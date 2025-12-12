W spotkaniu wzięli udział m.in.: ministra zdrowia, poseł Marek Sawicki oraz przedstawiciele FPP. Przedstawiona propozycja PSL obejmuje m.in. zmiany dotyczące składki zdrowotnej oraz reformę szpitali.

Reforma systemu ochrony zdrowia według PSL. Co zawiera?

Jedną z kluczowych propozycji PSL jest przeniesienie składki chorobowej z ZUS do NFZ.

– Nie może być tak, że ZUS bierze składkę chorobową, a NFZ nie jest zainteresowany kontrolą zwolnień i wydatkowania tych pieniędzy – podkreślił w rozmowie z Rynkiem Zdrowia poseł PSL Marek Sawicki, współautor reform.

PSL proponuje też przegląd uprzywilejowanych grup w płaceniu składki zdrowotnej, ograniczenie kosztowe ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia oraz reformę szpitali.