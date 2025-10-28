Rzeczpospolita
Donald Tusk: Nie będę używał skrótu CPK. Wszyscy odczytują „Cały PiS kradnie”

- Dzisiaj chciałem odnieść się do afery CPK, bo tak to w tej chwili wszyscy, i słusznie, nazywają - mówił Donald Tusk otwierając wtorkowe posiedzenie rządu.

Publikacja: 28.10.2025 12:25

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Donald Tusk nie będzie już stosował skrótu CPK?
  • Jak Donald Tusk łączy sprawę sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma kolej z Warszawy do CPK, z sytuacją po wyborach w 2023 roku?
  • Co Donald Tusk mówił o wniosku ws. uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry?

Tusk odniósł się do opisanej przez Wirtualną Polskę sprawy sprzedaży działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego wiceprezesowi spółki Dawtona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zgodę na to wydało Ministerstwo Rolnictwa, na czele którego stał wówczas Robert Telus. Przez sprzedaną działkę ma przebiegać linia kolei dużej prędkości łączącej Warszawę z CPK. Wirtualna Polska podała, że sprzedana za 22,8 mln zł działka, dziś może być warta 400 mln zł. 

Sprawą sprzedaży działki, która znajduje się w miejscowości Zabłotnia, zajęła się prokuratura. Po publikacji Wirtualnej Polski w tej sprawie PiS zawiesił w prawach członków partii Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego – polityków, którzy pełnili funkcję ministra i wiceministra rolnictwa w czasie, gdy zapadały decyzje dotyczące sprzedaży działki. 

– Jak państwo pamiętacie (...) PiS po przegranych wyborach zadysponował wspólnie z prezydentem (Andrzejem) Dudą dwutygodniowy rząd pana (Mateusza) Morawieckiego, starych, trochę nowych ministrów. Już wtedy wszyscy podejrzewali, że chodziło o załatwienie lub dokończenie interesów. Afera CPK jest tego wyjątkowo paskudnym potwierdzeniem – mówił Tusk. 

Robert Telus i Rafał Romanowski
Dwaj posłowie PIS zawieszeni „decyzją Jarosława Kaczyńskiego”. W tle sprawa gruntu

Donald Tusk: Marcin Horała dostał pismo, że dzieje się skandal i nie zareagował

– Ta działka 160 hektarów pod przyszły port lotniczy i centrum komunikacyjne została sprzedana prywatnemu dzierżawcy przez rząd PiS dokładnie w tym czasie – między przegranymi wyborami i przekazaniem władzy 13 grudnia. Dzierżawca przez lata starał się o zakup działki, były różne obiektywne powody, nie tylko kwestia CPK, dla których nie było to możliwe i dostawał odmowę – kontynuował.

Mapa przedstawiająca CPK i pokazująca, gdzie znajduje się działka sprzedana przez KOWR

Mapa przedstawiająca CPK i pokazująca, gdzie znajduje się działka sprzedana przez KOWR

Foto: PAP

– 19 października 2023 roku minister rolnictwa w rządzie PiS wyraził zgodę. Kluczowe formalności, sześć dokumentów w różnych urzędach i akt notarialny zostały załatwione w 24 godziny między 30 listopada a 1 grudnia. To chyba szczególnie musi zaimponować polskim rolnikom, którzy usiłują zakupić ziemię, dokonać wymiany ziemi. Wiecie ile to trwa – podkreślił premier. 

– Pełnomocnik rządu ds. CPK pan (Marcin) Horała 24 listopada dostał pismo od ówczesnego prezesa CPK, że dzieje się skandal. Nie zareagował. Może dlatego, że tak wielu ludzi z PiS było zaangażowanych w ten proceder – kontynuował Tusk. 

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński zarzuca Konfederacji „gotowość wpisania się w projekt likwidacji państwa”
Donald Tusk zapowiada, że nie będzie już używał skrótu CPK. Wyjaśnia dlaczego

– W ciągu tych dwóch tygodni działy się dziwne rzeczy. Pamiętamy wszyscy z jaką nadzwyczajną energią czołowi politycy PiS, z ówczesnym prezydentem (Andrzejem) Dudą na czele, krzyczeli: „tak dla CPK, tak dla CPK”. Ile energii i pracy włożyli w to, a równocześnie pod stołem ile pracy włożyli w to, żeby w 24 godziny przeprowadzić skomplikowaną operację z wieloma dokumentami. (...) Już nigdy nie będę używał skrótu CPK na opisanie wielkiej inwestycji komunikacyjnej: lotnisko, kolej. Nigdy tego skrótu nie będę używał, bo dzisiaj wszyscy w Polsce odczytują ten skrót jako: „Cały PiS kradnie”. CPK znaczy dokładnie to: Cały PiS kradnie – oświadczył premier.

My będziemy działali zgodnie z procedurami, aby zapobiegać korupcji i kradzieży, a nie zgodnie z procedurami kraść

Donald Tusk, premier

– Tak, to wszystko trochę trwa. Afera CPK pokazuje, z całą ostrością, dlaczego to wymaga tak pieczołowitej i tak długo trwającej czasami pracy. Ponieważ zgodnie z zasadą, o której mówił minister Horała (...): jak kraść to tylko zgodnie z procedurami – stwierdził następnie szef rządu. 

– Ta afera CPK jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem, bo przestrzegano rozmaitych procedur. Na kilometry widać, że mamy do czynienia ze skandalem, smród korupcji wokół tej sprawy jest nie do zniesienia, ale to będzie trwało. Ponieważ nikt nigdy nie doprowadził do takiej perfekcji zasady „kradniemy zgodnie z procedurami”. To jest ten (...) wschodni model, kiedy buduje się tak państwo, przygotowuje się tak urzędy, aby politycy mogli kraść bezkarnie. Bo tak naprawdę w całym tym modelu politycznym chodzi o koncesję na bezkarną kradzież (...). My będziemy działali zgodnie z procedurami, aby zapobiegać korupcji i kradzieży, a nie zgodnie z procedurami kraść. To jest ta zasadnicza różnica – podsumował. 

Donald Tusk o Zbigniewie Ziobrze: Po raz pierwszy były minister sprawiedliwości usłyszał takie zarzuty

Mówiąc o sprawie CPK Tusk nawiązał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Funduszu Sprawiedliwości. – To zbieg okoliczności, że dzisiaj doczekaliśmy się wreszcie wniosku o uchylenie immunitetu, o zatrzymanie i tymczasowy areszt wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby oraz korzyści osobistej i politycznej. W porozumieniu z innymi osobami założył i kierował grupą przestępczą. Przywłaszczył lub usiłował przywłaszczyć mienie w postaci środków Funduszu Sprawiedliwości. To jest uzasadnienie złożenia wniosku o uchylenie immunitetu. Pierwszy raz w historii Polski, ja nie wykluczam, że pierwszy raz w historii Europy, były minister sprawiedliwości podejrzany jest o takie przestępstwa, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą – mówił też Tusk nawiązując do informacji o wniosku o uchylenie immunitetu Ziobry, o którym poinformowała wcześniej Prokuratura Krajowa. 

Źródło: rp.pl

