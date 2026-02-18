Podwyżki dla psychologów pod znakiem zapytania. Ministerstwo Zdrowia chce przesunąć termin z lipca na styczeń
Wysokość podwyżek dla pracowników podmiotów leczniczych uzależniona jest m.in. od średniej płacy w gospodarce w poprzednim roku. Prezes GUS ogłosił, że wyniosła ona 8903,56 zł. W oparciu o te dane wiadomo, jak od lipca będą kształtować się minimalne pensje dla psychologów.
Czytaj więcej
Ministerstwo Zdrowia chce, żeby podwyżki w ochronie zdrowia, począwszy od 2027 r., były wypłacane...
Zgodnie z ustawowym mechanizmem, w przypadku psychologów zatrudnionych w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2026 r. minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do 9 081,63 zł brutto, czyli o 736,28 zł w stosunku do 2025 r. , a w przypadku specjalistów psychologii klinicznej – do 11 485,59 zł brutto, czyli o 931,17 zł. Jak przypomina portal Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia zamierza jednak znowelizować ustawę o minimalnych płacach w podmiotach leczniczych i proponuje zamrożenie w tym roku pensji. Podwyżki miałyby nastąpić dopiero od stycznia.
„Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów stawiamy sprawę jasno: będziemy zaciekle walczyć o utrzymanie tego mechanizmu. Nie pozwolimy na żadne próby »zamrażania« wskaźników czy manipulowania przy ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego” – zapowiada OZZP w mediach społecznościowych.
Rozmowy o dalszym losie ustawy o wynagrodzeniach mają się odbyć 18 lutego podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.
Czytaj więcej: 9081,63 zł brutto minimum. Od 1 lipca zarobki psychologów w górę. "Będziemy zaciekle walczyć"
Ministerstwo Zdrowia chce, żeby podwyżki w ochronie zdrowia, począwszy od 2027 r., były wypłacane nie od lipca,...
Podobnie jak u ludzi, odpowiednia ilość snu sprzyja uczeniu się i radzeniu sobie z wyzwaniami także u koni. Najn...
Szczyt sezonu grypowego jest w pełni. Od jesieni zanotowano już ponad 430 tys. zachorowań. Wciąż mamy do czynien...
W tym roku zmiana czasu z zimowego na letni odbędzie się w nocy z soboty (28 marca) na niedzielę (29 marca). To...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas