Minimum 9 tys. zł - tyle od lipca ma zarabiać psycholog. Ministerstwo chce zmian

Ministerstwo Zdrowia chce przesunąć planowane na lipiec podwyżki dla medyków. W przypadku psychologów minimalne wynagrodzenie miałoby wzrosnąć do 9081,63 zł brutto. Teraz jednak wyczekiwany przez nich termin stanął pod znakiem zapytania. O szczegółach informuje portal Rynek Zdrowia.

Publikacja: 18.02.2026 12:40

Podwyżki dla psychologów pod znakiem zapytania. Ministerstwo Zdrowia chce przesunąć termin z lipca n

Podwyżki dla psychologów pod znakiem zapytania. Ministerstwo Zdrowia chce przesunąć termin z lipca na styczeń

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Wysokość podwyżek dla pracowników podmiotów leczniczych uzależniona jest m.in. od średniej płacy w gospodarce w poprzednim roku. Prezes GUS ogłosił, że wyniosła ona 8903,56 zł. W oparciu o te dane wiadomo, jak od lipca będą kształtować się minimalne pensje dla psychologów.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka mówi, że przesunięcie podwyżek z lipca na styczeń pozwoli na le
Zdrowie
Wiceminister o podwyżkach w ochronie zdrowia: Wszyscy muszą przemyśleć na chłodno

Podwyżki dla psychologów pod znakiem zapytania. „Będziemy zaciekle walczyć”

Zgodnie z ustawowym mechanizmem, w przypadku psychologów zatrudnionych w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2026 r. minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do 9 081,63 zł brutto, czyli o 736,28 zł w stosunku do 2025 r. , a w przypadku specjalistów psychologii klinicznej – do 11 485,59 zł brutto, czyli o 931,17 zł. Jak przypomina portal Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia zamierza jednak znowelizować ustawę o minimalnych płacach w podmiotach leczniczych i proponuje zamrożenie w tym roku pensji. Podwyżki miałyby nastąpić dopiero od stycznia. 

„Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów stawiamy sprawę jasno: będziemy zaciekle walczyć o utrzymanie tego mechanizmu. Nie pozwolimy na żadne próby »zamrażania« wskaźników czy manipulowania przy ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego” – zapowiada OZZP w mediach społecznościowych. 

Rozmowy o dalszym losie ustawy o wynagrodzeniach mają się odbyć 18 lutego podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Czytaj więcej: 9081,63 zł brutto minimum. Od 1 lipca zarobki psychologów w górę. "Będziemy zaciekle walczyć"

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Praca Płace psycholog
Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka mówi, że przesunięcie podwyżek z lipca na styczeń pozwoli na le
Zdrowie
Wiceminister o podwyżkach w ochronie zdrowia: Wszyscy muszą przemyśleć na chłodno
