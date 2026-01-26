Aktualizacja: 26.01.2026 13:50 Publikacja: 26.01.2026 13:25
Ministerstwo Zdrowia kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Według informacji portalu Rynek Zdrowia, projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ma być przedstawiony w najbliższych tygodniach. Jak ustaliła redakcja, Ministerstwo Zdrowia nie wycofało się z planów skrócenia stażu lekarskiego, które budzą spore kontrowersje. Wśród propozycji mają się znaleźć również istotne zmiany w formule egzaminów końcowych, a także w systemie przyznawania rezydentur.
Zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia, staż podyplomowy dla lekarzy miałby zostać skrócony o siedem miesięcy – z 13 do sześciu miesięcy, a dla lekarzy dentystów o sześć miesięcy, czyli o połowę.
Zmiany przyniosłyby duże oszczędności, bowiem organizacja staży lekarskich kosztuje obecnie Ministerstwo 1,2 mld rocznie. Środowisko lekarskie jest jednak w tej kwestii podzielone. Pomysł krytykuje m.in. samorząd zawodowy lekarzy i Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Medycy zwracają uwagę, że na skróceniu staży może ucierpieć jakość wyszkolenia lekarzy, a tym samym bezpieczeństwo pacjentów.
Jak podkreślił w rozmowie z portalem dr n. med. Tadeusz Urban, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej „fantom to nie pacjent i nawet najbardziej nowoczesne centra symulacji nie zastąpią młodemu lekarzowi realnego kontaktu z chorym człowiekiem”.
Zmienić ma się również formuła egzaminów końcowych lekarzy i lekarzy dentystów. Od przyszłego roku planowane jest zniesienie jawnej bazy, z której pochodzi większość pytań na egzaminie.
Kolejną zmianą miałaby być również możliwość realizacji drugiej rezydentury dla lekarzy, którzy zrobią specjalizację z chorób wewnętrznych, chirurgii czy pediatrii.
