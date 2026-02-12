Szefowa resortu zdrowia – Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z Rynkiem Zdrowia przyznała, że wdrożenie ustawy płacowej w pierwszym półroczu będzie kosztować około 4,5 mld zł. Część samorządów i dyrektorów szpitali sugeruje przesunięcie terminu podwyżek oraz zmianę zasad waloryzacji. Decyzje mają być omawiane podczas spotkania Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które jest zaplanowane na 18 lutego.

Trwa spór o wysokość wynagrodzeń i system rozliczeń

Część środowiska medycznego nie zgadza się na przesunięcie realizacji ustawy podwyżkowej. Pojawił się również zarzut, że ustawa nie zmieni kwestii wysokich zarobków niektórych medyków, za to rząd będzie chciał oszczędzać na grupach, które zarabiają najmniej. Jolanta Sobierańska-Grenda wyjaśnia, że wysokie zarobki wynikają często z systemu rozliczania procedur medycznych. Ministerstwo rozpoczęło już działania związane z obniżaniem wyceny części świadczeń i analizuje dalsze rozwiązania.

Ile mogą wynieść podwyżki dla przedstawicieli zawodów medycznych? Ministra w rozmowie z Rynkiem Zdrowia przyznała, że prognozy wskazują możliwość wzrostu minimalnych wynagrodzeń o około 8 proc. od lipca, lecz ostateczne decyzje zapadną dopiero po negocjacjach.

