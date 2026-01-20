Reklama

Rekordowe nakłady na ochronę zdrowia w 2026 r. Eksperci: Budżet minimum

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek ustawę budżetową na 2026 rok i skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo rekordowych nakładów na ochronę zdrowia, eksperci mają wątpliwości, czy środki te będą wystarczające. O szczegółach informuje portal Rynek Zdrowia.

Publikacja: 20.01.2026 13:28

Ustawa budżetowa podpisana. Będą wyższe nakłady na ochronę zdrowia w 2026 r.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej wydatki państwa w 2026 r. wyniosą 918,9 mld zł, a dochody zaplanowano na 647,2 mld zł. Na ochronę zdrowia przeznaczono 247,8 mld zł.

Ustawa budżetowa 2026. Jakie nakłady na ochronę zdrowia?

Jak wylicza portal Rynek Zdrowia, kwota przeznaczona na ochronę zdrowia w 2026 r. jest o 25,5 mld zł wyższa niż w 2025 r. i stanowi 6,81 proc. PKB. Znacząco wzrośnie m.in. dotacja podmiotowa dla NFZ – 18,35 do 26 mld zł. Priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Zwiększą się nakłady m.in. na realizację programów polityki zdrowotnej, szkolenia lekarzy, szkolnictwo wyższe i wynagrodzenia. Mimo rekordowych kwot wydatki na zdrowie będą jednak tylko nieznacznie wyższe od ustawowego minimum.

„Niestety, propozycję tę można najkrócej opisać jako »budżet minimum«. Zagwarantowano kwotę jedynie o 180 mln zł wyższą niż najniższy dopuszczalny poziom określony w tzw. ustawie o 7 proc. PKB na zdrowie, zgodnie z którą w 2026 roku musimy przeznaczyć na ten cel nie mniej niż 6,8 proc. PKB sprzed dwóch lat, czyli z 2024 roku”     komentował na łamach Rynku Zdrowia Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

Podpisując ustawę budżetową na 2026 r. prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w jego ocenie jest to „budżet zapaści w ochronie zdrowia” i oczekuje od rządu natychmiastowych zmian zapewniających stabilne finansowanie ochrony zdrowia.

Czytaj więcej: Prezydent podjął decyzję w sprawie budżetu. „To budżet zapaści w ochronie zdrowia”

Źródło: rp.pl

