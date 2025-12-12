Aktualizacja: 12.12.2025 04:18 Publikacja: 12.12.2025 04:07
Lotnisko Wiedeń-Schwechat
Foto: PAP/EPA/ CHRISTIAN BRUNA
Stanie się więc to już po uruchomieniu CPK w Polsce. Pod znakiem zapytania stoją także plany przebudowy Terminalu 3, z którego odlatują rejsy krajowe i europejskie. Miała rozpocząć się w 2027 r.
Foto: OAG Analitics, Eurocontrol
Austriacy mówią o lawinowo rosnących kosztach inwestycji i sprzeciwie linii lotniczych, które nie zamierzają finansować rozbudowy, bo musiałyby znacząco podwyższyć ceny biletów na rejsy operujące z tego lotniska. To z ich pieniędzy właśnie miałoby być rozbudowywane wiedeńskie lotnisko. Nieoficjalnie przedstawiciele portu mówią o rosnącej konkurencji ze strony portów w Europie Środkowej, w tym planach budowy Centralnego Portu Lotniczego w Polsce. Przyznają również, że podejmowanie decyzji trwało u nich zbyt długo, bo cały proces został uruchomiony jeszcze w 2017 r. Od tego czasu lotnisko nalegało na szybkie podjęcie decyzji, a politycy z nią zwlekali. Teraz – jak port informuje w informacji prasowej – strategia będzie polegała na ściąganiu przewoźników z dużymi samolotami i dzięki temu ruch ma się nadal zwiększać.
Eksperci wymieniają jeszcze kilka innych powodów zmiany decyzji. Chodzi o samą politykę portu, podwyższanie opłat, konkurencję lotniska w Monachium, gdzie tak samo jak w Wiedniu dominują przewoźnicy z Grupy Lufthansy, ale przede wszystkim degradację roli wiedeńskiego lotniska jako centrum przesiadkowego i „lotniczej bramy do Europy Środkowej”. – Tutaj złożyło się naprawdę wiele czynników, ale konkurencja ze wschodu była jednym z nich – przyznaje Kurt Hoffmann, austriacki ekspert rynku lotniczego.
– To dla nas historyczny moment. Do tej pory to my zastanawialiśmy się, czy dogonimy Zachód. Dziś Zachód wstrzymuje oddech i inwestycje, widząc, że Polska buduje najsilniejszy system transportowy w tej części globu. Efekt nowej strategii rozwoju polskiego lotnictwa paraliżuje plany konkurencji i przesuwa centrum lotnicze Europy nad Wisłę. Decyzja Lotniska w Wiedniu o wstrzymaniu kluczowych inwestycji do 2040 r. nie jest przypadkowa. To bezpośrednia reakcja na determinację Polski w rozwoju krajowego lotnictwa i efekt modernizacji Lotniska Chopina, rozwoju PLL LOT oraz realny plan na budowę CPK – komentuje decyzję austriackich władz Adam Sanocki, wiceprezes Polskich Portów Lotniczych (PPL) odpowiedzialny za strategię i marketing. To PPL właśnie ma być inwestorem strategicznym w CPK. A częściowe finansowanie tego projektu ma pochodzić z dywidendy, jaką PPL odprowadzał do budżetu państwa.
– Lotnisko w Wiedniu straciło swoją historyczną strategiczną rolę i przestało być już „bramą lotniczą do Europy Środkowej”. My już takiej „bramy” nie potrzebujemy. Branża lotnicza w naszym regionie w ciągu ostatnich 20 lat odmłodniała i ruch nieustannie jest stymulowany. To Polska rzeczywiście potrzebuje teraz nowego lotniska przesiadkowego dla lotów międzykontynentalnych – mówi Jozsef Varadi, prezes Wizz Aira.
Wizz Air niedawno zlikwidował swoją bazę w Wiedniu i stopniowo wycofuje stamtąd 5 samolotów, przenosząc je do Bratysławy i Modlina. Ten proces zakończy się w marcu 2026 r. Jako powód podaje szybki wzrost kosztów operowania z wiedeńskiego lotniska i rosnący popyt na wschodzie. – To w naszej części Europy ruch teraz rośnie najszybciej – mówi Jozsef Varadi.
Potwierdzają to informacje podane właśnie przez firmę analityczną OAG. Tylko w grudniu 2025 r. podaż miejsc na największych europejskich rynkach lotniczych zwiększy się o 2-3 proc. we Francji, Niemczech i we Włoszech, podczas gdy w Polsce ten wzrost sięga 20 proc., a samoloty z Warszawy, Gdańska i Krakowa odlatują praktycznie pełne.
– Analitycy w Wiedniu policzyli karty i zrozumieli, że w starciu z nowym hubem blisko Warszawy, ich pozycja "bramy na Wschód" jest trudna do obrony. Polska, dzięki unikalnemu połączeniu transportu lotniczego z koleją dużych prędkości, zaoferuje pasażerom w centralnej Europie produkt, którego Wiedeń – ograniczony brakiem miejsca i restrykcjami środowiskowymi – nie jest w stanie przebić – komentuje Adam Sanocki.
Według ostatnich prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych to Europa stała się największym rynkiem lotniczym na świecie. Zaś Europa Środkowo-Wschodnia szybko zwiększa liczbę rocznych podróży przypadających na mieszkańca.
– Polska wybija się tutaj jako kraj największy liczebnie i z jedną z najsilniejszych gospodarek świata, więc te wzrosty już dziś są i będą przekraczać znacznie wzrosty dla rynku europejskiego. CPK i silny LOT mają łowić pasażerów w dzisiejszym obszarze oddziaływania portu wiedeńskiego stąd wstrzemięźliwość inwestycyjna w stolicy Austrii — uważa Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
Decyzją Austriaków nie jest zaskoczony Dominik Sipiński, szef ch-aviation. A jako jeden z powodów podaje konkurencję ze strony LOT-u i Air Serbii.
– Plany budowy trzeciego pasa startowego w Wiedniu od dawna były mocno wątpliwe. Formalna rezygnacja to potwierdzenie tego, o czym w branży od dawna mówiono. Wiedeń nie generuje dużego ruchu i nigdy nie stanie się hubem Lufthansy podobnym do Frankfurtu, Monachium czy nawet Zurychu. Biorąc pod uwagę, że Austrian zawsze był silny w krajach byłej Jugosławii i Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie ma silną konkurencję w postaci LOT-u i coraz bardziej Air Serbii, to dalsza rozbudowa lotniska jest niepotrzebna. Dużo ważniejszą inwestycją z punktu widzenia wzrostu znaczenia tego portu lotniczego jest przedłużenie kolei dużej prędkości, aby umożliwić dogodne skomunikowanie lotniska bezpośrednio z Bratysławą i Budapesztem — uważa Dominik Sipiński.
