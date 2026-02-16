Temat podwyżek będzie poruszony na spotkaniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które jest zaplanowane na 18 lutego
Podwyżki mają dotyczyć szerokiej grupy osób wykonujących zawody medyczne oraz personelu medycznego. Mowa więc nie tylko o lekarzach, pielęgniarkach i położnych, ale również ratownikach medycznych, opiekunach medycznych, diagnostach laboratoryjnych, fizjoterapeutach i farmaceutach.
Zgodnie z informacjami, którymi dzieli się Rynek Zdrowia, po uwzględnieniu corocznej waloryzacji płac od 1 lipca minimalne wynagrodzenie farmaceuty ze specjalizacją będzie wynosić 11 485,59 zł brutto, co oznacza wzrost o 931,17 zł. W przypadku farmaceutów bez specjalizacji pensja minimalna wzrośnie do 9 081,63 zł brutto (wzrost o 736,28 zł). Technik farmaceutyczny może liczyć na minimalną pensję w wysokości 7 657,06 zł brutto (wzrost o 620,78 zł).
Póki co nie wiadomo, czy pracownicy ochrony zdrowia faktycznie otrzymają podwyżki w tym roku. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany w ustawie, które zakładają przesunięcie waloryzacji na styczeń 2027 r. Resort chce również powiązać podwyżki ze sferą budżetową, co pozwoliłoby obniżyć dynamikę ich wzrostu.
