Aktualizacja: 31.10.2025 10:07 Publikacja: 31.10.2025 09:27
Otwarcie linii produkcyjnej w Zakładzie Dawtona w Milejowie-Osadzie. W wydarzeniu wzięli udział politycy PiS, m.in. Robert Telus, Artur Soboń i Zbigniew Chmielowiec
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
W 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez polityka PiS Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r. i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.
Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.
Sprawa kupna działki została zgłoszona do prokuratury, która bada sprawę.
Wirtualna Polska podaje, że podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku firma Dawtona przygotowała specjalne tubki z musami owocowymi, jako gadżet reklamowy. Na opakowaniach pojawiły się zdjęcia polityków startujących w wyborach i logo PiS. W tym samym czasie miało dojść do spotkania Roberta Telusa z Andrzejem Wielgomasem z firmy Dawtona. Okazją do rozmów było otwarcie w Milejowie na Lubelszczyźnie linii do produkcji koncentratu pomidorowego. W Milejowie pojawili się także wiceminister finansów Artur Soboń, poseł PiS Zbigniew Chmielowiec i szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala.
Po wrześniowym spotkaniu firma Dawtona przygotowała spersonalizowane saszetki z musem owocowym. Na gadżetach reklamowych ministra Telusa pojawiło się hasło „Daj plusa na Telusa”. W kampanii tubki rozdawali także Artur Soboń i Zbigniew Chmielowiec.
Telus przyznaje, że kupił 1500 tubek ze swoim wizerunkiem za 750 zł. W 2023 roku w hurcie koszt jednej saszetki wynosił 2 zł netto, tymczasem posłom sprzedawano produkt po 50 gr.
Dodatkowo na fakturze pojawiła się data 10 października 2023 roku, choć w mediach społecznościowych widać, że Telus rozdawał gadżety już 25 września. Były minister tłumaczy, że początkowo zamówił 100 sztuk na próbę i później domówił pozostałe.
Politycy PiS, którzy zamówili gadżety, nie byli w stanie WP wyjaśnić, czemu faktury wystawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe Eni Sp. z o.o. Firma przekazuje, że nie produkuje saszetek z musami, a zamówienie dla polityków PiS było jednorazowe.
Były minister rolnictwa w rozmowie z „Super Expressem” komentuje kwestię wydania zgody na sprzedaż działki, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.
– Niesłusznie mnie zniszczyli, nic o tej sprawie nie wiedziałem, bo nie trafiła na moje biurko – mówi polityk PiS i wskazuje, że podobne kwestie kierowane były do pełnomocnika rządu ds. kształtowania ustroju rolnego. – Był nim Rafał Romanowski i on znał sprawę. Do mnie w ogóle nie trafiła. Pełnomocnik nie miał obowiązku meldować mi szczegółów – wskazuje Telus.
– Chodzi o to żeby nie obciążać Prawa i Sprawiedliwości. To normalne. Ja pozostaję do dyspozycji służb i jeszcze raz podkreślam, że nie czuję się winny – podkreśla.
