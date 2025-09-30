Aktualizacja: 30.09.2025 05:04 Publikacja: 30.09.2025 04:45
Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar informuje o strącaniu dronów nad pięcioma rejonami w obwodzie. Sliusar informuje o pożarach wywołanych przez spadające szczątki dronów na terenach niezabudowanych w rejonach czortkowskim i tarasowskim. Pożary zostały już ugaszone.
Jak podaje strona ukraińska 81 proc. z tych dronów (w liczbach bezwzględnych – 1 850) zostało zniszczonych przez Ukraińców.
Jednostki rosyjskiego zgrupowania „Zachód” miały też w ciągu doby zniszczyć 41 punktów kontroli dronów, trzy systemy walki radioelektronicznej i radar kontrbateryjny, a także pięć polowych składów amunicji.
MSZ Estonii podkreśla, że od maja 2024 roku Estonia nie ma przedstawiciela dyplomatycznego na Białorusi, a Białoruś nie ma swojego przedstawiciela dyplomatycznego w Estonii.
Zaatakowany posterunek znajdował się ok. 20 km od operatorów drona.
Informacje takie przekazał minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal. Z jego wpisu na Facebooku wnika, że rozminowano obszar o powierzchni ok. 6,5 tys. km2, 9 691 km dróg, 10 164 km linii wysokiego napięcia i 3 748 km torów kolejowych. W 2025 roku rozminowano jak dotąd obszar o powierzchni 150 km2.
Przywódca Rosji zwrócił się do Rosjan z orędziem z okazji Dnia Reunifikacji Nowych Regionów z Federacją Rosyjską, ustanowionego dla upamiętnienia nielegalnych aneksji czterech obwodów Ukrainy (ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego – Rosja w pełni kontroluje w praktyce tylko ten pierwszy). Jak przekonywał w „szeroko zakrojony program rozwoju socjoekonomicznego”, którym objęto nielegalnie anektowane i okupowane obwody Ukrainy „zaangażowane są wszystkie regiony Rosji”. Jak wyliczał w ramach tego programu zbudowano lub odnowiono „ponad 23,5 tys. różnych obiektów”, w tym szkoły, placówki medyczne, kompleksy sportowe i ośrodki dla młodzieży. Putin mówił też o modernizacji lub wytyczeniu 6 350 km dróg w okupowanych częściach Ukrainy.
Wcześniej dekret w sprawie poboru wydał Władimir Putin. W ramach poboru do rosyjskich jednostek wojskowych ma trafić 135 tys. mężczyzn w wieku poborowym (18-30 lat), którzy nie zostali jeszcze przeniesieni do rezerwy. Pobór potrwa od 1 października do 31 grudnia. Zasadnicza służba wojskowa trwa w Rosji 12 miesięcy.
Lotniska w Kałudze, Krasnodarze, Stawropolu i Wołgogradzie tymczasowo przestały przyjmować i odprawiać samoloty – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1314 dniu wojny
Foto: PAP
