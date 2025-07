Inne telewizyjne role McMahona to „Full Circle”, „Hunters”, „Runaways” i „The Residence”.

Najbardziej znaną rolą filmową McMahona była postać złowrogiego Doktora Dooma w filmie Tima Story’ego „Fantastyczna Czwórka” z 2005 roku oraz jego kontynuacji z 2007 roku — „Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera”. Inne jego role filmowe to m.in. „Red”, „Faces in the Crowd”, „Paranoia”, „Swinging Safari”, „Monster Party”, „The Surfer” oraz „The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat”.

Julian McMahon urodził się w Sydney w Australii 27 lipca 1968 roku. Był synem Billy’ego McMahona, premiera Australii w latach 1971–1972.

McMahon był trzykrotnie żonaty - jego pierwszą żoną była australijska piosenkarka i aktorka Dannii Minogue, siostra Kylie Minogue.

Jego obecna żona Kelly Paniagua oświadczyła, że ​​aktor zmarł w Clearwater na Florydzie w środę.