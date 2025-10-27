W poniedziałek Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka PiS dwóch posłów – Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego. Ma to związek z doniesieniami portalu Wirtualna Polska o sprzedaży przez rząd PiS państwowych gruntów w Zabłotni na Mazowszu wiceprezesowi firmy Dawtona. Przez działkę, położoną w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

W artykule niejednokrotnie przewija się nazwisko Marcina Horały, który od 2019 do 2023 roku pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. CPK (w latach 2019–2022 był również sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a w latach 2022–2023 sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej). Jak podała Wirtualna Polska, pozwolenie na sprzedaż gruntów w Zabłotni zostało wydane w tym samym budynku, w którym urzędował Horała.

„Sam Horała we wrześniu 2023 r. był zajęty głównie prowadzeniem kampanii wyborczej do Sejmu (#KlamstwaTuska, #LiniaZdradyTuska, #KonkretyPiS to przykładowe hashtagi z kilkudziesięciu wpisów umieszczonych w tym okresie na profilu polityka), ale, co trzeba oddać, ludzie z CPK wciąż o działkę walczyli” – napisał portal.

Były pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała: Działka została sprzedana, choć nie powinna

Poseł PiS odniósł się już do sprawy we wpisie zamieszczonym na platformie X, przytaczając – jak stwierdził – aspekty sprawy, które niektórym umykają, choć są wspomniane w tekście.