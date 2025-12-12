Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy sondaż: KO na czele, sześć partii w Sejmie

Są wyniki najnowszego sondażu IPSOS dla Radia Zet. Na czele znajduje się Koalicja Obywatelska, próg wyborczy przekracza oprócz niej jeszcze pięć partii.

Publikacja: 12.12.2025 10:12

Liderzy partii, które przekraczają próg wyborczy

Liderzy partii, które przekraczają próg wyborczy

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wówczas wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która uzyskała 30 proc. głosów. KO ma pięć punktów proc. przewagi nad PiS-em – na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 25 proc. badanych. Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, z poparciem 13 proc. wyborców. 

Sondaż: PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym

Próg wyborczy (5 proc.) przekraczają jeszcze trzy partie – Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7 proc.), Nowa Lewica (7 proc.) i Partia Razem (6 proc.). W większości publikowanych ostatnio sondaży to ostatnie ugrupowanie znalazło się poniżej progu. 

Do Sejmu nie weszliby dwaj obecni koalicjanci partii Donalda Tuska – Polska 2050 (3 proc.) i PSL (3 proc.). W wyborach z 2023 roku partie te tworzyły koalicyjny komitet wyborczy pod nazwą Trzecia Droga. Gdyby Polska 2050 i PSL znów zdecydowały się na start w takim formacie również - jak wynika z badania – nie przekroczyłyby progu, ponieważ ten, dla koalicyjnych komitetów wyborczych wynosi 8 proc. PSL i Polska 2050 mogłyby myśleć o wejściu do Sejmu, gdyby stworzyły zwykły komitet wyborczy. 

Czytaj więcej

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen, Włodzimierz Czarzasty i Grzegorz Braun
Polityka
Nowy sondaż: Najwięcej zyskuje PiS, katastrofa PSL i Polski 2050

7 proc. badanych nie wie, na kogo oddaliby głos w wyborach. 

Reklama
Reklama

Udział w wyborach deklaruje w sondażu 63 proc. badanych, w tym 52 proc. deklaruje, że „zdecydowanie” wezmą w nich udział, a 11 proc. - że „raczej” wezmą. 30 proc. respondentów deklaruje, że nie wezmą udziału w wyborach, przy czym 17 proc. jest co do tego zdecydowana. 6 proc. badanych nie wie, czy wezmą udział w wyborach. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Sondaż: Na kogo dziś głosują wyborcy Trzeciej Drogi z 2023 roku?

Z sondażu wynika, że na KO chce głosować 90 proc. wyborców tej partii z 2023 roku, a na PiS – 83 proc. wyborców tego ugrupowania z 2023 roku. Na Nową Lewic zamierza głosować 53 proc. wyborców tej partii z 2023 roku – 27 proc. jej wyborców sprzed dwóch lat chce dziś głosować na Partią Razem Adriana Zandberga. 

Spośród wyborców Trzeciej Drogi z 2023 roku 24 proc. chce dziś głosować na Polskę 2050, a 15 proc. - na PSL. 19 proc. wyborców nieistniejącej już koalicji chce obecnie głosować na KO, po 13 proc. - na PiS i Konfederację, na Partię Razem – 6 proc. a 4 proc. - na Konfederację Korony Polskiej. 2 proc. wyborców Trzeciej Drogi z 2023 roku zamierza głosować na Nową Lewicę. 

12,84 pkt proc.

Tyle poparcia zyskały Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej od 2023 roku

Jeśli chodzi o wyborców Konfederacji z 2023 roku – 60 proc. z nich nadal popiera to ugrupowanie, a 30 proc. zamierza oddać głos na Konfederację Korony Polskiej. 4 proc. wyborców Konfederacji sprzed dwóch lat dziś zamierza poprzeć PiS. 

Reklama
Reklama

Sondaż: Młodzi wybierają Konfederację i Razem, najstarsi – KO i PiS

Biorąc pod uwagę wiek respondentów ankietowani w wieku 18-29 lat najczęściej wybierają Konfederację (31 proc.) i Razem (22 proc.). Trzecie miejsce zajmuje PiS (10 proc.) przed Konfederacją Korony Polskiej (9 proc.) i KO (8 proc.). W nieco starszej grupie (30-39) po 23 proc. uzyskują PiS i Konfederacja, trzecie miejsce zajmuje KO (16 proc.). Z kolei w najstarszych grupach wiekowych wyraźnie prowadzą KO i PiS. W grupie 50-59 na KO chce głosować 39 proc. wyborców, a na PiS – 25 proc. Z kolei w grupie powyżej 60 lat – KO uzyskuje 39 proc., a PiS – 33 proc.

Badanie pozostało zrealizowane przez metodą CATI i CAWI, w dniach 5-9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

Sondaż: W porównaniu do 2023 roku najwięcej traci PiS, a zyskuje Konfederacja. W dwóch postaciach

Z sondażu wynika, że w porównaniu do wyborów z 15 października 2023 roku KO w praktyce utrzymuje poparcie (wówczas uzyskała 30,7 proc. głosów). Spadek o ponad 10 punktów proc. notuje PiS (w 2023 roku na partię tę zagłosowało 35,38 proc. wyborców). PSL i Polska 2050, które w 2023 roku startowały z jednej listy (jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga) tracą łącznie 8,4 punktu proc. Konfederacja w porównaniu do 2023 roku zyskuje 5,84 punktu proc., a jeśli doliczyć do tego wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z Konfederacją ze wspólnej listy) – 12,84 punktu proc. Lewica uzyskuje wynik gorszy od tego z 2023 roku (o 1,61 punktu proc.), ale jeśli doliczyć do jej wyniku wynik Partii Razem (w 2023 roku startowała z listy Lewicy), zyskuje 4,39 punktu proc. poparcia.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)

Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)

Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)

Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Polska 2050 Konfederacja Korony Polskiej
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Jacek Nizinkiewicz: Pięć zagrożeń i pięć szans dla koalicji Donalda Tuska po dwóch latach rządów
Polityka
Jacek Nizinkiewicz: Pięć zagrożeń i pięć szans dla koalicji Donalda Tuska po dwóch latach rządów
Sondaż: Jak wyborcy po dwóch latach oceniają Donalda Tuska w roli premiera?
Polityka
Sondaż: Jak wyborcy po dwóch latach oceniają Donalda Tuska w roli premiera?
Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, Estera Flieger, dziennikarka i pu
Polityka
„Rzecz w tym”: Jakie podziały naprawdę rządzą polską polityką?
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Włodzimierz Czarzasty zdecydował, który wicemarszałek Sejmu jest najważniejszy
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama