Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze – poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa. Wniosek ma też dotyczyć zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS.

Reklama Reklama

– Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dzisiaj do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, w związku z dostatecznie uzasadnionym podejrzeniem popełnienia 26 przestępstw – poinformowała prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Jak powiedziała chodzi m.in. o zarzut z art. 258 par. 3 kodeksu karnego (kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą).

Donald Tusk o Zbigniewie Ziobrze: Pierwszy raz w historii Polski

Decyzję prokuratury przed posiedzeniem Rady Ministrów komentował premier Donald Tusk. – Pierwszy raz w historii Polski, minister sprawiedliwości, jest podejrzany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą– powiedział szef rządu.

– Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby oraz korzyści osobistych i politycznych. Uzasadnienie wniosku o uchylenie immunitetu brzmi właśnie w ten sposób – mówił Tusk.