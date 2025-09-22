Aktualizacja: 22.09.2025 12:42 Publikacja: 22.09.2025 12:02
Premier Donald Tusk podczas konferencji na stacji kolejowej w Sierakowicach
Premier Donald Tusk
Foto: PAP/Andrzej Jackowski
– Nie wnikam w szczegóły tej sprawy, nie mam ani satysfakcji, ani mi smutno, ani wesoło. To nie jest w tych kategoriach. Mam zamiar szanować wyroki sądów, niezależnie, czy one się mnie, czy komukolwiek innemu podobają. Jestem szczęśliwy, że z trudem, bo to jest bardzo trudny proces, że odbudowujemy Polskę, w której wyrokami, decyzjami sądów zajmują się sądy, a nie politycy – odparł, pytany o umorzenie sprawy Nowaka.
– Jestem przekonany, że zdecydowanie lepszymi miejscami na ziemi są te kraje, gdzie o winie lub braku winy, o potrzebie wszczęcia śledztwa lub braku takiej potrzeby decydują niezależne sądy, a nie politycy – przekonywał Donald Tusk.
– Moi oponenci także byliby w bardzo złej sytuacji, gdyby to politycy decydowali o tym, kogo wsadzać, a kogo nie – uciął premier Tusk.
W piątek, 19 września sąd umorzył tzw. polski wątek afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2013 i byłego szefa jego gabinetu politycznego.
Karierę polityczną Nowaka przerwała słynna sprawa zatajenia drogiego zegarka w oświadczeniach majątkowych, które Nowak składał przez kolejne lata jako poseł i minister. Sąd nieprawomocnie wymierzył mu za to łączną karę 20 tys. zł grzywny (w II instancji sprawa została warunkowo umorzona). Po aferze zegarkowej Nowak odszedł z polityki i został szefem ukraińskiej państwowej agencji drogowej Ukrawtodor. Przyjął wtedy także ukraińskie obywatelstwo.
Sprawa, którą objęło polsko-ukraińskie śledztwo dotyczyła korupcji przy przetargach i okresu, gdy Nowak pełnił funkcję szefa Ukrawtodoru. W 2019 r. Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji skierowała do sądu sprawę w związku ze stwierdzeniem złożenia przez Nowaka nieprawdziwego oświadczenia majątkowego za 2017 r. Chodziło o zaniżenie wartości samochodu i zatajenie informacji o środkach zgromadzonych na kontach bankowych. Nowak ustąpił z funkcji w Ukrawtodorze, jako przyczynę podał m.in. otrzymanie nowej posady.
We wrześniu 2020 r. CBA poinformowało, że odnalazło przestępczy majątek mający należeć do Sławomira Nowaka. W grudniu 2021 r. prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa akt oskarżenia Nowaka w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Zarzuty wysunęła wobec Nowaka również strona ukraińska. Jako prezes Ukrawtodoru Nowak miał przyjmować korzyści majątkowe za zlecenia budowy dróg.
Proces rozpoczął się w lipcu 2024 przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd wyodrębnił z niego tzw. wątek polski, który dotyczył podejrzeń przyjmowania łapówek za obsadzanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Tą sprawą zajął się Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów.
19 września na tzw. posiedzeniu wstępnym podjął decyzję o umorzeniu tego wątku. Sąd powołał się przy tym na przepisy Kodeksu postępowania karnego mówiące o konieczności umorzenia sprawy z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.
Źródło: rp.pl
