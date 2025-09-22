Prokurator komentuje decyzję w sprawie Nowaka: „Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją”

– Jestem zdziwiony takim obrotem sprawy. Nigdy jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, w której prokuratura kieruje akt oskarżenia, a podczas posiedzenia organizacyjnego jeszcze przed rozpoczęciem procesu wnioskuje o umorzenie sprawy z uwagi na oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia – komentuje prok. Piotr Turek z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Odnosząc się do doniesień prasowych, prok. Turek zwraca też uwagę, że w tej sprawie prokuratorzy wykonali szereg czynności, w tym badali ślady DNA w mieszkaniach przyjaciela i współpracownika Sławomira Nowaka, z którym spędził on wieczór poprzedzający zatrzymanie przez CBA. Badania te nie potwierdziły, żeby Nowak dotykał 4 mln zł znalezionych wówczas przez śledczych, ale jego ślady DNA ujawniono na pudełku po butach, w którym przekazywane miały być pieniądze.

– To nie jest rutynowe działanie. Widać, że wykonano daleko idące badania, zgromadzono dowody. Trudno więc powiedzieć, że mamy do czynienia z brakiem podstaw oskarżenia, a tym bardziej z brakiem oczywistym. Opinia publiczna ma prawo mieć poważne wątpliwości co do tego. Byłoby inaczej, gdyby po przeprowadzeniu dowodów w kontradyktoryjnym procesie, na jawnej rozprawie prokurator wniósł o uniewinnienie oskarżonego i wyjaśnił, z jakich powodów to czyni. To jest normalna praktyka. Wydaje mi się zatem, że w tak bulwersującej sprawie oskarżenia wysokiego rangą polityka o poważne i liczne przestępstwa korupcyjne, zakończenie sprawy na posiedzeniu, przy braku publiczności zasługuje na negatywną ocenę. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jak wymierzana jest sprawiedliwość w imieniu państwa polskiego – twierdzi prokurator.

Umorzenie sprawy Sławomira Nowaka jest zgodne z prawem. „Sytuacja jest jednak niecodzienna i może bulwersować”

Sędzia Piotr Mgłosiek z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków ocenia, że sposób załatwienia tej sprawy jest bardzo niecodzienny, może bulwersować obywateli, ale jest zgodny z prawem.

– Nigdy w swojej karierze sędziowskiej nie miałem do czynienia z sytuacją, kiedy prokurator po wniesieniu aktu oskarżenia wnioskuje o umorzenie z powodu oczywistego braku podstaw faktycznych. To w zasadzie przeczyłoby sensowi kierowania aktu oskarżenia. Do wnioskowania przez prokuratora o umorzenie dochodzi nierzadko, ale wtedy, kiedy toku procesu pojawiły się jakieś nieznane wcześniej okoliczności – mówi wrocławski sędzia.