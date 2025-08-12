Aktualizacja: 12.08.2025 06:19 Publikacja: 12.08.2025 06:13
Dwaj studenci skazani w Indonezji na chłostę za pocałunek w toalecie
Foto: AFP
Proces przed sądem religijnym w stolicy prowincji, Banda Aceh, toczył się za zamkniętymi drzwiami. Na mocy obowiązującego w Aceh prawa sądy religijne mogą uniemożliwić osobom postronnym udział w procesie, upubliczniając jedynie wyrok w danej sprawie.
Skazani to dwaj mężczyźni w wieku 20 i 21 lat, których aresztowano w kwietniu w wyniku donosu złożonego patrolowi policji przez osoby, które widziały, jak obaj wchodzą do tej samej łazienki w miejskim parku. Policjanci weszli do toalety i przyłapali obu mężczyzn na tym jak całowali się i przytulali – co akt uznał za akty seksualne, zakazane w prowincji Aceh w przypadku osób tej samej płci.
Sędzia Rokhmadi M. Hum orzekł, że mężczyznom - studentom uniwersytetu - udowodniono naruszenie przepisów prawa islamskiego, przez dopuszczenie się aktów homoseksualnych. Personaliów skazanych nie podano do publicznej wiadomości.
Prokuratorzy chcieli dla obu mężczyzn kary 85 uderzeń rózgą, ale sędziowie zdecydowali się na nieco łagodniejszą karę, ponieważ obaj skazani są wyróżniającymi się studentami, na sali sądowej nie sprawiali problemów i współpracowali z władzami, a także nie byli w przeszłości karani.
Sędziowie orzekli, że wymiar kary zostanie zredukowany o czas, jaki obaj skazani spędzili w areszcie. W związku z tym liczba uderzeń rózgą, jaką otrzyma każdy ze skazanych, została zmniejszona o cztery.
Prokurator Alfian (jak wielu Indonezyjczyków posługuje się jedynie imieniem) przyznał, że nie jest zadowolony ze złagodzenia kary, ale nie zamierza się odwoływać od wyroku.
W lutym ten sam sąd skazał dwóch mężczyzn na 85 rózg za uprawianie seksu po tym jak sąsiedzi, podejrzewający skazanych o stosunki homoseksualne, wtargnęli do wynajmowanego przez nich mieszkania i nakryli ich nagich, przytulających się do siebie.
Aceh jest jedyną prowincją w Indonezji – najludniejszym na świecie kraju muzułmańskim – w którym obowiązuje religijne prawo szariatu. Zgodnie z jego przepisami za przestępstwa przeciw moralności, w tym stosunki homoseksualne, grozi do 100 uderzeń rózgą. Chłostą karze się również cudzołóstwo, uprawianie hazardu, picie alkoholu i noszenie zbyt obcisłych ubrań przez kobiety, a także pomijanie piątkowych modłów przez mężczyzn.
Świecki rząd Indonezji pozwolił na stosowanie prawa szariatu w Aceh w 2006 roku, w ramach porozumienia pokojowego kończącego wojnę z separatystami. W 2015 roku prawo szariatu w Aceh objęło także niemuzułmanów (stanowią ok. 1 proc. mieszkańców prowincji).
Obrońcy praw człowieka wielokrotnie zwracali uwagę, że prawo szariatu obowiązujące w prowincji Aceh narusza traktaty międzynarodowe podpisane przez Indonezję, na mocy których prawa mniejszości powinny być chronione.
Źródło: rp.pl
