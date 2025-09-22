– Nie wnikam w szczegóły tej sprawy, nie mam ani satysfakcji, ani mi smutno, ani wesoło. To nie jest w tych kategoriach. Mam zamiar szanować wyroki sądów, niezależnie, czy one się mnie, czy komukolwiek innemu podobają. Jestem szczęśliwy, że z trudem, bo to jest bardzo trudny proces, że odbudowujemy Polskę, w której wyrokami, decyzjami sądów zajmują się sądy, a nie politycy – odparł, pytany o umorzenie sprawy Nowaka.

– Jestem przekonany, że zdecydowanie lepszymi miejscami na ziemi są te kraje, gdzie o winie lub braku winy, o potrzebie wszczęcia śledztwa lub braku takiej potrzeby decydują niezależne sądy, a nie politycy – przekonywał Donald Tusk.

– Moi oponenci także byliby w bardzo złej sytuacji, gdyby to politycy decydowali o tym, kogo wsadzać, a kogo nie – uciął premier Tusk.

Sprawa Sławomira Nowaka umorzona

W piątek, 19 września sąd umorzył tzw. polski wątek afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2013 i byłego szefa jego gabinetu politycznego.