci poparcie nauczycieli?
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Robert Telus
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Dlaczego afera z działką pod CPK nie cichnie, czyli co najbardziej martwi PiS
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie