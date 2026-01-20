Aktualizacja: 20.01.2026 16:52 Publikacja: 20.01.2026 16:29
Powstaje nowa odsłona ścieżki specjalizacji chirurgii ogólnej
Foto: Adobe Stock
Rynek Zdrowia sprawdza, jak będzie wyglądać odnowiona ścieżka specjalizacji dla przyszłych chirurgów ogólnych. Nowy projekt to efekt współpracy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia. W pracach brali także udział przedstawiciele środowiska młodych chirurgów.
Nowa ścieżka specjalizacji będzie docelowo krótsza o rok. Co istotne, nie przewidziano za to zmniejszenia liczby wymaganych procedur. Nowością będzie m.in. obowiązkowy kurs chirurgii robotycznej. Zmiana to chęć dostosowania programu kształcenia młodych specjalistów medycyny do postępu technologicznego w chirurgii.
W nowym programie pojawią się także interaktywne kursy online i szkolenia stacjonarne z endoskopii. Program uwzględni również tematykę medycyny pola walki. Planowane jest skrócenie stażu ortopedii.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek ustawę budżetową na 2026 rok i skierował ją jedn...
„Nowy program szkolenia specjalizacyjnego jest w zasadzie gotowy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uzyska akceptację zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich, wówczas zostanie przekazany Ministerstwu Zdrowia” – informuje na łamach portalu prof. Jerzy Sieńko, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej.
Ekspert zaznacza, że program będzie częścią szerszych, planowanych zmian w systemie kształcenia. „Zaproponowaliśmy, by po 2 latach szkolenia rezydent mógł zdać egzamin kompetencji i uzyskać w ten sposób szersze uprawnienia oraz większą samodzielność” – dodaje prof. Sieńko.
Czytaj więcej: Pięć lat zamiast sześciu i koniec z niedopuszczaniem do stołu? Tak ma wyglądać specjalizacja z chirurgii
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek ustawę budżetową na 2026 rok i skierował ją jednocześnie do Try...
Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się informacja o sprzedaży sieci aptek Gemini. Transakcja wywołała zaskoczeni...
Przed sądem w Brukseli 21 stycznia ma ruszyć proces Pfizer kontra Polska – ustalił Rynek Zdrowia. Koncern farmac...
Przed sądem w Brukseli rusza proces, w którym Pfizer domaga się od Polski zapłaty za nieodebrane szczepionki na...
Tegoroczna lipcowa waloryzacja wynagrodzeń medyków stoi pod znakiem zapytania. Rozważane jest przesunięcie termi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas