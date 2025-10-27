Aktualizacja: 27.10.2025 15:36 Publikacja: 27.10.2025 15:12
Robert Telus i Rafał Romanowski
Sprawa dotyczy sprzedaży państwowych gruntów w Zabłotni na Mazowszu wiceprezesowi firmy Dawtona. O sprawie napisał portal Wirtualna Polska.
„Sprawa powinna być bezwzględnie wyjaśniona. Dziwi nas fakt, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – pod obecnym kierownictwem – pomimo upływu lat nie próbuje odzyskać na podstawie obowiązujących przepisów sprzedanej nieruchomości... Czyżby wynikało to z faktu, iż rodzina nabywcy działki jest istotnym sponsorem partyjnych inicjatyw i kampanii Platformy/Koalicji Obywatelskiej” - napisał rzecznik PiS.
Sprawa kupna działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, przez spółkę Dawtona od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została zgłoszona do prokuratury, która bada sprawę - poinformował na platformie X wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. „Niebywałe - usta pełne frazesów w duchu „Tak dla CPK” nie przeszkadzały PiS-owi w umożliwieniu sprzedaży ważnej dla CPK działki prywatnemu przedsiębiorcy” - napisał Lasek.
„Od zeszłego roku próbowaliśmy odzyskać ten teren w ramach negocjacji, polubownego załatwienia sprawy. Zimą tego roku zebrane materiały zostały przekazane zewnętrznej kancelarii w celu oceny czy stanowię podstawę złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i prokuratura podjęła postępowanie w sprawie” - dodał.
Tego samego dnia Wirtualna Polska podał, że w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r., i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - na prośbę KOWR - poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.
Z informacji WP wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.
Do sprawy zawieszenia odniósł się na platformie X były minister rolnictwa Robert Telus. „Ze zrozumieniem przyjąłem decyzję Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o moim zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki przez KOWR firmie rodzinnej Dawtona” - napisał były minister.
Napisał również, że nie miał „żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana”. „Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona. Decyzję Prezesa traktuję jako wyraz troski o dobro naszej formacji i jej wiarygodność” - stwierdził we wpisie.
