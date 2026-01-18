A nie wchodzi do zawodu z wielu powodów. Średnio pielęgniarka zarabia 48 zł za godzinę. Do tego dochodzi praca w trudnych warunkach, często zmianowa, stres, odpowiedzialność. Dla porównania: pracownik budowlany zarabia ok. 50-60 zł za godzinę, niania od 35 do 50 zł za godzinę, groomer od 100 zł za godzinę. Proszę porównać systemy kształcenia oraz odpowiedzialność w tych zawodach w relacji do zarobków.

Dlaczego tak się dzieje?

Wpływ na to mają przede wszystkim różnice w warunkach i organizacji pracy. Sektor niepubliczny w większości nie funkcjonuje w trybie całodobowym, a nawet jeśli pracuje 24 godziny na dobę, są to krótkie hospitalizacje, na przykład na chirurgii czy ortopedii. Praca jest tam bardziej przewidywalna i lepiej zorganizowana, a pacjenci zazwyczaj nie wymagają tak intensywnej opieki. Publiczne placówki przejmują natomiast pacjentów najtrudniejszych, często z powikłaniami po zabiegach wykonanych w sektorze prywatnym. W szpitalach publicznych tempo pracy jest znacznie wyższe, a odpowiedzialność ogromna. Z powodu braków kadrowych młode pielęgniarki często trafiają do pracy na SOR-ach, które wymagają dużego doświadczenia i szerokiej wiedzy, a system nie zapewnia im bezpiecznego wdrożenia do pracy. Często mówią, że to zderzenie ze ścianą. W efekcie wiele z nich rezygnuje po krótkim czasie, bo nie chce ponosić ryzyka popełnienia błędu czy nawet odpowiedzialności karnej lub po prostu nie dają rady z tak wielką presją.

Czy na brak wymiany pokoleniowej wpływa również to, kim są dziś absolwenci pielęgniarstwa i w jaki sposób wchodzą do zawodu?

Zdecydowanie tak. Przez wiele lat znaczną część absolwentów stanowiły osoby uzupełniające swoje kwalifikacje, często już pracujące w ochronie zdrowia w innych zawodach. Dopiero od roku–dwóch obserwujemy większą liczbę młodszych osób kończących studia pielęgniarskie. To wciąż za mało, by mówić o stabilnej wymianie pokoleniowej. Dodatkowo, coraz więcej absolwentów to osoby po kosmetologii lub zainteresowane rozwojem w obszarach takich, jak medycyna estetyczna, co sprawia, że niewielu trafia do pracy w publicznym systemie. Młode, dobrze wykształcone osoby mają też trudności z adaptacją w zespołach zdominowanych przez znacznie starsze roczniki. System nie jest dziś zorganizowany w taki sposób, aby mogły one bezpiecznie zdobywać doświadczenie i stopniowo wdrażać się do zawodu. Brakuje programów adaptacyjnych, opieki mentorskiej i jasno wyznaczonej ścieżki rozwoju. Te czynniki szczególnie mocno uderzą w szpitale powiatowe, gdzie w najbliższych latach problem braków kadrowych już jest naprawdę poważny, a kryzys ten się może jeszcze pogłębić.

W maju OZZPiP opublikował raport o stanie kadr pielęgniarskich. Czy od tego czasu rząd podjął realne działania, aby zaradzić temu problemowi?

Nasz raport został zanegowany przez Ministerstwo Zdrowia, które przedstawiło własną, alternatywną ocenę problemu. Od tej pory nie uległa ona zmianie. Cały czas brakuje nam spójnej strategii, która pozwoliłaby oszacować realne zapotrzebowanie na pielęgniarki w kontekście starzejącego się społeczeństwa i wyludniania kraju.

Czujecie się traktowani niepoważnie przez Ministerstwo?

Tak, od wielu lat mamy poczucie, że nas nie traktuje się poważnie. Szczególnie teraz, kiedy podsumowujemy 30 lat działalności Związku, widzimy wiele momentów, kiedy nasze uwagi były ignorowane. W 2022 r. wnioskowaliśmy do prezydenta Dudy o zawetowanie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty, przewidując załamanie sytuacji budżetowej NFZ w 2023 r. Niestety, problemy utrzymywały się w latach 2024 i 2025. Obecny rząd, mimo że jeszcze jako opozycja krytykował ustawę, kiedy była uchwalana w Sejmie, nie odwrócił tej decyzji. Podobnie wcześniej wnioskowaliśmy do prezydenta o zmianę ustawy o najniższych wynagrodzeniach, ale nasze sugestie nie zostały uwzględnione, stąd fala pozwów sądowych od 2022 r. i korzystne dla pielęgniarek orzeczenia Sądu Najwyższego. Widzimy więc, że strona społeczna bywa zarówno niesłuchana, jak i też niezrozumiana.