Aktualizacja: 28.10.2025 13:45 Publikacja: 28.10.2025 12:25
Donald Tusk
Foto: PAP
Tusk odniósł się do opisanej przez Wirtualną Polskę sprawy sprzedaży działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego wiceprezesowi spółki Dawtona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zgodę na to wydało Ministerstwo Rolnictwa, na czele którego stał wówczas Robert Telus. Przez sprzedaną działkę ma przebiegać linia kolei dużej prędkości łączącej Warszawę z CPK. Wirtualna Polska podała, że sprzedana za 22,8 mln zł działka, dziś może być warta 400 mln zł.
Sprawą sprzedaży działki, która znajduje się w miejscowości Zabłotnia, zajęła się prokuratura. Po publikacji Wirtualnej Polski w tej sprawie PiS zawiesił w prawach członków partii Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego – polityków, którzy pełnili funkcję ministra i wiceministra rolnictwa w czasie, gdy zapadały decyzje dotyczące sprzedaży działki.
– Jak państwo pamiętacie (...) PiS po przegranych wyborach zadysponował wspólnie z prezydentem (Andrzejem) Dudą dwutygodniowy rząd pana (Mateusza) Morawieckiego, starych, trochę nowych ministrów. Już wtedy wszyscy podejrzewali, że chodziło o załatwienie lub dokończenie interesów. Afera CPK jest tego wyjątkowo paskudnym potwierdzeniem – mówił Tusk.
Czytaj więcej
„Decyzją Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w pra...
– Ta działka 160 hektarów pod przyszły port lotniczy i centrum komunikacyjne została sprzedana prywatnemu dzierżawcy przez rząd PiS dokładnie w tym czasie – między przegranymi wyborami i przekazaniem władzy 13 grudnia. Dzierżawca przez lata starał się o zakup działki, były różne obiektywne powody, nie tylko kwestia CPK, dla których nie było to możliwe i dostawał odmowę – kontynuował.
Mapa przedstawiająca CPK i pokazująca, gdzie znajduje się działka sprzedana przez KOWR
Foto: PAP
– 19 października 2023 roku minister rolnictwa w rządzie PiS wyraził zgodę. Kluczowe formalności, sześć dokumentów w różnych urzędach i akt notarialny zostały załatwione w 24 godziny między 30 listopada a 1 grudnia. To chyba szczególnie musi zaimponować polskim rolnikom, którzy usiłują zakupić ziemię, dokonać wymiany ziemi. Wiecie ile to trwa – podkreślił premier.
– Pełnomocnik rządu ds. CPK pan (Marcin) Horała 24 listopada dostał pismo od ówczesnego prezesa CPK, że dzieje się skandal. Nie zareagował. Może dlatego, że tak wielu ludzi z PiS było zaangażowanych w ten proceder – kontynuował Tusk.
Czytaj więcej
Prawda jest taka, że gdzie się nie rozejrzeć to mamy do czynienia z kryzysem. Ten arcykryzys to k...
– W ciągu tych dwóch tygodni działy się dziwne rzeczy. Pamiętamy wszyscy z jaką nadzwyczajną energią czołowi politycy PiS, z ówczesnym prezydentem (Andrzejem) Dudą na czele, krzyczeli: „tak dla CPK, tak dla CPK”. Ile energii i pracy włożyli w to, a równocześnie pod stołem ile pracy włożyli w to, żeby w 24 godziny przeprowadzić skomplikowaną operację z wieloma dokumentami. (...) Już nigdy nie będę używał skrótu CPK na opisanie wielkiej inwestycji komunikacyjnej: lotnisko, kolej. Nigdy tego skrótu nie będę używał, bo dzisiaj wszyscy w Polsce odczytują ten skrót jako: „Cały PiS kradnie”. CPK znaczy dokładnie to: Cały PiS kradnie – oświadczył premier.
Donald Tusk, premier
– Tak, to wszystko trochę trwa. Afera CPK pokazuje, z całą ostrością, dlaczego to wymaga tak pieczołowitej i tak długo trwającej czasami pracy. Ponieważ zgodnie z zasadą, o której mówił minister Horała (...): jak kraść to tylko zgodnie z procedurami – stwierdził następnie szef rządu.
– Ta afera CPK jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem, bo przestrzegano rozmaitych procedur. Na kilometry widać, że mamy do czynienia ze skandalem, smród korupcji wokół tej sprawy jest nie do zniesienia, ale to będzie trwało. Ponieważ nikt nigdy nie doprowadził do takiej perfekcji zasady „kradniemy zgodnie z procedurami”. To jest ten (...) wschodni model, kiedy buduje się tak państwo, przygotowuje się tak urzędy, aby politycy mogli kraść bezkarnie. Bo tak naprawdę w całym tym modelu politycznym chodzi o koncesję na bezkarną kradzież (...). My będziemy działali zgodnie z procedurami, aby zapobiegać korupcji i kradzieży, a nie zgodnie z procedurami kraść. To jest ta zasadnicza różnica – podsumował.
Mówiąc o sprawie CPK Tusk nawiązał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Funduszu Sprawiedliwości. – To zbieg okoliczności, że dzisiaj doczekaliśmy się wreszcie wniosku o uchylenie immunitetu, o zatrzymanie i tymczasowy areszt wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby oraz korzyści osobistej i politycznej. W porozumieniu z innymi osobami założył i kierował grupą przestępczą. Przywłaszczył lub usiłował przywłaszczyć mienie w postaci środków Funduszu Sprawiedliwości. To jest uzasadnienie złożenia wniosku o uchylenie immunitetu. Pierwszy raz w historii Polski, ja nie wykluczam, że pierwszy raz w historii Europy, były minister sprawiedliwości podejrzany jest o takie przestępstwa, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą – mówił też Tusk nawiązując do informacji o wniosku o uchylenie immunitetu Ziobry, o którym poinformowała wcześniej Prokuratura Krajowa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tusk odniósł się do opisanej przez Wirtualną Polskę sprawy sprzedaży działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego wiceprezesowi spółki Dawtona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zgodę na to wydało Ministerstwo Rolnictwa, na czele którego stał wówczas Robert Telus. Przez sprzedaną działkę ma przebiegać linia kolei dużej prędkości łączącej Warszawę z CPK. Wirtualna Polska podała, że sprzedana za 22,8 mln zł działka, dziś może być warta 400 mln zł.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Wydaje mi się, że jest remis - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem były premier Leszek Miller pytany o to...
Dawno PiS nie dostarczył takiego prezentu drugiej stronie. Ta sprawa idealnie wpisuje się w kreślony stereotyp p...
„Chcieli zrobić państwo podsłuchów, teraz będą słuchani przez prokuratora i sąd.” , „Sądził, że może wszystko. W...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Na półmetku kadencji parlamentu to premier Donald Tusk wygląda na polityka w ofensywie. Jarosław Kaczyński ma pr...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas