– Pod fałszywym pozorem troski o pacjenta biznes znowu pokazał swoje prawdziwe oblicze – podkreślił rozmówca serwisu w odniesieniu do konsekwencji wyroku TSUE uznającego całkowity zakaz reklamy aptek w naszym kraju za niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

Wyrok spowodował zawieszenie przestrzegania zakazu, w efekcie czego pojawiło się mnóstwo ofert reklamowych, z których wiele – w ocenie Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej – jest prymitywnych, a nawet niebezpiecznych. W ostatnich tygodniach w aptekach powróciło biznesowe podejście, które jest szkodliwe dla pacjentów.

Zniesienie zakazu reklam aptek. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej ostrzega

Marek Tomków w rozmowie z Rynkiem Zdrowia pozytywnie ocenił kierunek zmian projektu prawa farmaceutycznego w zakresie zakazu reklamy aptek oraz przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia konsultacje w tym temacie. Zwrócił jednak uwagę na wykreślone z projektu punkty, w tym m.in. te zakazujące reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami i zasadami etyki zawodowej wiążącymi farmaceutów.

– Dochodzimy do paradoksu. Właściciel, który jest farmaceutą, musi spełniać dwa rodzaje norm: te wynikające z kodeksu etyki i te wynikające z prawa farmaceutycznego. Właściciel niebędący farmaceutą nie musi ich spełniać – zauważył Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

