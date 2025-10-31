Rzeczpospolita
„Daj plusa na Telusa”. Firma z działką pod CPK robiła kampanijne gadżety dla polityków PiS

Firma Dawtona, której wiceprezes tuż przed zmianą władzy kupił działkę przeznaczoną pod inwestycję CPK, przygotowała specjalną serię musów owocowych dla polityków PiS, w tym dla byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa. Gadżety przygotowano zdecydowanie poniżej cenie rynkowej, a fakturę wystawiła inna firmą - informuje Wirtualna Polska.

Publikacja: 31.10.2025 09:27

Otwarcie linii produkcyjnej w Zakładzie Dawtona w Milejowie-Osadzie. W wydarzeniu wzięli udział poli

Otwarcie linii produkcyjnej w Zakładzie Dawtona w Milejowie-Osadzie. W wydarzeniu wzięli udział politycy PiS, m.in. Robert Telus, Artur Soboń i Zbigniew Chmielowiec

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Przemysław Malinowski

W 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez polityka PiS Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r. i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada. 

Sprawa kupna działki została zgłoszona do prokuratury, która bada sprawę.

Robert Telus i Rafał Romanowski
Polityka
Dwaj posłowie PIS zawieszeni „decyzją Jarosława Kaczyńskiego”. W tle sprawa gruntu

„Daj plusa na Telusa”. Dawtona przygotowała saszetki owocowe dla polityków PiS

Wirtualna Polska podaje, że podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku firma Dawtona przygotowała specjalne tubki z musami owocowymi, jako gadżet reklamowy. Na opakowaniach pojawiły się zdjęcia polityków startujących w wyborach i logo PiS. W tym samym czasie miało dojść do spotkania Roberta Telusa z Andrzejem Wielgomasem z firmy Dawtona. Okazją do rozmów było otwarcie w Milejowie na Lubelszczyźnie linii do produkcji koncentratu pomidorowego. W Milejowie pojawili się także wiceminister finansów Artur Soboń, poseł PiS Zbigniew Chmielowiec i szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala.

Po wrześniowym spotkaniu firma Dawtona przygotowała spersonalizowane saszetki z musem owocowym. Na gadżetach reklamowych ministra Telusa pojawiło się hasło „Daj plusa na Telusa”. W kampanii tubki rozdawali także Artur Soboń i Zbigniew Chmielowiec.

Telus przyznaje, że kupił 1500 tubek ze swoim wizerunkiem za 750 zł. W 2023 roku w hurcie koszt jednej saszetki wynosił 2 zł netto, tymczasem posłom sprzedawano produkt po 50 gr.

Dodatkowo na fakturze pojawiła się data 10 października 2023 roku, choć w mediach społecznościowych widać, że Telus rozdawał gadżety już 25 września. Były minister tłumaczy, że początkowo zamówił 100 sztuk na próbę i później domówił pozostałe. 

Politycy PiS, którzy zamówili gadżety, nie byli w stanie WP wyjaśnić, czemu faktury wystawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe Eni Sp. z o.o. Firma przekazuje, że nie produkuje saszetek z musami, a zamówienie dla polityków PiS było jednorazowe.

Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK
Transport
Marcin Horała komentuje aferę gruntową. „CPK zachował się prawidłowo”
Robert Telus reaguje na zarzuty w sprawie działki pod CPK

Były minister rolnictwa w rozmowie z „Super Expressem” komentuje kwestię wydania zgody na sprzedaż działki, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. 

– Niesłusznie mnie zniszczyli, nic o tej sprawie nie wiedziałem, bo nie trafiła na moje biurko – mówi polityk PiS i wskazuje, że podobne kwestie kierowane były do pełnomocnika rządu ds. kształtowania ustroju rolnego. – Był nim Rafał Romanowski i on znał sprawę. Do mnie w ogóle nie trafiła. Pełnomocnik nie miał obowiązku meldować mi szczegółów – wskazuje Telus.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)
Polityka
Włodzimierz Czarzasty o działce pod CPK: Hipoteza - 380 mln zł do podziału

– Chodzi o to żeby nie obciążać Prawa i Sprawiedliwości. To normalne. Ja pozostaję do dyspozycji służb i jeszcze raz podkreślam, że nie czuję się winny – podkreśla.&nbsp;

Źródło: rp.pl

