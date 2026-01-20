Aktualizacja: 20.01.2026 14:13 Publikacja: 20.01.2026 13:28
Ustawa budżetowa podpisana. Będą wyższe nakłady na ochronę zdrowia w 2026 r.
Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej wydatki państwa w 2026 r. wyniosą 918,9 mld zł, a dochody zaplanowano na 647,2 mld zł. Na ochronę zdrowia przeznaczono 247,8 mld zł.
Jak wylicza portal Rynek Zdrowia, kwota przeznaczona na ochronę zdrowia w 2026 r. jest o 25,5 mld zł wyższa niż w 2025 r. i stanowi 6,81 proc. PKB. Znacząco wzrośnie m.in. dotacja podmiotowa dla NFZ – 18,35 do 26 mld zł. Priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Zwiększą się nakłady m.in. na realizację programów polityki zdrowotnej, szkolenia lekarzy, szkolnictwo wyższe i wynagrodzenia. Mimo rekordowych kwot wydatki na zdrowie będą jednak tylko nieznacznie wyższe od ustawowego minimum.
„Niestety, propozycję tę można najkrócej opisać jako »budżet minimum«. Zagwarantowano kwotę jedynie o 180 mln zł wyższą niż najniższy dopuszczalny poziom określony w tzw. ustawie o 7 proc. PKB na zdrowie, zgodnie z którą w 2026 roku musimy przeznaczyć na ten cel nie mniej niż 6,8 proc. PKB sprzed dwóch lat, czyli z 2024 roku” – komentował na łamach Rynku Zdrowia Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich
Podpisując ustawę budżetową na 2026 r. prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w jego ocenie jest to „budżet zapaści w ochronie zdrowia” i oczekuje od rządu natychmiastowych zmian zapewniających stabilne finansowanie ochrony zdrowia.
