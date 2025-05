W samym obozie al Hol na północnym wschodzie Syrii znajduje się nadal niemal 40 tys. osób, w większości kobiet i dzieci. Wiele z nich to żony i konkubiny bojowników ISIS oraz ich dzieci. Większość z nich to obywatele Syrii i Iraku.

Ale jest wśród nich co najmniej 8 tys. cudzoziemców spoza regionu. Także z Europy, w tym z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy krajów arabskich. W czasach rozkwitu ISIS grono bojowników wzbogacało tysiące młodych islamistów z całego świata, w tym wiele dziewczyn i kobiet zauroczonych perspektywą wielkiej przygody. Od lat nie wiadomo, co z nimi począć w sytuacji, gdy państwa z których pochodzą, odmawiają ich przyjęcia.

Państwa europejskie nie zgadzają się na powrót swych obywateli

Nic nie jest stanie zmusić rządów do zgody na ich powrót. Nawet orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC).

Jak w przypadku Francji, kiedy to ETPC orzekł, że władze tego kraju naruszyły prawa francuskich dzieci i ich matek, nie podejmując odpowiednich środków zabezpieczających ich powrót. Przyznanie prawa do powrotu należało do wyjątków, a kończyło się najczęściej procesami sądowymi i wyrokami za terroryzm. Samo wydostanie się z obozów nie było też rzeczą łatwą. Strażnikom z SDF nie zależało na zmniejszeniu liczby zatrzymanych i likwidacji obozów. Za ich pilnowanie otrzymywali przez lata gratyfikacje z budżetu amerykańskiej armii. Tak jest zresztą nadal.

Nie ma planów kompleksowego rozwiązania problemu. Sprawa ta nie była tematem niedawnego zaskakującego spotkania w Arabii Saudyjskiej prezydenta Trumpa z tymczasowym prezydentem Syrii Ahmadem asz Szara. Poprzedziła je obietnica zniesienia amerykańskich sankcji wobec Damaszku. Ze swej strony Damaszek przygotował ofertę dla Trumpa, która obejmowała dostęp do syryjskiej ropy, zapewnienia o bezpieczeństwie Izraela i propozycję budowy Trump Tower w stolicy Syrii.