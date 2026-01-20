Rynek Zdrowia sprawdza, jak będzie wyglądać odnowiona ścieżka specjalizacji dla przyszłych chirurgów ogólnych. Nowy projekt to efekt współpracy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia. W pracach brali także udział przedstawiciele środowiska młodych chirurgów.

Nowy projekt specjalizacji z chirurgii ogólnej

Nowa ścieżka specjalizacji będzie docelowo krótsza o rok. Co istotne, nie przewidziano za to zmniejszenia liczby wymaganych procedur. Nowością będzie m.in. obowiązkowy kurs chirurgii robotycznej. Zmiana to chęć dostosowania programu kształcenia młodych specjalistów medycyny do postępu technologicznego w chirurgii.

W nowym programie pojawią się także interaktywne kursy online i szkolenia stacjonarne z endoskopii. Program uwzględni również tematykę medycyny pola walki. Planowane jest skrócenie stażu ortopedii.

„Nowy program szkolenia specjalizacyjnego jest w zasadzie gotowy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uzyska akceptację zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich, wówczas zostanie przekazany Ministerstwu Zdrowia” – informuje na łamach portalu prof. Jerzy Sieńko, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej.