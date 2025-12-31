Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych weszła w życie 17 września 2025 roku. Jej zadaniem jest wzmocnienie systemu szpitalnego. Przepisy zakładają m.in. możliwość elastycznego przekształcania oddziałów szpitalnych, łączenie szpitali przez samorządy i wdrożenie planów naprawczych dla zadłużonych placówek.

Co się dzieje z reformą szpitali? Ocena prawnika

Od wejścia w życie reformy minęło już kilka miesięcy. Koniec roku to czas na podsumowania. Zdaniem prawnika Bartłomieja Korolczuka, cytowanego przez portal Rynek Zdrowia, reforma stoi w miejscu i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić.

„Reforma konsolidacyjna trafi, zapewne, na cmentarzysko szeroko dyskutowanych, świetnie zapowiadających się reform, z których nigdy nic nie wynikło” – uważa Korolczuk, prawnik z Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski.

Według eksperta prawa medycznego, brakuje aktów prawnych wprowadzających mechanizmy wsparcia finansowego dla konsolidujących się placówek, takich jak bonus inwestycyjny, ryczałtowy czy redukcyjny, które były zapowiadane.