Prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego
Za sprawą publikacji portalu Wirtualna Polska, w mediach głośno zrobiło się o sprzedaży 160-hektarowej działki pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Transakcja o wartości ponad 22 milionów złotych została przeprowadzona tuż przed końcem kadencji, a działka ta ma kluczowe znaczenie dla inwestycji. W sprawę zamieszani są byli ministrowie rolnictwa – Robert Telus i Rafał Romanowski – którzy zostali zawieszeni w prawach członka ugrupowania. Sprawa ta jest jednym z pierwszych poważnych kryzysów wizerunkowych PiS po utracie władzy – jak dużym problemem może być ona dla partii Jarosława Kaczyńskiego? Ocenił to w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
Prof. Rafał Chwedoruk: Być może to się nie skończy tak, jak słynna budowa dworca w niemieckim Stuttgarcie, która wywróciła tamtejszą politykę – zawsze zdominowaną przez CDU – do góry nogami. Natomiast musimy pamiętać o tym, że w polityce szczególnie dotkliwe jest to, gdy można postawić danemu politykowi czy podmiotowi zarzut hipokryzji – kiedy ktoś nie radzi sobie w obszarze, który zawsze był związany z jego tożsamością. Prawo i Sprawiedliwość samo uczyniło z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) swoisty projekt flagowy, a w jego serce otrzymuje poważny cios. Nie znaczy to, że dojdzie do atrofii poparcia dla PiS, tym niemniej ta partia zredukowała swoje poparcie. O drugiej turze wyborów prezydenckich w większym stopniu można powiedzieć, że przegrało ją PO, niż że wygrał ją PiS. Realia pokazała pierwsza tura. PiS zamknięty jest w kręgu swoich tradycyjnych wyborców – kręgu, który nie rośnie. A tego typu historie nie będą ułatwiały wyjścia poza ten krąg. One będą utrudniały próby zreformowania partii i będą dostarczały paliwa nie tylko tradycyjnym przeciwnikom PiS-u – w postaci PO czy Lewicy – ale będą także użyteczne dla tych, którzy próbują wejść na poletko PiS-u, czyli dla Konfederacji i formacji Grzegorza Brauna.
W sytuacji, w której partia otrzymuje cios w serce swojej tożsamości, żadna reakcja nie będzie niczym więcej niż jedynie próbą minimalizacji strat. PiS przez wiele lat miało poczucie bycia partią znajdującą się pod ponadstandardową presją. Partią, której wpływy w elitach społecznych – elitach kulturalnych czy naukowych – są niestandardowo niskie, jak na skalę poparcia. W efekcie prowadziło to do sytuacji, w której – w opinii PiS-u – wszelkie błędy czy afery wokół tej partii, są rozpatrywane przez opinię publiczną ponadstandardowo. Dlatego PiS często reagował bardzo szybko i bardzo radykalnie, odsuwając nierzadko znanych działaczy na boczne tory. PiS przywykło do tego typu zachowań i na swój sposób to jest bezalternatywne – w tym przypadku próba brnięcia w obronę własnych działaczy do niczego korzystnego dla formacji Jarosława Kaczyńskiego by nie doprowadziła, a raczej utrudniałaby minimalizowanie strat. Warto jednak pamiętać, że przeciwnicy PiS-u takiej gratki – czegokolwiek związanego z CPK czy sytuacją, w której gigantyczna inwestycja publiczna wiąże się z działaniem sprzecznym z osiągnięciem jej celów – łatwo nie wypuszczą z rąk.
Zawieszenie posłów PiS pokazuje, że sprawa jest poważna. Każda partia polityczna – i nie dotyczy to tylko Polski – wolałaby rozliczać własnych działaczy tylko w ostateczności, kiedy jednoznaczne dowody winy wraz z wyrokami będą wszystkim znane. Wewnętrzna lojalność jest niezbędna dla budowania jakiejkolwiek wspólnoty, szczególnie w polityce. Jeśli takie działania podejmowane są natychmiast, to znaczy, że świadomość strategicznego wymiaru tej sprawy istnieje. Warto też zauważyć, że jeśli w tej materii nie zajdą jakieś działania odgórne – na poziomie całego państwa – to media i przeciwnicy polityczni PiS-u będą szukali w całej sieci inwestycji związanych z CPK wszelkich dyskusyjnych momentów. W kontekście tego, co stanie się z terenami po gigantycznym obszarze lotniska na zachodzie Warszawy, warto sobie przypomnieć choćby dyskusję na temat przyszłości Okęcia i roli deweloperów. Tego typu tematów może być więcej i gdyby one zaczęły w szerszej skali być przedmiotem dyskusji opinii publicznej, główną ofiarą w naturalny sposób będzie PiS. A wzmocnieniu ulegną argumenty – już trochę dziś zapomniane – przeciwników budowy CPK, których nie brakowało ani w PO, ani na Lewicy.
Prof. Rafał Chwedoruk, politolog
Taki obraz w jakimś sensie już się utrwalił – inaczej PiS nie utraciłoby władzy, wszak wskaźniki ekonomiczne nie były w czasie rządów tej formacji złe. Nie chodzi tylko o wizerunek PiS-u z czasów końcówki Mateusza Morawieckiego, choć swoją drogą to w niego wewnątrz PiS-u wszystko uderzy najsilniej. To jego wewnętrzni przeciwnicy dostaną argumenty. Ale tu problem jest głębszy – on polega raczej na wyzwaniach przyszłości. PiS będzie musiał zderzać się zarówno z PO, jak i z Konfederacją. PO w łatwy sposób będzie mogła zadawać pytania – choćby o sens wielu działań PiS-u. A Konfederacja – mająca w dużym stopniu wyborców młodszych generacyjnie od PiS-u i wyborców w większości bardzo liberalnych gospodarczo – dostanie nieograniczoną płaszczyznę do krytykowania tego typu działań czy w ogóle inwestycji publicznych, które miałyby komercyjny wymiar.
Sytuacja jest tutaj bardzo złożona – różne europejskie doświadczenia z tego typu inwestycjami przynosiły bardzo różne efekty. To nie jest jednoznaczne, bo pamiętam taką wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział kiedyś, że w CPK chodzi w zasadzie o to, żeby amerykańskie wojskowe samoloty transportowe miały gdzie lądować. Jeśli pojawią się możliwości publicznej dyskusji na temat sensowności CPK, to z całą pewnością argumenty przeciwników będą miały szersze oddziaływanie, niż to było wcześniej. Zwłaszcza, że zapewne w ciągu kilku czy kilkunastu miesięcy wojna się wreszcie skończy, a to – siłą rzeczy – otworzy możliwość zadawania pytań, które dotychczas pomijano. Natomiast jeśli z jakichś powodów na poziomie instytucji państwowych – także wśród koalicji rządzącej – utrzymywać się będzie przeświadczenie, że lepiej – ze względu na kontekst międzynarodowy oraz postawę istotnej części opinii publicznej – nie podnosić tego tematu, to cała dyskusja będzie zredukowana nie do idei CPK, a do nieudolności projektodawców i wykonawców. Nieudolności, której efekty należy skorygować i budować inaczej, ale w ogóle budować. Myślę, że będzie to w istocie kwestią decyzji politycznej.
Takie ryzyko zawsze istnieje, tym niemniej dość dawno PiS nie dostarczył takiego prezentu drugiej stronie. Idealnie wpisuje się on w kreślony stereotyp Prawa i Sprawiedliwości, które miałoby za parawanem inwestycji publicznych prowadzić politykę partykularną. Była kiedyś głośna sprawa z działkami we Wrocławiu kupionymi od Kościoła. Jeden z czołowych polityków PiS miał nabywać te działki po niskiej cenie. W opinii publicznej to się utrzymywało ileś tam miesięcy. Szczęście PiS-u polegało wtedy na tym, że był to szczyt poparcia dla tej partii i wszystkie obiektywne czynniki działały na jej korzyść. Teraz PiS jest w dużo bardziej złożonym położeniu, choćby przez to, że załamał się jeden z filarów strategii tej partii, to znaczy filar przeciwdziałania powstaniu silnej konkurencji na prawicy. W związku ze sprawą działki pod CPK – mówiąc w skrócie – PiS-owski samolot, który miałby wznieść się gdzieś powyżej 35 proc. w sondażach, będzie nadmiernie obciążony jeszcze przez dłuższy czas. Zwłaszcza, że wyszła ona chwilę po konwencji programowej, która zapewne miała być zaczynem transformacji partii oraz istotnym punktem w konkurencji z Konfederacją i formacją Grzegorza Brauna.
Mapa przedstawiająca CPK i pokazująca, gdzie znajduje się działka sprzedana przez KOWR
Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) – który od początku przedstawiany był przez PiS jako kluczowa inwestycja tego rządu dla Polski – zakłada budowę nowoczesnego lotniska oraz sieci kolejowej łączącej różne regiony kraju. Jednym z jego głównych punktów była sprzedaż 160 hektarów gruntu, strategicznego dla realizacji projektu. Działka ta przeznaczona miała być pod tory szybkiej kolei i miasteczko usługowo-magazynowe.
Z poniedziałkowej publikacji Wirtualnej Polski wynika, że w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zarządzane wówczas przez Roberta Telusa – miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r. i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.
Z informacji WP wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.
Sprzedaż działki za 22,8 mln zł – której wartość po zmianie przeznaczenia może sięgnąć nawet 400 mln zł – wzbudziła niemałe kontrowersje zarówno wewnątrz PiS-u, jak i poza partią. Po wybuchu afery prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował się na zawieszenie w prawach członków partii – Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego, czyli ówczesnego ministra i wiceministra rolnictwa.
Jak poinformował w serwisie X wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, sprawa kupna działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego przez spółkę Dawtona od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została zgłoszona już do prokuratury, która bada sprawę. „Niebywałe – usta pełne frazesów w duchu »Tak dla CPK« nie przeszkadzały PiS-owi w umożliwieniu sprzedaży ważnej dla CPK działki prywatnemu przedsiębiorcy” – napisał polityk.
