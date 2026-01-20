Reklama

Specjalizacja z chirurgii ogólnej w nowej odsłonie. Co się zmieni?

Powstaje nowy program specjalizacji z chirurgii ogólnej - informuje Rynek Zdrowia. Jedną z kluczowych zmian będzie skrócenie ścieżki specjalizacji z sześciu do pięciu lat. Odnowiony program obejmie też m.in. kurs chirurgii robotycznej.

Publikacja: 20.01.2026 16:29

Powstaje nowa odsłona ścieżki specjalizacji chirurgii ogólnej

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Rynek Zdrowia sprawdza, jak będzie wyglądać odnowiona ścieżka specjalizacji dla przyszłych chirurgów ogólnych. Nowy projekt to efekt współpracy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia. W pracach brali także udział przedstawiciele środowiska młodych chirurgów.

Nowy projekt specjalizacji z chirurgii ogólnej

Nowa ścieżka specjalizacji będzie docelowo krótsza o rok. Co istotne, nie przewidziano za to zmniejszenia liczby wymaganych procedur. Nowością będzie m.in. obowiązkowy kurs chirurgii robotycznej. Zmiana to chęć dostosowania programu kształcenia młodych specjalistów medycyny do postępu technologicznego w chirurgii.

W nowym programie pojawią się także interaktywne kursy online i szkolenia stacjonarne z endoskopii. Program uwzględni również tematykę medycyny pola walki. Planowane jest skrócenie stażu ortopedii.

„Nowy program szkolenia specjalizacyjnego jest w zasadzie gotowy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uzyska akceptację zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich, wówczas zostanie przekazany Ministerstwu Zdrowia” – informuje na łamach portalu prof. Jerzy Sieńko, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Ekspert zaznacza, że program będzie częścią szerszych, planowanych zmian w systemie kształcenia. „Zaproponowaliśmy, by po 2 latach szkolenia rezydent mógł zdać egzamin kompetencji i uzyskać w ten sposób szersze uprawnienia oraz większą samodzielność” – dodaje prof. Sieńko.

Czytaj więcej: Pięć lat zamiast sześciu i koniec z niedopuszczaniem do stołu? Tak ma wyglądać specjalizacja z chirurgii

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Lekarze Medycyna
