Pod koniec 2025 r. radni powiatu lublinieckiego jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do połączenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu z Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jak zaznacza Rynek Zdrowia, to pierwszy krok „w długotrwałym i wieloetapowym procesie”. „Jednym z kolejnych byłaby decyzja organu założycielskiego GCM, czyli Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, która formalnie jeszcze nie zapadła” – czytamy. Klaudia Rogowska, dyrektor GCM informuje, że rozmowy w sprawie połączenia obu placówek są na bardzo wstępnym etapie.

Reklama Reklama

W 2025 r. dług szpitala w Lublińcu sięgnął ponad 76 mln zł. Gabriel Doros, dyrektor placówki, swego czasu informował, że szpital ma 1,2 mln zł straty miesięcznie. „Starostwo ma budżet niespełna 160 mln zł, a same zobowiązania wymagalne szpitala wynoszą prawie 30 mln zł” – wyjaśniał w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Czytaj więcej: Nikt nie chciał zadłużonego szpitala w dzierżawę. Znaleziono inne rozwiązanie