1. Donald Trump

Donald Trump prezydent Stanów Zjednoczonych Foto: Bloomberg

Polityk o nieznanej od dekad, przynajmniej na Zachodzie, determinacji w tworzeniu nowego świata. To, co się z tego wykluwa, nie jest pocieszające dla krajów mniejszych i słabszych. Niebezpiecznie eksperymentuje z demokracją, przejmując kompetencje od Kongresu w sprawach handlu i imigracji. Stawia na pierwszym miejscu siebie i specyficznie interpretowany interes Ameryki – często uderzając w jej tradycyjnych sojuszników. Na koniec roku przedstawił strategię bezpieczeństwa Ameryki, w której najpierw jest to, co geograficznie bliskie – półkula zachodnia. Potem region Indo-Pacyfiku, w którym chce się skupić „na wygraniu ekonomicznej przyszłości” w starciu z Chinami, nie dopuszczając do starcia militarnego. Europa – jego zdaniem gnijąca ekonomicznie i cywilizacyjnie – jest dopiero na trzecim miejscu. Jeszcze w czerwcu godził się na uznanie Rosji za stanowiącą długofalowe zagrożenie dla NATO, którego najważniejszym państwem są przecież USA. Teraz dla Ameryki oficjalnie nie jest nawet wyzwaniem – problemem są przeciwnicy dogadywania się z Putinem. Nie wiemy, do czego doprowadzi jego fascynacja Rosją i jej wielkimi bogactwami, choć trudno być w tej kwestii optymistą. Wciąż otwarte jest pytanie, na ile Ameryka będzie Ameryką Trumpa, gdy on już nie będzie prezydentem.

2. Michael Randrianirina

Michael Randrianirina prezydent Madagaskaru Foto: AFP

Występuje tu w zastępstwie raczej bezimiennych organizatorów protestów pokolenia Z, które przetaczają się przez kilka kontynentów. On sam, dowódca elitarnej jednostki wojskowej, skorzystał na buncie młodzieży na Madagaskarze i przejął władzę po zbiegłym prezydencie Andrym Rajoelinie. Nie zapowiada to raczej spełnienia postulatów buntowników. W wielu krajach ludzie rozpoczynający dorosłe życie nie mogą już znieść korupcji, nepotyzmu, nadużyć władz, braku perspektyw i wychodzą na ulice, choć odpowiedź rządzących bywa krwawa. Czasem są też dodatkowe powody oburzenia: sfałszowane wybory, śmierć z winy władz, ekskluzywne zakupy elit. W tym roku generacji Z udało się obalić rząd w Nepalu, w zeszłym roku w Bangladeszu. W Mongolii doprowadziła do zmiany premiera. W Peru do odsunięcia prezydent Diny Boluarte, jednak jej następca José Jerí też nie został zaakceptowany. Młodzi protestują również m.in. w Meksyku, Bułgarii, Serbii, Maroku, Paragwaju, Kamerunie i na Filipinach. Ten bunt ma przyszłość.