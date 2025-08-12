Proces przed sądem religijnym w stolicy prowincji, Banda Aceh, toczył się za zamkniętymi drzwiami. Na mocy obowiązującego w Aceh prawa sądy religijne mogą uniemożliwić osobom postronnym udział w procesie, upubliczniając jedynie wyrok w danej sprawie.

Chłosta za homoseksualizm: Sąd złagodził karę wobec skazanych, ponieważ są wyróżniającymi się studentami

Skazani to dwaj mężczyźni w wieku 20 i 21 lat, których aresztowano w kwietniu w wyniku donosu złożonego patrolowi policji przez osoby, które widziały, jak obaj wchodzą do tej samej łazienki w miejskim parku. Policjanci weszli do toalety i przyłapali obu mężczyzn na tym jak całowali się i przytulali – co akt uznał za akty seksualne, zakazane w prowincji Aceh w przypadku osób tej samej płci.

Sędzia Rokhmadi M. Hum orzekł, że mężczyznom - studentom uniwersytetu - udowodniono naruszenie przepisów prawa islamskiego, przez dopuszczenie się aktów homoseksualnych. Personaliów skazanych nie podano do publicznej wiadomości.

Prokuratorzy chcieli dla obu mężczyzn kary 85 uderzeń rózgą, ale sędziowie zdecydowali się na nieco łagodniejszą karę, ponieważ obaj skazani są wyróżniającymi się studentami, na sali sądowej nie sprawiali problemów i współpracowali z władzami, a także nie byli w przeszłości karani.

Sędziowie orzekli, że wymiar kary zostanie zredukowany o czas, jaki obaj skazani spędzili w areszcie. W związku z tym liczba uderzeń rózgą, jaką otrzyma każdy ze skazanych, została zmniejszona o cztery.