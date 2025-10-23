Aktualizacja: 23.10.2025 17:19 Publikacja: 23.10.2025 17:08
Braki kadrowe w ochronie zdrowia dotykają dziś niemal wszystkich państw członkowskich i należą do trzech najpoważniejszych deficytów na unijnym rynku pracy. – Zgodnie z szacunkami – do 2030 r. Unia może stracić ponad 4,5 mln osób pracujących w sektorze zdrowia – powiedziała polska europosłanka i wiceprzewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Jagna Marczułajtis-Walczak (EPP), podczas połączonego posiedzenia Komisji Zdrowia Publicznego (SANT) i Zatrudnienia oraz Spraw Socjalnych (EMPL).
Pandemia COVID-19 jedynie obnażyła problemy, które narastały od lat – zbyt niskie płace, nadmierną biurokrację, obciążenie psychiczne i odpływ specjalistów. Jak podkreślił wiceprzewodniczący Komisji SANT Emmanouil Fragkos, obecny kryzys w obszarze ochrony zdrowia jest ogromnym wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej. Dodał, że mimo podejmowanych przez UE inicjatyw, konieczna jest lepsza koordynacja działań i wspólna strategia dla wszystkich krajów członkowskich.
Projekt sprawozdania, przedstawiony na posiedzeniu połączonych Komisji, zakłada stworzenie Europejskiego planu kryzysowego dla pracowników służby zdrowia, opartego na sześciu filarach:
– Nasza propozycja nie ma charakteru ideologicznego. To plan działania. Naszym celem jest zapewnienie ponadpartyjnego konsensusu zapewniającego europejskim pracownikom sektora społecznego i zdrowotnego odpowiednich warunków – zaznaczyła Jagna Marczułajtis-Walczak. Ostrzegła, że bez podjęcia odpowiednich działań naprawczych presja na systemy zdrowotne będzie tylko rosnąć.
Jak mówili europosłowie, braki kadrowe powodują tworzenie się tzw. pustyń medycznych, czyli miejsc, gdzie nie ma dostępu do opieki zdrowotnej bądź jest on bardzo ograniczony. Problem ten dotyczy szczególnie terenów górzystych oraz wyspiarskich. – Należy zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej wszystkim Europejczykom – tłumaczył współsprawozdawca projektu Ruggero Razza (ECR). Jego zdaniem priorytetowym działaniem UE powinno być teraz wsparcie tych regionów, które są najbardziej dotknięte brakami kadrowymi.
Podkreślił też, że wiele krajów unijnych wyrównuje braki rodzimych lekarzy imigrantami spoza UE, podczas gdy młodzi Europejczycy napotykają bariery w edukacji i zatrudnieniu w swoim kraju.
– Musimy uwolnić środki krajowe, które mogłyby trafić do sektora ochrony zdrowia. To inwestycja w zdrowie obywateli – podkreślił. Niskie płace, słabe warunki pracy oraz brak specjalistycznej infrastruktury powodują, że wielu młodych lekarzy decyduje się na emigrację. – W moim kraju, na Słowacji, jedna piąta lekarzy wyjechała za granicę – powiedziała Veronika Cifrová Ostrihoňová (Renew). Dodała, że w obecnej sytuacji trzeba szczególnie zadbać o zastępowalność pokoleniową medyków.
Reprezentujący Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) Nikolaos Mitsouridis podkreślił, że warunki pracy odpowiadające godności pracownika są absolutnym warunkiem dobrze funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. – To oczywiście zwiększa również efektywność działania oraz może pozwolić na zachowanie większego zatrudnienia w tym sektorze, co będzie czynić go bardziej atrakcyjnym – dodał. Komisja – jak zapewnił – prowadzi analizy ryzyka społecznego i przygotowuje mapę drogową dotyczącą miejsc pracy wysokiej jakości, obejmującą zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo zawodowe medyków. W 2026 r. pojawi się propozycja aktu prawnego w tej sprawie.
Nikolaos Mitsouridis przypomniał też, że funkcjonuje system automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w sześciu podstawowych zawodach medycznych. – Mimo to wciąż występują trudności proceduralne. Komisja podejmie działania, aby je uprościć, zwłaszcza poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych – zapowiedział. Dodał, że jeszcze w tym roku zostaną zainicjowane konkretne działania w ramach unijnej agendy na rzecz umiejętności, które mają ułatwić mobilność i uznawanie kwalifikacji w sektorze zdrowia.
