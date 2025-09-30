Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmienią się wydatki budżetowe Rosji na "bezpieczeństwo narodowe" w ciągu najbliższych lat?

W jaki sposób wzrost budżetu na siły bezpieczeństwa wpływa na inne sektory, takie jak opieka zdrowotna i edukacja?

Jakie nowe uprawnienia i mechanizmy represji zyskują rosyjskie siły bezpieczeństwa?

Jak wzrastają represje wobec rosyjskiego biznesu i jakie są tego konsekwencje?

W ślad za wydatkami wojskowymi, które wzrosły prawie czterokrotnie od czasu inwazji na Ukrainę i osiągnęły najwyższy poziom od czasów ZSRR, rosyjskie władze przygotowują gwałtowny wzrost finansowania cywilnych resortów siłowych – policji, gwardii narodowej i FSB.

Niespotykany poziom wydatków na służby i policję

Jak ustalił „The Moscow Times” – w 2026 roku federalne wydatki na „bezpieczeństwo narodowe i egzekwowanie prawa” wzrosną o 420 mld rubli, czyli o 13 proc. Oznacza to, że osiągną nowy rekord. Rosyjski reżim wyda 3,91 bln rubli (170 mld zł), zgodnie z uzasadnieniem do ustawy budżetowej, którą rząd przedłożył Dumie w poniedziałek.

W 2027 r. pozycja budżetowa „bezpieczeństwo narodowe”, obejmująca budżety Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej, Komitetu Śledczego, Federalnej Służby Ochrony, służb specjalnych i Federalnej Służby Więziennej, wzrośnie o kolejne 324 mld rubli, osiągając 4,234 bln rubli (190 mld zł). W 2028 r. wzrośnie ona o kolejne 196 mld rubli, osiągając niespotykany w historii Rosji poziom 4,43 bln rubli (200 mld zł).

Oznacza to, że w ciągu trzech lat, pozamilitarne służby bezpieczeństwa Rosji otrzymają dodatkowe 940 mld rubli, a ich całkowity budżet wzrośnie o 28 proc. Wzrost ten będzie największy od pierwszego roku wojny na Ukrainie, kiedy wydatki budżetowe na „bezpieczeństwo narodowe” wzrosły z 2,3 do 3 bilionów rubli.