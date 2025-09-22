Przed dwoma dniami do opinii publicznej dotarła wiadomość o niespodziewanym zwrocie w sprawie tzw. polskiego wątku afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu i szefa gabinetu Donalda Tuska dotarła do opinii publicznej przed dwoma dniami. Nowaka oskarżono w tej sprawie o przyjmowanie sowitych łapówek w zamian za pomoc w obsadzeniu intratnych stanowisk w spółkach skarbu państwa. To odprysk głównego procesu dotyczącego prania brudnych pieniędzy i korupcji przy przetargach na remonty ukraińskich dróg.

Niespodziewany zwrot w aferze korupcyjnej Sławomira Nowaka. Prokuratura komentuje sprawę

Jak podała stacja TVN24, w piątek odbyło się w tej sprawie posiedzenie organizacyjne, podczas którego Sąd Rejonowy Warszawa - Mokotów zdecydował umorzyć postępowanie z uwagi z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia. Do wniosku obrony o umorzenie sprawy miał przyłączyć się prokurator-refrent.

Informację tę potwierdził właśnie prok. Piotr Skiba rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W wydanym komunikacie podkreśla, że na postanowienie sądu o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, a po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia tego postanowienia zostanie dokonana jego analiza i ocena pod kątem zasadności.

Prokurator zwraca też uwagę, że wnioski o umorzenie postępowania zostały złożone bezpośrednio na posiedzeniu przez obrońców oskarżonych i samych oskarżonych. Jak zastrzeżono prokurator obsadzający posiedzenie ustosunkowując się do złożonych wniosków stwierdził, że nie oponuje ich uwzględnieniu.