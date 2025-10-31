Chodzi o opisaną przez Wirtualną Polskę sprawę sprzedaży działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego wiceprezesowi spółki Dawtona Piotrowi Wielgomasowi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zgodę na to wydało Ministerstwo Rolnictwa, na czele którego stał wówczas polityk PiS Robert Telus. Przez sprzedaną działkę ma przebiegać linia kolei dużej prędkości łączącej Warszawę z CPK. Wirtualna Polska podała, że sprzedana za 22,8 mln zł działka, dziś może być warta 400 mln zł.

Włodzimierz Czarzasty przedstawia hipotezę co do tego, jak wyglądała sprzedaż działki przez KOWR

Sprawą sprzedaży działki, która znajduje się w miejscowości Zabłotnia, zajęła się prokuratura. Po publikacji Wirtualnej Polski w tej sprawie PiS zawiesił w prawach członków partii Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego – polityków, którzy pełnili funkcję ministra i wiceministra rolnictwa w czasie, gdy zapadały decyzje dotyczące sprzedaży działki.

Politycy PiS przekonują, że umowa notarialna w sprawie sprzedaży umożliwiała odkupienie działki, a sama działka nie miała strategicznego znaczenia dla budowy CPK. Oskarżają obecnie rządzących również o to, że przez niemal dwa lata nie zrobili wiele, by odzyskać działkę.

Pytany o sprawę Czarzasty przedstawił „hipotezę”, jak mogła wyglądać cała sytuacja.