05:03 W nocy ukraińskie drony atakowały obwód rostowski

Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar informuje o strącaniu dronów nad pięcioma rejonami w obwodzie. Sliusar informuje o pożarach wywołanych przez spadające szczątki dronów na terenach niezabudowanych w rejonach czortkowskim i tarasowskim. Pożary zostały już ugaszone.

04:42 W ciągu tygodnia Rosjanie użyli 2 276 dronów do ataków na cele w obwodzie chersońskim

Jak podaje strona ukraińska 81 proc. z tych dronów (w liczbach bezwzględnych – 1 850) zostało zniszczonych przez Ukraińców.

04:39 Rosjanie informują o zniszczeniu 11 terminali systemu łączności satelitarnej Starlink używanych przez ukraińską armię

Jednostki rosyjskiego zgrupowania „Zachód” miały też w ciągu doby zniszczyć 41 punktów kontroli dronów, trzy systemy walki radioelektronicznej i radar kontrbateryjny, a także pięć polowych składów amunicji.

04:37 Estonia odradza swoim obywatelom wyjazdy na Białoruś

MSZ Estonii podkreśla, że od maja 2024 roku Estonia nie ma przedstawiciela dyplomatycznego na Białorusi, a Białoruś nie ma swojego przedstawiciela dyplomatycznego w Estonii.

04:34 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie z ataku drona światłowodowego na rosyjski posterunek

Zaatakowany posterunek znajdował się ok. 20 km od operatorów drona.

04:32 Od momentu wybuchu wojny ukraińscy saperzy rozbroili ponad milion min i innych ładunków wybuchowych

Informacje takie przekazał minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal. Z jego wpisu na Facebooku wnika, że rozminowano obszar o powierzchni ok. 6,5 tys. km2, 9 691 km dróg, 10 164 km linii wysokiego napięcia i 3 748 km torów kolejowych. W 2025 roku rozminowano jak dotąd obszar o powierzchni 150 km2.

04:26 Władimir Putin mówi o „szeroko zakrojonym programie rozwoju socjoekonomicznego” dla okupowanych obwodów Ukrainy

Przywódca Rosji zwrócił się do Rosjan z orędziem z okazji Dnia Reunifikacji Nowych Regionów z Federacją Rosyjską, ustanowionego dla upamiętnienia nielegalnych aneksji czterech obwodów Ukrainy (ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego – Rosja w pełni kontroluje w praktyce tylko ten pierwszy). Jak przekonywał w „szeroko zakrojony program rozwoju socjoekonomicznego”, którym objęto nielegalnie anektowane i okupowane obwody Ukrainy „zaangażowane są wszystkie regiony Rosji”. Jak wyliczał w ramach tego programu zbudowano lub odnowiono „ponad 23,5 tys. różnych obiektów”, w tym szkoły, placówki medyczne, kompleksy sportowe i ośrodki dla młodzieży. Putin mówił też o modernizacji lub wytyczeniu 6 350 km dróg w okupowanych częściach Ukrainy.

04:24 Minister obrony Rosji podpisał rozporządzenie o przeprowadzeniu jesiennego poboru

Wcześniej dekret w sprawie poboru wydał Władimir Putin. W ramach poboru do rosyjskich jednostek wojskowych ma trafić 135 tys. mężczyzn w wieku poborowym (18-30 lat), którzy nie zostali jeszcze przeniesieni do rezerwy. Pobór potrwa od 1 października do 31 grudnia. Zasadnicza służba wojskowa trwa w Rosji 12 miesięcy.

04:22 W nocy działanie wstrzymały cztery rosyjskie lotniska

Lotniska w Kałudze, Krasnodarze, Stawropolu i Wołgogradzie tymczasowo przestały przyjmować i odprawiać samoloty – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:20 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1314 dniu wojny

