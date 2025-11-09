– Głównym tematem będzie dołączenie Syrii do koalicji anty-ISIS i zapewne także sprawa rozmów na temat jakiegoś porozumienia Syrii z Izraelem – mówi „Rzeczpospolitej” Julien Barnes-Dacey, ekspert ds. syryjskich, dyrektor Programu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR).

– Administracja Trumpa postawiła na Asz-Szarę, jej zdaniem przeobraził się w pragmatycznego przywódcę, z którym można robić interesy. Odrzucenie przez niego ekstremistycznej przeszłości uznała za szczere. I ma nadzieję, że może być partnerem nie tylko w stabilizowaniu Syrii, ale także w promowaniu szerszych wspólnych interesów. W tym, nieco paradoksalnie, w trwającej wciąż walce z ISIS, choć to z tej organizacji wyrósł jako przywódca Asz-Szara – dodaje Barnes-Dacey, podkreślając, że ISIS jest aktywne w Syrii, choć na tyle osłabione, że nie stanowi zagrożenia strategicznego jak w poprzedniej dekadzie.

Jakie stosunki może mieć Syria z Izraelem? Izraelczycy bombardowali Pałac Prezydencki w Damaszku, gdy był w nim Ahmad asz-Szara

Donald Trump wrócił w ostatnich dniach do promowania Porozumień Abrahamowych, normalizacji stosunków krajów arabskich, a nawet szerzej muzułmańskich, z ulubionym amerykańskim sojusznikiem – Izraelem. Prezydent USA pytany o to, czy będzie rozmawiał z Asz-Szarą o dołączeniu do tych porozumień (za jego poprzedniej kadencji podpisały je Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Maroko i Sudan), nie udzielił konkretnej odpowiedzi, ale chwalił syryjskiego przywódcę za „wielki postęp”, którego dokonał w ojczyźnie.

Sam Ahmad asz-Szara sugerował, że jest gotów na inną umowę z Izraelem – o bezpieczeństwie, ale bez normalizacji stosunków dyplomatycznych. Miesiąc temu w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji krytykował Izrael za ataki na jego kraj. Dwukrotnie Izraelczycy ostrzelali Pałac Prezydencki w Damaszku, raz wtedy, gdy on w nim przebywał. „To była deklaracja wojny. Ale Syria nie chce wojny i nie zamierza zagrażać Izraelowi ani nikomu innemu” – stwierdził.

Po upadku Baszara Asada Izrael przejął kontrolę nad terenami przygranicznymi, w pobliżu Wzgórz Golan, okupowanych od 1967 r., a anektowanych w 1981 r. Dla Asz-Szary Wzgórza Golan to strony rodzinne, przywiązanie do nich widać w angielskiej wersji pseudonimu wojennego Al-Golani (w polskiej: Al-Dżawlani).