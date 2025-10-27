Rzeczpospolita
Ekonomia
Marcin Horała komentuje aferę gruntową. „CPK zachował się prawidłowo”

Poseł PiS oraz były pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała odniósł się do doniesień dotyczących sprzedaży państwowych gruntów wiceprezesowi firmy Dawtona. „CPK za naszych rządów zachował się prawidłowo, składając odpowiednie wnioski, żeby zablokować sprzedaż działki” – przekonuje.

Publikacja: 27.10.2025 16:22

Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK

Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK

Foto: Jakub Czermiński

Alicja Podskoczy

W poniedziałek Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka PiS dwóch posłów – Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego. Ma to związek z doniesieniami portalu Wirtualna Polska o sprzedaży przez rząd PiS państwowych gruntów w Zabłotni na Mazowszu wiceprezesowi firmy Dawtona. Przez działkę, położoną w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

W artykule niejednokrotnie przewija się nazwisko Marcina Horały, który od 2019 do 2023 roku pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. CPK (w latach 2019–2022 był również sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a w latach 2022–2023 sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej). Jak podała Wirtualna Polska, pozwolenie na sprzedaż gruntów w Zabłotni zostało wydane w tym samym budynku, w którym urzędował Horała.

Projekt CPK ma być jednym z najważniejszych węzłów transportowych w Europie Środkowej
Tu i Teraz
CPK z kolejnym problemem. Oferty na drogi dojazdowe przekraczają zakładany budżet

„Sam Horała we wrześniu 2023 r. był zajęty głównie prowadzeniem kampanii wyborczej do Sejmu (#KlamstwaTuska, #LiniaZdradyTuska, #KonkretyPiS to przykładowe hashtagi z kilkudziesięciu wpisów umieszczonych w tym okresie na profilu polityka), ale, co trzeba oddać, ludzie z CPK wciąż o działkę walczyli” – napisał portal.

Były pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała: Działka została sprzedana, choć nie powinna

Poseł PiS odniósł się już do sprawy we wpisie zamieszczonym na platformie X, przytaczając – jak stwierdził – aspekty sprawy, które niektórym umykają, choć są wspomniane w tekście.

„CPK za naszych rządów zachował się prawidłowo, składając odpowiednie wnioski, żeby zablokować sprzedaż działki” – zapewnił Horała.

Były pełnomocnik rządu ds. CPK przyznał jednocześnie, że „faktycznie działka została sprzedana, choć nie powinna” i jak zaznaczył, „służby powinny sprawdzić, kto dokładnie za to odpowiada – na przykład za zatajenie przed ministrem istotnej okoliczności sprzeciwu CPK wobec sprzedaży”.

Horała zaatakował następnie gabinet Donalda Tuska, oskarżając go o bierność w tej kwestii. „Przy całym festiwalu +rozliczania PiS+ ta akurat sprawa nie została przez obecny rząd w żaden sposób ruszona” – podkreślił.

Robert Telus i Rafał Romanowski
Polityka
Dwaj posłowie PIS zawieszeni „decyzją Jarosława Kaczyńskiego". W tle sprawa gruntu

Jak dodał, „można było spokojnie zaradzić szkodzie – część pod linię kolejową wywłaszczyć, a projektowane centrum magazynowe przenieść na inny teren, który będzie należał do CPK, czego od dwóch lat neo-CPK nie uczyniło”.

Horała stwierdził również, że głównym beneficjentem w sprawie jest „sponsor Campus Polska, wspierający w ostatniej kampanii Rafała Trzaskowskiego”.

Źródło: rp.pl

Osoby Marcin Horała Transport Transport Lotniczy CPK Centralny Port Komunikacyjny

