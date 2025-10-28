Aktualizacja: 28.10.2025 13:47 Publikacja: 28.10.2025 12:54
Zbigniew Ziobro
Foto: PAP
Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze – poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa. Wniosek ma też dotyczyć zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS.
– Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dzisiaj do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, w związku z dostatecznie uzasadnionym podejrzeniem popełnienia 26 przestępstw – poinformowała prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Jak powiedziała chodzi m.in. o zarzut z art. 258 par. 3 kodeksu karnego (kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą).
Decyzję prokuratury przed posiedzeniem Rady Ministrów komentował premier Donald Tusk. – Pierwszy raz w historii Polski, minister sprawiedliwości, jest podejrzany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą– powiedział szef rządu.
– Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby oraz korzyści osobistych i politycznych. Uzasadnienie wniosku o uchylenie immunitetu brzmi właśnie w ten sposób – mówił Tusk.
Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry skomentowali także inni posłowie.
„Prokuratura składa wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze. Także o tymczasowy areszt. Tak kończy się poczucie bezkarności i wszechwładzy. Nadchodzi czas poczucia sprawiedliwości. Dla wszystkich, którzy brali udział w tej zorganizowanej grupie przestępczej.”– napisał Robert Kropiwnicki.
„Ziobro do aresztu, 26 przestępstw, kierowanie grupą przestępczą. Prokuratura nie ma wątpliwości, teraz decyzja Sejmu i sądu.”– napisał Krzysztof Brejza.
„Prokuratura ma uzasadnione podejrzenie popełnienia 26 przestępstw. Dokument liczy 158 stron. Dlatego wniosek dotyczy też zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Państwo prawa oznacza, że nikt – nawet były minister sprawiedliwości i prokurator generalny – nie stoi ponad nim. Młyny sprawiedliwości mielą.”– wskazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
„30 stycznia 2024 r. powołałem Zespół Śledczy nr 2 ds. Funduszu Sprawiedliwości. Od tego czasu sporo się wydarzyło. Ale dzisiaj jest kulminacja. Gratuluję prokuratorom (w tym prok. Piotrowi Woźniakowi, szefowi Zespołu) konsekwencji i determinacji. Młyny sprawiedliwości działają”– skomentował były szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar.
„Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Ziobrze oraz tymczasowe aresztowanie jest prostą konsekwencją jego politycznej drogi. Sądził, że może wszystko. Wyszło na to, że się mylił. Państwo działa. Nie ma świętych krów.”– napisał Tomasz Siemoniak.
„Jest wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Ziobrze oraz o tymczasowe aresztowanie. Sprawa Funduszu Sprawiedliwości domyka się. 26 przestępstw w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą! Chcieli zrobić państwo podsłuchów, teraz będą słuchani przez prokuratora i sąd.”– zamieścił na X Marcin Kierwiński.
„Cieszę się Zbyszku, że biegła stwierdziła iż jesteś zdrów!”– napisał Roman Giertych.
W obronie swojego swojego partyjnego kolegi stanął Michał Wójcik. „Władza zaatakowała @ZiobroPL występując z wnioskiem o zatrzymanie i aresztowanie. Bezczelny, pozbawiony podstaw atak za wspieranie strażaków, szpitali i innych ważnych inicjatyw środkami z Funduszu Sprawiedliwości.” - napisał.
