Z tego artykułu dowiesz się: Jakie decyzje podjął sąd w sprawie polskiego wątku afery korupcyjnej Sławomira Nowaka?

Jaką rolę w polsko-ukraińskim śledztwie odgrywały zarzuty przeciwko Sławomirowi Nowakowi?

Jakie były wcześniejsze kontrowersje związane z oświadczeniami majątkowymi Sławomira Nowaka w Polsce?

Jakie okoliczności towarzyszyły powrotowi Sławomira Nowaka do działalności publicznej na Ukrainie?

Dlaczego prokuratura przyłączyła się do wniosku obrony o umorzenie postępowania?

Jakie znaczenie miały wyniki badań odcisków palców i śladów DNA w tej sprawie?

Sławomir Nowak był ministrem transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2013. Wcześniej był też szefem jego gabinetu politycznego. Jego karierę polityczną przerwała słynna sprawa zatajenia drogiego zegarka w oświadczeniach majątkowych, które Nowak składał przez kolejne lata jako poseł i minister. Sąd nieprawomocnie wymierzył mu za to łączną karę 20 tys. zł grzywny (w II instancji sprawa została warunkowo umorzona). Po aferze zegarkowej Nowak odszedł z polityki.

Wrócił w 2016 roku w nowej roli - został szefem ukraińskiej państwowej agencji drogowej Ukrawtodor i przyjął ukraińskie obywatelstwo. W 2019 r. Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji skierowała do sądu sprawę w związku ze stwierdzeniem złożenia przez Nowaka nieprawdziwego oświadczenia majątkowego za 2017 r. Chodziło o zaniżenie wartości samochodu i zatajenie informacji o środkach zgromadzonych na kontach bankowych. Nowak ustąpił z funkcji w Ukrawtodorze, ale jako przyczynę podał m.in. otrzymanie nowej posady.

Sławomir Nowak z zarzutami za korupcję w Polsce i w Ukrainie

Problemy byłego ministra Platformy Obywatelskiej z wymiarem sprawiedliwości powróciły też w Polsce wskutek polsko-ukraińskiego śledztwa dotyczącego korupcji przy przetargach. We wrześniu 2020 r. CBA poinformowało, że odnalazła przestępczy majątek mający należeć do Sławomira Nowaka. W grudniu 2021 r. prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów akt oskarżenia Nowaka w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Zarzuty wysunęła wobec Nowaka również strona ukraińska. Jako prezes Ukrawtodoru Nowak miał przyjmować korzyści majątkowe za zlecenia budowy dróg.