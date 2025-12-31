Reklama

Reforma szpitali stoi w miejscu? Ekspert nie ma wątpliwości

Ustawa reformująca szpitalnictwo weszła w życie we wrześniu 2025 roku. Miała być jednym z „kamieni milowych" Krajowego Planu Odbudowy. Jak po kilku miesiącach funkcjonowania nowych przepisów oceniają ją eksperci? Portal Rynek Zdrowia przytacza opinię prawnika.

Publikacja: 31.12.2025 07:30

"Reforma szpitali trafi na cmentarzysko świetnie zapowiadających się reform" - ocenia ekspert

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych weszła w życie 17 września 2025 roku. Jej zadaniem jest wzmocnienie systemu szpitalnego. Przepisy zakładają m.in. możliwość elastycznego przekształcania oddziałów szpitalnych, łączenie szpitali przez samorządy i wdrożenie planów naprawczych dla zadłużonych placówek.

Co się dzieje z reformą szpitali? Ocena prawnika 

Od wejścia w życie reformy minęło już kilka miesięcy. Koniec roku to czas na podsumowania. Zdaniem prawnika Bartłomieja Korolczuka, cytowanego przez portal Rynek Zdrowia, reforma stoi w miejscu i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. 

„Reforma konsolidacyjna trafi, zapewne, na cmentarzysko szeroko dyskutowanych, świetnie zapowiadających się reform, z których nigdy nic nie wynikło” – uważa Korolczuk, prawnik z Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski.

Według eksperta prawa medycznego, brakuje aktów prawnych wprowadzających mechanizmy wsparcia finansowego dla konsolidujących się placówek, takich jak bonus inwestycyjny, ryczałtowy czy redukcyjny, które były zapowiadane.

„Mało tego. Również jesienią nowa minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wyszła do obywateli z oświadczeniem, że król jest nagi. Oto mówi się jasno i otwarcie, że w Narodowym Funduszu Zdrowia brakuje pieniędzy i to dużych pieniędzy. W tym roku to 14 mld zł, w przyszłym roku ma zabraknąć 23 mld zł. A posługuję się ostrożnymi szacunkami! W zależności od tego, kto jakie przyjmuje kryteria, prognozy mogą być też znacznie bardziej pesymistyczne” – ocenia Korolczuk w portalu Rynek Zdrowia.

Czytaj więcej: Prawnik nie gryzie się w język: reforma szpitali trafi na cmentarzysko świetnie zapowiadających się reform

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Zdrowie szpitale reforma
