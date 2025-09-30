Rzeczpospolita
Ekonomia
Rośnie zamordyzm w Rosji. Rekordowe wydatki na resorty siłowe

Do Rosji wraca opricznina – rządy terroru wprowadzone przez Iwana Groźnego, a kontynuowane przez Stalina. Kreml zaplanował najwyższy od lat wzrost wydatków na aparat represji. To efekt rosnącego niezadowolenia Rosjan z sytuacji m.in w gospodarce.

Publikacja: 30.09.2025 17:09

Rośnie zamordyzm w Rosji. Rekordowe wydatki na resorty siłowe

Foto: AFP

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zmienią się wydatki budżetowe Rosji na "bezpieczeństwo narodowe" w ciągu najbliższych lat?
  • W jaki sposób wzrost budżetu na siły bezpieczeństwa wpływa na inne sektory, takie jak opieka zdrowotna i edukacja?
  • Jakie nowe uprawnienia i mechanizmy represji zyskują rosyjskie siły bezpieczeństwa?
  • Jak wzrastają represje wobec rosyjskiego biznesu i jakie są tego konsekwencje?

W ślad za wydatkami wojskowymi, które wzrosły prawie czterokrotnie od czasu inwazji na Ukrainę i osiągnęły najwyższy  poziom od czasów ZSRR, rosyjskie władze przygotowują gwałtowny wzrost finansowania cywilnych resortów siłowych – policji, gwardii narodowej i FSB.

Niespotykany poziom wydatków na służby i policję

Jak ustalił „The Moscow Times” – w 2026 roku federalne wydatki na „bezpieczeństwo narodowe i egzekwowanie prawa” wzrosną o 420 mld rubli, czyli o 13 proc. Oznacza to, że osiągną nowy rekord. Rosyjski reżim wyda 3,91 bln rubli (170 mld zł), zgodnie z uzasadnieniem do ustawy budżetowej, którą rząd przedłożył Dumie w poniedziałek.

W 2027 r. pozycja budżetowa „bezpieczeństwo narodowe”, obejmująca budżety Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej, Komitetu Śledczego, Federalnej Służby Ochrony, służb specjalnych i Federalnej Służby Więziennej, wzrośnie o kolejne 324 mld rubli, osiągając 4,234 bln rubli (190 mld zł). W 2028 r. wzrośnie ona o kolejne 196 mld rubli, osiągając niespotykany w historii Rosji poziom 4,43 bln rubli (200 mld zł).

Oznacza to, że w ciągu trzech lat, pozamilitarne służby bezpieczeństwa Rosji otrzymają dodatkowe 940 mld rubli, a ich całkowity budżet wzrośnie o 28 proc. Wzrost ten będzie największy od pierwszego roku wojny na Ukrainie, kiedy wydatki budżetowe na „bezpieczeństwo narodowe” wzrosły z 2,3 do 3 bilionów rubli.

W latach 2023-2025 finansowanie pozamilitarnych służb bezpieczeństwa zostało zamrożone, aby zaoszczędzić pieniądze na wojnę. W 2023 roku na te cele przeznaczono 3,22 bln rubli, rok później – 3,38 bln rubli, a w tym roku – 3,45 bln rubli.

Czytaj więcej

Cud nad rosyjską inflacją: VAT pójdzie w górę, ceny nie
Gospodarka
Cud nad rosyjską inflacją: VAT pójdzie w górę, ceny nie

Na resorty siłowe 10 razy więcej niż na ochronę zdrowia

Łącznie, wliczając wydatki na armię i kompleks wojskowo-przemysłowy, budżet rosyjskich organów przymusu bezpośredniego w 2026 roku wyniesie 16,84 bln rubli – czyli 38 proc. wszystkich wydatków przewidzianych w budżecie państwa.

W 2027 r. wzrośnie on do 17,8 biliona rubli, a w 2028 r. nieznacznie spadnie do 17,48 biliona, zgodnie z założeniami  ustawy. W rezultacie rząd wyda na wojsko i siły bezpieczeństwa 2,3 razy więcej niż na wsparcie socjalne obywateli, 3,5 razy więcej niż na rozwój gospodarki narodowej i 10 razy więcej niż wynosi budżet na edukację i opiekę zdrowotną.

„The Moscow Times” przypomina, że rosyjskie siły bezpieczeństwa stały się filarem reżimu byłego funkcjonariusza FSB Władimira Putina. Dlatego otrzymały wraz z pieniędzmi rozszerzone uprawnienia i nowe mechanizmy represji.

Pod koniec lipca Putin podpisał ustawę zezwalającą MSW na zamrażanie kont bankowych obywateli Rosji bez procesu sądowego i zatwierdził zmiany w karach grzywny za poszukiwanie „materiałów ekstremistycznych” w internecie. Ustawa wprowadzająca kary więzienia za udostępnianie kart SIM osobom trzecim weszła w życie 1 września.

Czytaj więcej

Wydatki na wojnę i dostęp do technologii objętych sankcjami to priorytety Kremla
Budżet i podatki
Budżet Rosji pęka w szwach. Liczy się już tylko wojna

Rosną represje wobec rosyjskiego biznesu

Pod względem odsetka wyroków skazujących – 99,75 proc. – Rosja prześcignęła już ZSRR za czasów terroru Stalina. Dążenie funkcjonariuszy służb do osiągnięcia rezultatów wszelkimi metodami jest również widoczne w gwałtownym wzroście liczby aresztowań urzędników na szczeblu federalnym i regionalnym, jak i biznesmenów, zauważa politolog Tatiana Stanowaja.

Prokuratura Generalna, kierowana przez ustępującego prezesa Sądu Najwyższego Igora Krasnowa, stała się główną siłą napędową fali pseudonacjonalizacji będącej tak naprawdę grabieżą przedsiębiorstw prywatnych. Doprowadziło to do przekazania państwu aktywów o wartości 2,4 bln rubli (111 mld zł). Pieniądze te wzbogaciły wojenną kasę Kremla.

Wśród zagrabionych majątków znalazły się: największy salon samochodowy Rosji – Rolf; Czelabińskie Zakłady Elektrometalurgiczne; największy w kraju handlarz zbożem Rodnyje Pola; największy operator magazynowy Raven Rosja; największy producent ołowiu Dalpolimetall; największe prywatne lotnisko pasażerskie Domodiedowo. 

e-Wydanie