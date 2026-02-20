Decyzja o proteście ma związek m.in. z planowaną przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacją ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. W jej wyniku przesunięta ma zostać – z lipca 2026 r. na styczeń 2027 r. – coroczna waloryzacja płac medyków. Ponadto podwyżki oparte mają być na wzroście płac w sferze budżetowej, a nie tak jak do tej pory na wzroście przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

Spór o składkę zdrowotną i płace. Medycy będą protestować

Uchwałę dotyczącą akcji protestacyjnej podjęła Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność".

– Mamy już pewien harmonogram, rozpoczynamy akcję protestacyjną – przyznała Maria Ochman w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

19 lutego Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” przedstawiła swoje stanowisko wobec obecnej sytuacji. Zwróciła w nim uwagę m.in. na konieczność uregulowania zasad poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne od wszystkich obywateli. Podkreśliła, że system finansowania publicznej służby zdrowia od dawna nie jest solidarny i wskazała przy tym na ponad 20 uprzywilejowanych grup zawodowych niepłacących składki.