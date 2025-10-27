Rzeczpospolita
Wydarzenia
Dwaj posłowie PIS zawieszeni „decyzją Jarosława Kaczyńskiego”. W tle sprawa gruntu

„Decyzją Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS” - poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek.

Publikacja: 27.10.2025 15:12

Foto: PAP/Paweł Supernak

Bartosz Lewicki

Sprawa dotyczy sprzedaży państwowych gruntów w Zabłotni na Mazowszu wiceprezesowi firmy Dawtona. O sprawie napisał portal Wirtualna Polska. 

„Sprawa powinna być bezwzględnie wyjaśniona. Dziwi nas fakt, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – pod obecnym kierownictwem – pomimo upływu lat nie próbuje odzyskać na podstawie obowiązujących przepisów sprzedanej nieruchomości... Czyżby wynikało to z faktu, iż rodzina nabywcy działki jest istotnym sponsorem partyjnych inicjatyw i kampanii Platformy/Koalicji Obywatelskiej” - napisał rzecznik PiS.

KOWR, CPK i zgoda na wykup ziemi

Sprawa kupna działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, przez spółkę Dawtona od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została zgłoszona do prokuratury, która bada sprawę - poinformował na platformie X wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. „Niebywałe - usta pełne frazesów w duchu „Tak dla CPK” nie przeszkadzały PiS-owi w umożliwieniu sprzedaży ważnej dla CPK działki prywatnemu przedsiębiorcy” - napisał Lasek. 

„Od zeszłego roku próbowaliśmy odzyskać ten teren w ramach negocjacji, polubownego załatwienia sprawy. Zimą tego roku zebrane materiały zostały przekazane zewnętrznej kancelarii w celu oceny czy stanowię podstawę złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i prokuratura podjęła postępowanie w sprawie” - dodał. 

Tego samego dnia Wirtualna Polska podał, że w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r., i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - na prośbę KOWR - poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Czytaj więcej

Wizualizacja terminala pasażerskiego przyszłego CPK
Lotniska
Rząd zaktualizował program CPK. Potwierdził termin uruchomienia lotniska

Z informacji WP wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada. 

Robert Telus: nie miałem żadnej wiedzy o tej transakcji

Do sprawy zawieszenia odniósł się na platformie X były minister rolnictwa Robert Telus. „Ze zrozumieniem przyjąłem decyzję Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o moim zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki przez KOWR firmie rodzinnej Dawtona” - napisał były minister. 

Napisał również, że nie miał „żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. „Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona. Decyzję Prezesa traktuję jako wyraz troski o dobro naszej formacji i jej wiarygodność” - stwierdził we wpisie.

Artykuł jest aktualizowany

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Osoby Jarosław Kaczyński Rafał Bochenek Rafał Romanowski Centralny Port Komunikacyjny Robert Telus

