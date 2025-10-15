Kaczyński ocenił też, że cała polityka PiS została „radykalnie zakwestionowana”. - Są wszelkie przesłanki do tego, by sądzić, że po to, aby ten niemiecki plan mógł być realizowany (...) Co jak co, ale niemiecka agenda w Polsce jest rzeczywiście realizowana w sposób niesłychanie konsekwentny – dodał. Wymienił w tym kontekście „uderzenie w polską energię atomową, w CPK, w Odrę, w polskie porty”.

- Mamy tutaj do czynienia z polityką, która nie jest po prostu w polskim interesie – podsumował.

Jarosław Kaczyński o Łukaszu Mejzie: Radzę zaangażować się w sprawę Sławomira Nowaka

Po wygłoszeniu oświadczenia Kaczyński był pytany o to czy Łukasz Mejza, który został zatrzymany przez policję ponieważ poważnie przekroczył prędkość jadąc 200 km/h na odcinku, na którym obowiązuje ograniczenie do 120 km/h po czym zasłaniając się immunitetem odmówił przyjęcia mandatu, zostanie usunięty z partii (kiedy sprawa została nagłośniona przez media Mejza przeprosił i zadeklarował gotowość do zapłacenia mandatu lub, jeśli nie jest to już możliwe, zrzeczenia się immunitetu).

- Tłem tego ataku, który w tej chwili jest taki gwałtowny, na pana Mejzę, jest to wszystko co się dzieje w sądownictwie, te wszystkie umorzenia w sprawach, które wydają się zupełnie oczywiste i te uzasadnienia są raczej znów do kabaretu się nadające (...). W tym kontekście to naprawdę, kto jak kto, ale przedstawiciele tych, którzy popierają obecną władzę nie mają żadnego moralnego prawa do tego, żeby tak bardzo się angażować w sprawę pana Mejzy. Radzę zaangażować się w sprawę (Sławomira) Nowaka. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Tu mamy do czynienia rzeczywiście z tym, że różne sprawy jakoś tam się kumulują w tym momencie, na pewno jakoś to rozwiążemy. Jak dojdziemy do władzy to rozwiążemy też inne kwestie. To co się wyprawia w Polsce, także jeśli chodzi o kompletną bezkarność ludzi, których już złapano za rękę, przechodzi wszelkie pojęcie – odparł.

- Wielu nie przeprasza, nie ponosi żadnych konsekwencji, w nieporównanie poważniejszych sprawach i jest w porządku. Pokazy hipokryzji na tych konferencjach to jest coś, do czego myśmy się przyzwyczaili, ale nie przesadzajcie – dodał dopytywany przez jednego z dziennikarzy o sprawę Mejzy.

Jarosław Kaczyński o Konfederacji: Gotowi wpisać się w projekt, którego efektem ma być likwidacja państwa polskiego

Kaczyńskiego pytano też czy Konfederacja jest dla niego potencjalnym sojusznikiem, czy przeciwnikiem politycznym.