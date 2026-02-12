Ministerstwo Zdrowia rozważa przesunięcie terminu podwyżek dla sektora medycznego
Szefowa resortu zdrowia – Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z Rynkiem Zdrowia przyznała, że wdrożenie ustawy płacowej w pierwszym półroczu będzie kosztować około 4,5 mld zł. Część samorządów i dyrektorów szpitali sugeruje przesunięcie terminu podwyżek oraz zmianę zasad waloryzacji. Decyzje mają być omawiane podczas spotkania Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które jest zaplanowane na 18 lutego.
Część środowiska medycznego nie zgadza się na przesunięcie realizacji ustawy podwyżkowej. Pojawił się również zarzut, że ustawa nie zmieni kwestii wysokich zarobków niektórych medyków, za to rząd będzie chciał oszczędzać na grupach, które zarabiają najmniej. Jolanta Sobierańska-Grenda wyjaśnia, że wysokie zarobki wynikają często z systemu rozliczania procedur medycznych. Ministerstwo rozpoczęło już działania związane z obniżaniem wyceny części świadczeń i analizuje dalsze rozwiązania.
Ile mogą wynieść podwyżki dla przedstawicieli zawodów medycznych? Ministra w rozmowie z Rynkiem Zdrowia przyznała, że prognozy wskazują możliwość wzrostu minimalnych wynagrodzeń o około 8 proc. od lipca, lecz ostateczne decyzje zapadną dopiero po negocjacjach.
Czytaj więcej: Możliwe przesunięcie podwyżek dla medyków. Sobierańska-Grenda: część środowiska jest za
Czytaj więcej
Od 1 lipca wzrosnąć powinny minimalne pensje w ochronie zdrowia, które zależą od przeciętnego wyn...
Ministerstwo Zdrowia planuje zmienić tryb zdobywania specjalizacji przez lekarzy rezydentów. Nowemu pomysłowi za...
Mróz, śnieg i sezon infekcyjny sprawiają, że częściej sięgamy po leki, witaminy i suplementy. Obecnie Pacjenci m...
Prof. Wojciech Fendler, prezes Agencji Badań Medycznych, 28 stycznia złożył rezygnację z pełnionego stanowiska....
Andrzej Parafianowicz, odpowiedzialny w NIZP-PZH m.in. za analizy i strategię, został odwołany ze stanowiska. Je...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas