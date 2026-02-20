Medycy podali datę rozpoczęcia pogotowia protestacyjnego
Decyzja o proteście ma związek m.in. z planowaną przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacją ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. W jej wyniku przesunięta ma zostać – z lipca 2026 r. na styczeń 2027 r. – coroczna waloryzacja płac medyków. Ponadto podwyżki oparte mają być na wzroście płac w sferze budżetowej, a nie tak jak do tej pory na wzroście przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni.
Uchwałę dotyczącą akcji protestacyjnej podjęła Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność".
– Mamy już pewien harmonogram, rozpoczynamy akcję protestacyjną – przyznała Maria Ochman w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.
19 lutego Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” przedstawiła swoje stanowisko wobec obecnej sytuacji. Zwróciła w nim uwagę m.in. na konieczność uregulowania zasad poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne od wszystkich obywateli. Podkreśliła, że system finansowania publicznej służby zdrowia od dawna nie jest solidarny i wskazała przy tym na ponad 20 uprzywilejowanych grup zawodowych niepłacących składki.
„Stanowczo podkreślamy, że do czasu wprowadzenia sprawiedliwego systemu poboru składek na ubezpieczenia zdrowotne nie będzie naszej zgody na jakiekolwiek zmiany w ustawie o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia” – napisała w swoim stanowisku Rada.
Jak przypomina Rynek Zdrowia, 3 marca Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, organizuje demonstrację przed Ministerstwem Zdrowia.
