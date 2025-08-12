Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Indonezja: Dwaj mężczyźni skazani na chłostę za pocałunek

Islamski sąd w konserwatywnej, indonezyjskiej prowincji Aceh, skazał 11 sierpnia dwóch mężczyzn na publiczną chłostę (każdy z nich ma otrzymać 80 uderzeń rózgą) za to, że zostali przyłapani na „aktach seksualnych” - policja religijna zatrzymała ich, gdy przytulali się i całowali.

Publikacja: 12.08.2025 06:13

Dwaj studenci skazani w Indonezji na chłostę za pocałunek w toalecie

Dwaj studenci skazani w Indonezji na chłostę za pocałunek w toalecie

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Proces przed sądem religijnym w stolicy prowincji, Banda Aceh, toczył się za zamkniętymi drzwiami. Na mocy obowiązującego w Aceh prawa sądy religijne mogą uniemożliwić osobom postronnym udział w procesie, upubliczniając jedynie wyrok w danej sprawie. 

Chłosta za homoseksualizm: Sąd złagodził karę wobec skazanych, ponieważ są wyróżniającymi się studentami

Skazani to dwaj mężczyźni w wieku 20 i 21 lat, których aresztowano w kwietniu w wyniku donosu złożonego patrolowi policji przez osoby, które widziały, jak obaj wchodzą do tej samej łazienki w miejskim parku. Policjanci weszli do toalety i przyłapali obu mężczyzn na tym jak całowali się i przytulali – co akt uznał za akty seksualne, zakazane w prowincji Aceh w przypadku osób tej samej płci. 

Sędzia  Rokhmadi M. Hum orzekł, że mężczyznom - studentom uniwersytetu - udowodniono naruszenie przepisów prawa islamskiego, przez dopuszczenie się aktów homoseksualnych. Personaliów skazanych nie podano do publicznej wiadomości. 

Prokuratorzy chcieli dla obu mężczyzn kary 85 uderzeń rózgą, ale sędziowie zdecydowali się na nieco łagodniejszą karę, ponieważ obaj skazani są wyróżniającymi się studentami, na sali sądowej nie sprawiali problemów i współpracowali z władzami, a także nie byli w przeszłości karani. 

Sędziowie orzekli, że wymiar kary zostanie zredukowany o czas, jaki obaj skazani spędzili w areszcie. W związku z tym liczba uderzeń rózgą, jaką otrzyma każdy ze skazanych, została zmniejszona o cztery. 

Reklama
Reklama

Prokurator Alfian (jak wielu Indonezyjczyków posługuje się jedynie imieniem) przyznał, że nie jest zadowolony ze złagodzenia kary, ale nie zamierza się odwoływać od wyroku.  

Czytaj więcej

W prowincji Aceh, gdzie obowiązuje prawo szariatu, za cudzołóstwo grozi publiczna chłosta
Polityka
Indonezja zakazuje seksu pozamałżeńskiego i obrażania prezydenta

W lutym ten sam sąd skazał dwóch mężczyzn na 85 rózg za uprawianie seksu po tym jak sąsiedzi, podejrzewający skazanych o stosunki homoseksualne, wtargnęli do wynajmowanego przez nich mieszkania i nakryli ich nagich, przytulających się do siebie. 

Aceh – jedyna prowincja Indonezji, w której obowiązuje prawo szariatu

Aceh jest jedyną prowincją w Indonezji – najludniejszym na świecie kraju muzułmańskim – w którym obowiązuje religijne prawo szariatu. Zgodnie z jego przepisami za przestępstwa przeciw moralności, w tym stosunki homoseksualne, grozi do 100 uderzeń rózgą. Chłostą karze się również cudzołóstwo, uprawianie hazardu, picie alkoholu i noszenie zbyt obcisłych ubrań przez kobiety, a także pomijanie piątkowych modłów przez mężczyzn. 

Świecki rząd Indonezji pozwolił na stosowanie prawa szariatu w Aceh w 2006 roku, w ramach porozumienia pokojowego kończącego wojnę z separatystami. W 2015 roku prawo szariatu w Aceh objęło także niemuzułmanów (stanowią ok. 1 proc. mieszkańców prowincji). 

Obrońcy praw człowieka wielokrotnie zwracali uwagę, że prawo szariatu obowiązujące w prowincji Aceh narusza traktaty międzynarodowe podpisane przez Indonezję, na mocy których prawa mniejszości powinny być chronione. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Indonezja Religie i wierzenia Islam

Proces przed sądem religijnym w stolicy prowincji, Banda Aceh, toczył się za zamkniętymi drzwiami. Na mocy obowiązującego w Aceh prawa sądy religijne mogą uniemożliwić osobom postronnym udział w procesie, upubliczniając jedynie wyrok w danej sprawie. 

Chłosta za homoseksualizm: Sąd złagodził karę wobec skazanych, ponieważ są wyróżniającymi się studentami

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Greta Thunberg
Społeczeństwo
Greta Thunberg zapowiada „największą w historii” próbę przełamania blokady Strefy Gazy
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Żołnierze Korei Południowej podczas ćwiczeń
Społeczeństwo
Dramatyczny spadek liczby żołnierzy w Korei Południowej. Ubywa mężczyzn
Paulina Przybysz
Jazz
Polska scena jazzowa zaprezentuje się na EXPO w Osace
W Japonii dzieci jest coraz mniej, a seniorów - coraz więcej
Społeczeństwo
Rekordowy spadek liczby Japończyków. Rośnie liczba cudzoziemców w Japonii
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Ukraiński żołnierz
Społeczeństwo
Sondaż: Trzy lata temu Ukraińcy chcieli walczyć do zwycięstwa. Jak jest teraz?
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie