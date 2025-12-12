Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wówczas wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która uzyskała 30 proc. głosów. KO ma pięć punktów proc. przewagi nad PiS-em – na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 25 proc. badanych. Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, z poparciem 13 proc. wyborców.

Sondaż: PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym

Próg wyborczy (5 proc.) przekraczają jeszcze trzy partie – Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7 proc.), Nowa Lewica (7 proc.) i Partia Razem (6 proc.). W większości publikowanych ostatnio sondaży to ostatnie ugrupowanie znalazło się poniżej progu.

Do Sejmu nie weszliby dwaj obecni koalicjanci partii Donalda Tuska – Polska 2050 (3 proc.) i PSL (3 proc.). W wyborach z 2023 roku partie te tworzyły koalicyjny komitet wyborczy pod nazwą Trzecia Droga. Gdyby Polska 2050 i PSL znów zdecydowały się na start w takim formacie również - jak wynika z badania – nie przekroczyłyby progu, ponieważ ten, dla koalicyjnych komitetów wyborczych wynosi 8 proc. PSL i Polska 2050 mogłyby myśleć o wejściu do Sejmu, gdyby stworzyły zwykły komitet wyborczy.

7 proc. badanych nie wie, na kogo oddaliby głos w wyborach.