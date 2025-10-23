Reklama

Do 2030 r. w Europie będzie brakować 4,5 mln pracowników ochrony zdrowia

Unia Europejska stoi w obliczu narastającego kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia. Parlament Europejski przygotował plan działań, który ma zapobiec załamaniu systemu opieki zdrowotnej.

Publikacja: 23.10.2025 17:08

Do 2030 r. w Europie będzie brakować 4,5 mln pracowników ochrony zdrowia

Foto: Adobe Stock

Zuzanna Świerczek

Braki kadrowe w ochronie zdrowia dotykają dziś niemal wszystkich państw członkowskich i należą do trzech najpoważniejszych deficytów na unijnym rynku pracy. – Zgodnie z szacunkami – do 2030 r. Unia może stracić ponad 4,5 mln osób pracujących w sektorze zdrowia – powiedziała polska europosłanka i wiceprzewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Jagna Marczułajtis-Walczak (EPP), podczas połączonego posiedzenia Komisji Zdrowia Publicznego (SANT) i Zatrudnienia oraz Spraw Socjalnych (EMPL).

Pandemia COVID-19 jedynie obnażyła problemy, które narastały od lat – zbyt niskie płace, nadmierną biurokrację, obciążenie psychiczne i odpływ specjalistów. Jak podkreślił wiceprzewodniczący Komisji SANT Emmanouil Fragkos, obecny kryzys w obszarze ochrony zdrowia jest ogromnym wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej. Dodał, że mimo podejmowanych przez UE inicjatyw, konieczna jest lepsza koordynacja działań i wspólna strategia dla wszystkich krajów członkowskich.

Czytaj więcej

- W Kodeksie Etyki Lekarskiej zapisaliśmy, że to lekarz – od początku do końca – odpowiada za proces
Ochrona zdrowia
Łukasz Jankowski, NIL: Po 2032 roku będziemy kształcić więcej lekarzy niż potrzeba

Europejski plan kryzysowy dla pracowników ochrony zdrowia

Projekt sprawozdania, przedstawiony na posiedzeniu połączonych Komisji, zakłada stworzenie Europejskiego planu kryzysowego dla pracowników służby zdrowia, opartego na sześciu filarach:

  • Zatrudnienie, warunki pracy i zdrowie psychiczne – poprawa wynagrodzeń, warunków pracy, bezpieczeństwa, a także wsparcie psychologiczne dla personelu medycznego;
  • Zwalczanie nierówności w dostępie do opieki – walka z tzw. „pustyniami medycznymi” poprzez system zachęt dla lekarzy pracujących w regionach górskich, wyspiarskich i słabiej zaludnionych;
  • Rekrutacja, mobilność i szkolenia – lepsze uznawanie kwalifikacji zawodowych i plan zwiększenia liczby pracowników o milion osób w ciągu siedmiu lat dzięki funduszom z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności oraz środków krajowych.
  • Transformacja cyfrowa – inwestycje w interoperacyjne systemy e-zdrowia, telemedycynę i szkolenia cyfrowe, które mają wspierać, a nie zastępować lekarzy;
  • Finansowanie i planowanie strategiczne – lepsze wykorzystanie unijnych funduszy (EU4Health, Horizon Europe, RRF) oraz tworzenie długofalowych strategii;
  • Zrównoważone modele pracy – promowanie dobrych praktyk i dialogu społecznego przy zachowaniu zasady pomocniczości.

– Nasza propozycja nie ma charakteru ideologicznego. To plan działania. Naszym celem jest zapewnienie ponadpartyjnego konsensusu zapewniającego europejskim pracownikom sektora społecznego i zdrowotnego odpowiednich warunków – zaznaczyła Jagna Marczułajtis-Walczak. Ostrzegła, że bez podjęcia odpowiednich działań naprawczych presja na systemy zdrowotne będzie tylko rosnąć.

„Pustynie medyczne” i drenaż mózgów

Jak mówili europosłowie, braki kadrowe powodują tworzenie się tzw. pustyń medycznych, czyli miejsc, gdzie nie ma dostępu do opieki zdrowotnej bądź jest on bardzo ograniczony. Problem ten dotyczy szczególnie terenów górzystych oraz wyspiarskich. – Należy zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej wszystkim Europejczykom – tłumaczył współsprawozdawca projektu Ruggero Razza (ECR). Jego zdaniem priorytetowym działaniem UE powinno być teraz wsparcie tych regionów, które są najbardziej dotknięte brakami kadrowymi.

Podkreślił też, że wiele krajów unijnych wyrównuje braki rodzimych lekarzy imigrantami spoza UE, podczas gdy młodzi Europejczycy napotykają bariery w edukacji i zatrudnieniu w swoim kraju.

– Musimy uwolnić środki krajowe, które mogłyby trafić do sektora ochrony zdrowia. To inwestycja w zdrowie obywateli – podkreślił. Niskie płace, słabe warunki pracy oraz brak specjalistycznej infrastruktury powodują, że wielu młodych lekarzy decyduje się na emigrację. – W moim kraju, na Słowacji, jedna piąta lekarzy wyjechała za granicę – powiedziała Veronika Cifrová Ostrihoňová (Renew). Dodała, że w obecnej sytuacji trzeba szczególnie zadbać o zastępowalność pokoleniową medyków.

Czytaj więcej

Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia
Zdrowie
Polski system „zgubił” kilkuset lekarzy z Ukrainy

Godne warunki pracy w ochronie zdrowia. KE przedstawi propozycję przepisów

Reprezentujący Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) Nikolaos Mitsouridis podkreślił, że warunki pracy odpowiadające godności pracownika są absolutnym warunkiem dobrze funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. – To oczywiście zwiększa również efektywność działania oraz może pozwolić na zachowanie większego zatrudnienia w tym sektorze, co będzie czynić go bardziej atrakcyjnym – dodał. Komisja – jak zapewnił – prowadzi analizy ryzyka społecznego i przygotowuje mapę drogową dotyczącą miejsc pracy wysokiej jakości, obejmującą zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo zawodowe medyków. W 2026 r. pojawi się propozycja aktu prawnego w tej sprawie.

Nikolaos Mitsouridis przypomniał też, że funkcjonuje system automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w sześciu podstawowych zawodach medycznych. – Mimo to wciąż występują trudności proceduralne. Komisja podejmie działania, aby je uprościć, zwłaszcza poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych – zapowiedział. Dodał, że jeszcze w tym roku zostaną zainicjowane konkretne działania w ramach unijnej agendy na rzecz umiejętności, które mają ułatwić mobilność i uznawanie kwalifikacji w sektorze zdrowia.

Źródło: rp.pl

