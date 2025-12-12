Aktualizacja: 12.12.2025 10:13 Publikacja: 12.12.2025 08:45
Marek Sawicki
Foto: PAP
W spotkaniu wzięli udział m.in.: ministra zdrowia, poseł Marek Sawicki oraz przedstawiciele FPP. Przedstawiona propozycja PSL obejmuje m.in. zmiany dotyczące składki zdrowotnej oraz reformę szpitali.
Jedną z kluczowych propozycji PSL jest przeniesienie składki chorobowej z ZUS do NFZ.
– Nie może być tak, że ZUS bierze składkę chorobową, a NFZ nie jest zainteresowany kontrolą zwolnień i wydatkowania tych pieniędzy – podkreślił w rozmowie z Rynkiem Zdrowia poseł PSL Marek Sawicki, współautor reform.
PSL proponuje też przegląd uprzywilejowanych grup w płaceniu składki zdrowotnej, ograniczenie kosztowe ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia oraz reformę szpitali.
– Dyskusja o składce zdrowotnej bez dyskusji o pełnej reformie systemu jest bezprzedmiotowa. Czekamy do końca roku, co na to odpowie pani minister zdrowia. Jeśli rząd nie zdecyduje się na wniesienie projektu do Sejmu, będę proponował, by nasz klub to zrobił – przyznał Marek Sawicki.
