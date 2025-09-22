Rzeczpospolita
Prawo
Śledczy nie odpuszczą Sławomirowi Nowakowi. Prokuratura komentuje umorzenie polskiego wątku afery

Warszawska prokuratury zadeklarowała dalsze poparcie aktu oskarżenia w głównej sprawie korupcyjnej Sławomira Nowaka. W umorzonym właśnie polskim wątku afery prokurator nie oponował przeciwko wnioskom obrony.

Publikacja: 22.09.2025 15:32

Sławomir Nowak

Sławomir Nowak

Foto: PAP/Jacek Turczyk

Mateusz Mikowski

Przed dwoma dniami do opinii publicznej dotarła wiadomość o niespodziewanym zwrocie w sprawie tzw. polskiego wątku afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu i szefa gabinetu Donalda Tuska dotarła do opinii publicznej przed dwoma dniami. Nowaka oskarżono w tej sprawie o przyjmowanie sowitych łapówek w zamian za pomoc w obsadzeniu intratnych stanowisk w spółkach skarbu państwa. To odprysk głównego procesu dotyczącego prania brudnych pieniędzy i korupcji  przy przetargach na remonty ukraińskich dróg.

Jak podała stacja TVN24, w piątek odbyło się w tej sprawie posiedzenie organizacyjne, podczas którego Sąd Rejonowy Warszawa - Mokotów zdecydował umorzyć postępowanie z uwagi z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia. Do wniosku obrony o umorzenie sprawy miał przyłączyć się prokurator-refrent.

Informację tę potwierdził właśnie prok. Piotr Skiba rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W wydanym komunikacie podkreśla, że na postanowienie sądu o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, a po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia tego postanowienia zostanie dokonana jego analiza i ocena pod kątem zasadności.

Prokurator zwraca też uwagę, że wnioski o umorzenie postępowania zostały złożone bezpośrednio na posiedzeniu przez obrońców oskarżonych i samych oskarżonych. Jak zastrzeżono prokurator obsadzający posiedzenie ustosunkowując się do złożonych wniosków stwierdził, że nie oponuje ich uwzględnieniu.

W komunikacie przyznano też, że prokurator, który był autorem aktu oskarżenia został odsunięty od sprawy. - Z uwagi na zmieniającą się obsadę kadrową opisane sprawy toczące się przed sądem okręgowym i sądami rejonowymi nie miały i nie mają stałego referenta i są obsadzane na bieżąco przez różnych prokuratorów – twierdzi prok. Skiba.

Podkreśla przy tym, że w materiale dowodowym dotyczącym umorzonego właśnie wątku afery nie zostały wskazane jako dowody żadne środki pieniężne zabezpieczone w trakcie śledztwa. - Zaś ujawnione podczas przeszukania u członów rodziny "małego świadka koronnego" Jacka P. środki pieniężne w znacznej kwocie są dowodem w sprawie rozpoznawanej przed Sądem Okręgowym w Warszawie VIII Wydział Karny – tj. w zakresie tzw. wątku ukraińskiego. Pojawiająca się w mediach kwota 4 mln zł nie została zabezpieczona u oskarżonego Sławomira N. – podkreśla rzecznik.

Zaznacza przy tym, że przed stołecznym sądem okręgowym toczy się proces w tzw. głównej sprawie korupcyjnej, w której oskarżonym jest Nowak i 14 innych osób. - Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dalszym ciągu popiera akt oskarżenia w powyższej sprawie – deklaruje prok. Skiba.

Sławomir Nowak oskarżony. Pranie brudnych pieniędzy i korupcja

Przypomnijmy, że Sławomir Nowak to były szef gabinetu politycznego premiera i minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2013. Odszedł z polityki po wybuchu tzw. afery zegarkowej. W 2016 r. został szefem ukraińskiej państwowej agencji drogowej Ukrawtodor, z której to funkcji ustąpił trzy lata później po stwierdzeniu przez służby złożenia przez niego nieprawdziwego oświadczenia majątkowego.

Poważniejsze problemy Nowaka z prawem nadeszły jednak w grudniu 2021 r., kiedy to warszawska prokuratura oskarżyła go o popełnienie 17 przestępstw w tym korupcji kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy.

Według śledczych Nowak miał domagać się i przyjmować łapówki w zamian za wsparcie określonych podmiotów w przetargach dotyczących remontu dróg na Ukrainie. Chodziło o łącznie 6,1 mln zł. Proces w tej sprawie ruszył w 2024 r. i nadal toczy się przed stołecznym sądem okręgowym.

Wcześniej do odrębnego postępowania wyłączono zarzuty dotyczące korupcji związanej z obsadzanie polskich spółek państwowych. Właśnie ten wątek został w piątek umorzony.

- Nie ma we mnie triumfalizmu, ale gorzka satysfakcja, że powoli, ale jednak nadchodzi sprawiedliwość. Wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan. To nie koniec mojej wojny... Szkoda tylko tych lat i zrujnowanego życia.- skomentował na portalu X piątkową decyzję sądu Sławomir Nowak.

