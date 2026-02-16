Podwyżki mają dotyczyć szerokiej grupy osób wykonujących zawody medyczne oraz personelu medycznego. Mowa więc nie tylko o lekarzach, pielęgniarkach i położnych, ale również ratownikach medycznych, opiekunach medycznych, diagnostach laboratoryjnych, fizjoterapeutach i farmaceutach.

Ile mogą wynieść wynagrodzenia po podwyżce?

Zgodnie z informacjami, którymi dzieli się Rynek Zdrowia, po uwzględnieniu corocznej waloryzacji płac od 1 lipca minimalne wynagrodzenie farmaceuty ze specjalizacją będzie wynosić 11 485,59 zł brutto, co oznacza wzrost o 931,17 zł. W przypadku farmaceutów bez specjalizacji pensja minimalna wzrośnie do 9 081,63 zł brutto (wzrost o 736,28 zł). Technik farmaceutyczny może liczyć na minimalną pensję w wysokości 7 657,06 zł brutto (wzrost o 620,78 zł).

Póki co nie wiadomo, czy pracownicy ochrony zdrowia faktycznie otrzymają podwyżki w tym roku. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany w ustawie, które zakładają przesunięcie waloryzacji na styczeń 2027 r. Resort chce również powiązać podwyżki ze sferą budżetową, co pozwoliłoby obniżyć dynamikę ich wzrostu.

