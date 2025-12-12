Reklama

Będzie reforma systemu ochrony zdrowia? Znamy propozycje PSL

PSL ma własną propozycję reformy systemu ochrony zdrowia, której szczegóły omówiono 11 grudnia na spotkaniu u wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego - ustalił Rynek Zdrowia. Przedstawiony projekt obejmuje finansowanie systemu, wynagrodzenia medyków i organizację szpitali.

Publikacja: 12.12.2025 08:45

Marek Sawicki

Marek Sawicki

Foto: PAP

Joanna Kamińska

W spotkaniu wzięli udział m.in.: ministra zdrowia, poseł Marek Sawicki oraz przedstawiciele FPP. Przedstawiona propozycja PSL obejmuje m.in. zmiany dotyczące składki zdrowotnej oraz reformę szpitali.

Reforma systemu ochrony zdrowia według PSL. Co zawiera?

Jedną z kluczowych propozycji PSL jest przeniesienie składki chorobowej z ZUS do NFZ.

– Nie może być tak, że ZUS bierze składkę chorobową, a NFZ nie jest zainteresowany kontrolą zwolnień i wydatkowania tych pieniędzy – podkreślił w rozmowie z Rynkiem Zdrowia poseł PSL Marek Sawicki, współautor reform.

PSL proponuje też przegląd uprzywilejowanych grup w płaceniu składki zdrowotnej, ograniczenie kosztowe ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia oraz reformę szpitali.

Co dalej z projektem PSL?

– Dyskusja o składce zdrowotnej bez dyskusji o pełnej reformie systemu jest bezprzedmiotowa. Czekamy do końca roku, co na to odpowie pani minister zdrowia. Jeśli rząd nie zdecyduje się na wniesienie projektu do Sejmu, będę proponował, by nasz klub to zrobił – przyznał Marek Sawicki.

CZYTAJ WIĘCEJ: Składka zdrowotna i pensje medyków do zmiany. Kulisy rozmów PSL z rządem. Znamy szczegóły

