Aktualizacja: 22.09.2025 16:04 Publikacja: 22.09.2025 15:32
Sławomir Nowak
Foto: PAP/Jacek Turczyk
Przed dwoma dniami do opinii publicznej dotarła wiadomość o niespodziewanym zwrocie w sprawie tzw. polskiego wątku afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu i szefa gabinetu Donalda Tuska dotarła do opinii publicznej przed dwoma dniami. Nowaka oskarżono w tej sprawie o przyjmowanie sowitych łapówek w zamian za pomoc w obsadzeniu intratnych stanowisk w spółkach skarbu państwa. To odprysk głównego procesu dotyczącego prania brudnych pieniędzy i korupcji przy przetargach na remonty ukraińskich dróg.
Czytaj więcej
Sąd umorzył sprawę tzw. polskiego wątku afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka i to de fac...
Jak podała stacja TVN24, w piątek odbyło się w tej sprawie posiedzenie organizacyjne, podczas którego Sąd Rejonowy Warszawa - Mokotów zdecydował umorzyć postępowanie z uwagi z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia. Do wniosku obrony o umorzenie sprawy miał przyłączyć się prokurator-refrent.
Informację tę potwierdził właśnie prok. Piotr Skiba rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W wydanym komunikacie podkreśla, że na postanowienie sądu o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, a po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia tego postanowienia zostanie dokonana jego analiza i ocena pod kątem zasadności.
Prokurator zwraca też uwagę, że wnioski o umorzenie postępowania zostały złożone bezpośrednio na posiedzeniu przez obrońców oskarżonych i samych oskarżonych. Jak zastrzeżono prokurator obsadzający posiedzenie ustosunkowując się do złożonych wniosków stwierdził, że nie oponuje ich uwzględnieniu.
Czytaj więcej
Umorzenie części afery korupcyjnej Sławomira Nowaka to sytuacja niecodzienna, która może bulwerso...
W komunikacie przyznano też, że prokurator, który był autorem aktu oskarżenia został odsunięty od sprawy. - Z uwagi na zmieniającą się obsadę kadrową opisane sprawy toczące się przed sądem okręgowym i sądami rejonowymi nie miały i nie mają stałego referenta i są obsadzane na bieżąco przez różnych prokuratorów – twierdzi prok. Skiba.
Podkreśla przy tym, że w materiale dowodowym dotyczącym umorzonego właśnie wątku afery nie zostały wskazane jako dowody żadne środki pieniężne zabezpieczone w trakcie śledztwa. - Zaś ujawnione podczas przeszukania u członów rodziny "małego świadka koronnego" Jacka P. środki pieniężne w znacznej kwocie są dowodem w sprawie rozpoznawanej przed Sądem Okręgowym w Warszawie VIII Wydział Karny – tj. w zakresie tzw. wątku ukraińskiego. Pojawiająca się w mediach kwota 4 mln zł nie została zabezpieczona u oskarżonego Sławomira N. – podkreśla rzecznik.
Zaznacza przy tym, że przed stołecznym sądem okręgowym toczy się proces w tzw. głównej sprawie korupcyjnej, w której oskarżonym jest Nowak i 14 innych osób. - Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dalszym ciągu popiera akt oskarżenia w powyższej sprawie – deklaruje prok. Skiba.
Czytaj więcej
Premier Donald Tusk został zapytany o umorzenie sprawy tzw. polskiego wątku afery korupcyjnej dot...
Przypomnijmy, że Sławomir Nowak to były szef gabinetu politycznego premiera i minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2013. Odszedł z polityki po wybuchu tzw. afery zegarkowej. W 2016 r. został szefem ukraińskiej państwowej agencji drogowej Ukrawtodor, z której to funkcji ustąpił trzy lata później po stwierdzeniu przez służby złożenia przez niego nieprawdziwego oświadczenia majątkowego.
Poważniejsze problemy Nowaka z prawem nadeszły jednak w grudniu 2021 r., kiedy to warszawska prokuratura oskarżyła go o popełnienie 17 przestępstw w tym korupcji kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy.
Według śledczych Nowak miał domagać się i przyjmować łapówki w zamian za wsparcie określonych podmiotów w przetargach dotyczących remontu dróg na Ukrainie. Chodziło o łącznie 6,1 mln zł. Proces w tej sprawie ruszył w 2024 r. i nadal toczy się przed stołecznym sądem okręgowym.
Wcześniej do odrębnego postępowania wyłączono zarzuty dotyczące korupcji związanej z obsadzanie polskich spółek państwowych. Właśnie ten wątek został w piątek umorzony.
- Nie ma we mnie triumfalizmu, ale gorzka satysfakcja, że powoli, ale jednak nadchodzi sprawiedliwość. Wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan. To nie koniec mojej wojny... Szkoda tylko tych lat i zrujnowanego życia.- skomentował na portalu X piątkową decyzję sądu Sławomir Nowak.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przed dwoma dniami do opinii publicznej dotarła wiadomość o niespodziewanym zwrocie w sprawie tzw. polskiego wątku afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu i szefa gabinetu Donalda Tuska dotarła do opinii publicznej przed dwoma dniami. Nowaka oskarżono w tej sprawie o przyjmowanie sowitych łapówek w zamian za pomoc w obsadzeniu intratnych stanowisk w spółkach skarbu państwa. To odprysk głównego procesu dotyczącego prania brudnych pieniędzy i korupcji przy przetargach na remonty ukraińskich dróg.
Do 5-letniego terminu, po którym sprzedaż nieruchomości spadkowej jest bez PIT, można zaliczyć ich posiadane tak...
Można uniknąć sytuacji, w której po latach wspólnego życia związek partnerski się rozpada, a jedno z partnerów z...
W niektórych sytuacjach przyznaną kategorię wojskową można zmienić. Podstawą do tego może być aktualny stan zdro...
Wrzesień jest uznawany za jeden z najlepszych miesięcy na grzybobranie. Wystarczy kilka dni deszczu, po których...
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 czerwca 2025 r. nie jest powodem do odstąpienia przez Sąd Najwyższy od t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas