Wysokość podwyżek dla pracowników podmiotów leczniczych uzależniona jest m.in. od średniej płacy w gospodarce w poprzednim roku. Prezes GUS ogłosił, że wyniosła ona 8903,56 zł. W oparciu o te dane wiadomo, jak od lipca będą kształtować się minimalne pensje dla psychologów.

Podwyżki dla psychologów pod znakiem zapytania. „Będziemy zaciekle walczyć”

Zgodnie z ustawowym mechanizmem, w przypadku psychologów zatrudnionych w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2026 r. minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do 9 081,63 zł brutto, czyli o 736,28 zł w stosunku do 2025 r. , a w przypadku specjalistów psychologii klinicznej – do 11 485,59 zł brutto, czyli o 931,17 zł. Jak przypomina portal Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia zamierza jednak znowelizować ustawę o minimalnych płacach w podmiotach leczniczych i proponuje zamrożenie w tym roku pensji. Podwyżki miałyby nastąpić dopiero od stycznia.

„Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów stawiamy sprawę jasno: będziemy zaciekle walczyć o utrzymanie tego mechanizmu. Nie pozwolimy na żadne próby »zamrażania« wskaźników czy manipulowania przy ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego” – zapowiada OZZP w mediach społecznościowych.