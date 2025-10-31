W 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez polityka PiS Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r. i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.

Sprawa kupna działki została zgłoszona do prokuratury, która bada sprawę.



„Daj plusa na Telusa”. Dawtona przygotowała saszetki owocowe dla polityków PiS

Wirtualna Polska podaje, że podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku firma Dawtona przygotowała specjalne tubki z musami owocowymi, jako gadżet reklamowy. Na opakowaniach pojawiły się zdjęcia polityków startujących w wyborach i logo PiS. W tym samym czasie miało dojść do spotkania Roberta Telusa z Andrzejem Wielgomasem z firmy Dawtona. Okazją do rozmów było otwarcie w Milejowie na Lubelszczyźnie linii do produkcji koncentratu pomidorowego. W Milejowie pojawili się także wiceminister finansów Artur Soboń, poseł PiS Zbigniew Chmielowiec i szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala.