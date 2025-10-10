Asesor wytyka, że świadek koronny słabo pamięta daty. Tyle że chodziło o wydarzenia sprzed 15 lat

Wróćmy do tego, co stało się podstawą zażalenia. Kilkustronicowe uzasadnienie asesora Arkadiusza Domasata to krytyka ustaleń poczynionych przez prokuraturę na bazie zeznań Jacka P. i – według niego – braku innych żelaznych dowodów na korupcję menedżerów. Tyle że stawianie takich wniosków bez przeprowadzenia procesu jest zaskakujące. A ocena, że przestępstwa nie było – bo to faktycznie kryje się za formułą o „braku podstaw oskarżenia” – budzi wątpliwości chociażby ze względu na to, że „wątkiem polskim”, przy okazji stosowania środków zapobiegawczych, zajmowały się różne składy sądów i żaden nie uznał, że akt oskarżenia nadaje się do kosza.

„Wyjaśnienia Jacka P. w niniejszej sprawie należy traktować w kategorii tzw. dowodu z pomówienia” – ocenił asesor sądowy. Wytknął, że „uzasadnienie aktu oskarżenia w zakresie ww. czynów obejmuje ok. 4,5 strony” (uzasadnienie umorzenia jest jeszcze krótsze), a „zarzuty przedstawione Sławomirowi Ryszardowi N., Leszkowi Robertowi K., Wojciechowi T. oraz Dariuszowi Jackowi K. zostały sformułowane w sposób »nieskonkretyzowany« o podstawowe elementy opisu czynów: miejsca, czasu oraz wysokości środków finansowych, które miały być przedmiotem przekazu korupcyjnego”. Asesor za ogólnikowe uznaje takie sformułowania aktu oskarżenia jak np. stwierdzenia: „w Gdańsku oraz innych nieustalonych miejscach”, „w nieustalonym miejscu” „nie wcześniej niż 16 listopada 2007 r. i nie później niż 22 sierpnia 2008 r.”, „w nieustalonej wysokości, nie mniejszej jednak niż 20 000,00 zł i nie większej niż 99 000,00 zł”, „nie wcześniej niż 25 stycznia 2011 r. i nie później niż 12 czerwca 2012 r.”.

Tyle że taki opis czynów ciągłych, trwających wiele lat i dotyczących wielu osób jest częstą praktyką stosowaną w zarzutach wobec podejrzanych.

– Chociażby w sprawach gangów narkotykowych wskazuje się, że rozpoczęły proceder np. co najmniej od określonej daty, wprowadzając do obrotu ilości narkotyków „od – do”, to praktycznie norma. Dopiero sąd podczas procesu ocenia dowody przedstawione przez prokuraturę. Nie może tego dokonać bez przeprowadzenia postępowania sądowego – mówi „Rzeczpospolitej” prawnik, karnista. I podkreśla: – Uznanie, że jest „oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia” po pięciu latach od wpłynięcia do sądu aktu oskarżenia to zupełnie niespotykany przypadek, wręcz kuriozalny.

Asesor Arkadiusz Domasat wytknął tzw. małemu świadkowi koronnemu, że w wyjaśnieniach złożonych w śledztwie P. nie był w stanie podać przybliżonej daty rzekomego przekazu korupcyjnego Wojciecha T., operując jedynie wskaźnikami „było to w 2008 lub 2009 r.”. Wskazał, że „Wojciech T. został wybrany na wiceprezesa zarządu ds. finansowych PGE 1 lipca 2008 r., a zatem – wbrew zarzutowi sformułowanemu przez oskarżyciela publicznego – czasokres czynu nie mógł dotyczyć okresu do 22 sierpnia 2008 r.” – podaje w uzasadnieniu.