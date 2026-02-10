„Półniewolniczy” status rezydenta

– Gdy spojrzy się na mapy potrzeb zdrowotnych, można się momentami złapać za głowę – mówi prof. Klencki. Tłumaczy, że przez lata skupialiśmy się na tym, ilu lekarzy nam brakuje, a w ogóle nie patrzyliśmy na to, ilu ich jest w poszczególnych rejonach kraju. Okazuje się, że różnice między województwami często są ponad dwukrotne, nawet w takich specjalizacjach jak medycyna rodzinna. W niektórych dziedzinach – argumentuje Klencki – możliwa jest sytuacja, w której przez lata rezydenci wybierają szpitale w Warszawie, a nikt nie trafia na przykład do szpitala w Pułtusku czy Siedlcach. – Jeśli utrwalamy taki model, to później pojawia się pytanie: a skąd wziąć chirurga w Pułtusku? Systemem kształcenia pompujemy lekarzy do dużych miast, a potem się dziwimy, że ich nie ma w małych – mówi dyrektor. W związku z tym – wyjaśnia – potrzebne jest systemowe narzędzie, które będzie sprzyjało wyrównywaniu tych dysproporcji.

– Chcemy przypisać miejsca rezydenckie do poszczególnych podmiotów akredytowanych (bo nie chodzi tu tylko o szpitale). Będzie to robił wojewoda, ale w oparciu o wytyczne ministra zdrowia i dane z map potrzeb zdrowotnych – tłumaczy dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w MZ.

Jak podkreśla, resort zachowa system konkursowy, tyle tylko, że „nie będzie tak, że rezydent po prostu sam wybierze dowolny szpital”. – Nie zakładamy też, że wszystkie rezydentury będą przyznawane wyłącznie w małych miejscowościach, kosztem dużych ośrodków. Nie o to chodzi. Chodzi jedynie o to, aby nie było tak, że wszystkie trafiają do wielkich miast – mówi. Jak dodaje, system ma być z założenia elastyczny i opierać się na analizie danych. Nie ma to nic wspólnego z założeniem, że ktoś będzie traktowany gorzej lub lepiej.

Inaczej konsekwencje zmian w trybie rezydenckim interpretuje Damian Patecki. – Będzie bardzo mocno zawężona możliwość odbywania specjalizacji. To doprowadzi do sytuacji, w której nieobiektywne merytoryczne kryteria będą decydowały o naborze. W przypadku kiepskich miejsc pracy – gdzie jest mobbing czy kiepskie możliwości szkolenia – trudno będzie, żeby się poprawiły, bo po co mają się poprawiać, skoro co roku dostaną przydział nowych pracowników o półniewolniczym statusie, którzy nie mają dokąd pójść i nie mogą odejść, jeśli chcą zrobić specjalizację – ocenia przewodniczący komisji kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej.

Małżeństwo pod przymusem, z którego mało kto jest zadowolony

Ministerstwo zdrowia zamierza też częściowo uwolnić tryb pozarydencki. Założenie tego trybu jest takie, że jeżeli szpital potrzebuje pracownika, to może go wykształcić. Wszystko odbywa się jednak w ramach konkursu, tak jak w trybie rezydenckim, a liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona. W praktyce wygląda to tak, że wojewoda kieruje młodego lekarza, który przeszedł postępowanie kwalifikacyjne, do konkretnego szpitala na szkolenie i to szpital – a nie Ministerstwo – ponosi koszty jego wynagrodzenia.