Eksperci wymieniają jeszcze kilka innych powodów zmiany decyzji. Chodzi o samą politykę portu, podwyższanie opłat, konkurencję lotniska w Monachium, gdzie tak samo jak w Wiedniu dominują przewoźnicy z Grupy Lufthansy, ale przede wszystkim degradację roli wiedeńskiego lotniska jako centrum przesiadkowego i „lotniczej bramy do Europy Środkowej”. – Tutaj złożyło się naprawdę wiele czynników, ale konkurencja ze wschodu była jednym z nich – przyznaje Kurt Hoffmann, austriacki ekspert rynku lotniczego.

– To dla nas historyczny moment. Do tej pory to my zastanawialiśmy się, czy dogonimy Zachód. Dziś Zachód wstrzymuje oddech i inwestycje, widząc, że Polska buduje najsilniejszy system transportowy w tej części globu. Efekt nowej strategii rozwoju polskiego lotnictwa paraliżuje plany konkurencji i przesuwa centrum lotnicze Europy nad Wisłę. Decyzja Lotniska w Wiedniu o wstrzymaniu kluczowych inwestycji do 2040 r. nie jest przypadkowa. To bezpośrednia reakcja na determinację Polski w rozwoju krajowego lotnictwa i efekt modernizacji Lotniska Chopina, rozwoju PLL LOT oraz realny plan na budowę CPK – komentuje decyzję austriackich władz Adam Sanocki, wiceprezes Polskich Portów Lotniczych (PPL) odpowiedzialny za strategię i marketing. To PPL właśnie ma być inwestorem strategicznym w CPK. A częściowe finansowanie tego projektu ma pochodzić z dywidendy, jaką PPL odprowadzał do budżetu państwa.

– Lotnisko w Wiedniu straciło swoją historyczną strategiczną rolę i przestało być już „bramą lotniczą do Europy Środkowej”. My już takiej „bramy” nie potrzebujemy. Branża lotnicza w naszym regionie w ciągu ostatnich 20 lat odmłodniała i ruch nieustannie jest stymulowany. To Polska rzeczywiście potrzebuje teraz nowego lotniska przesiadkowego dla lotów międzykontynentalnych – mówi Jozsef Varadi, prezes Wizz Aira.

Wizz Air niedawno zlikwidował swoją bazę w Wiedniu i stopniowo wycofuje stamtąd 5 samolotów, przenosząc je do Bratysławy i Modlina. Ten proces zakończy się w marcu 2026 r. Jako powód podaje szybki wzrost kosztów operowania z wiedeńskiego lotniska i rosnący popyt na wschodzie. – To w naszej części Europy ruch teraz rośnie najszybciej – mówi Jozsef Varadi.

Potwierdzają to informacje podane właśnie przez firmę analityczną OAG. Tylko w grudniu 2025 r. podaż miejsc na największych europejskich rynkach lotniczych zwiększy się o 2-3 proc. we Francji, Niemczech i we Włoszech, podczas gdy w Polsce ten wzrost sięga 20 proc., a samoloty z Warszawy, Gdańska i Krakowa odlatują praktycznie pełne.

W biznesie lotniczym planuje się na dekady

– Analitycy w Wiedniu policzyli karty i zrozumieli, że w starciu z nowym hubem blisko Warszawy, ich pozycja "bramy na Wschód" jest trudna do obrony. Polska, dzięki unikalnemu połączeniu transportu lotniczego z koleją dużych prędkości, zaoferuje pasażerom w centralnej Europie produkt, którego Wiedeń – ograniczony brakiem miejsca i restrykcjami środowiskowymi – nie jest w stanie przebić – komentuje Adam Sanocki.