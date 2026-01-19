Aktualizacja: 19.01.2026 13:24 Publikacja: 19.01.2026 12:59
Połączenie ze szpitalem klinicznym to dobry sposób na ratunek dla szpitala powiatowego?
Foto: Adobe Stock
Pod koniec 2025 r. radni powiatu lublinieckiego jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do połączenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu z Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jak zaznacza Rynek Zdrowia, to pierwszy krok „w długotrwałym i wieloetapowym procesie”. „Jednym z kolejnych byłaby decyzja organu założycielskiego GCM, czyli Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, która formalnie jeszcze nie zapadła” – czytamy. Klaudia Rogowska, dyrektor GCM informuje, że rozmowy w sprawie połączenia obu placówek są na bardzo wstępnym etapie.
W 2025 r. dług szpitala w Lublińcu sięgnął ponad 76 mln zł. Gabriel Doros, dyrektor placówki, swego czasu informował, że szpital ma 1,2 mln zł straty miesięcznie. „Starostwo ma budżet niespełna 160 mln zł, a same zobowiązania wymagalne szpitala wynoszą prawie 30 mln zł” – wyjaśniał w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.
Czytaj więcej: Nikt nie chciał zadłużonego szpitala w dzierżawę. Znaleziono inne rozwiązanie
Czytaj więcej
21 stycznia przed sądem pierwszej instancji w Brukseli rozpocznie się proces Pfizer kontra Polska...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Cała branża jest dziś zbulwersowana propozycjami Ministerstwa Zdrowia. Zamiast uporządkować ustawę o najniższych...
Prawo nie pozwala leczyć i ratować życia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie mają objawów psychoty...
Agencja Oceny Technologii Medycznych zarekomendowała podwyższenia wyceny trzech metod walki z bólem – neurolizy,...
Tegoroczna lipcowa waloryzacja wynagrodzeń medyków stoi pod znakiem zapytania. Rozważane jest przesunięcie termi...
21 stycznia przed sądem pierwszej instancji w Brukseli rozpocznie się proces Pfizer kontra Polska - informuje Ry...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas