Polski system „zgubił” kilkuset lekarzy z Ukrainy

Resort zdrowia rozważa likwidację możliwości wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski przez medyków z Ukrainy, którzy otrzymali w tej sprawie pozytywną decyzję ministra zdrowia, ale nie figurują w centralnym rejestrze lekarzy. Problem może dotyczyć ok. 300 medyków. Gościem podcastu „Rzecz o Zdrowiu” Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Publikacja: 16.10.2025 08:00

Dominika Pietrzyk

– Jesteśmy w momencie pewnych zaszłości historycznych, ponieważ rzeczywiście napięcie pomiędzy kierownictwem resortu sprzed kilku lat a stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej osiągnęło taki poziom, że wprowadzono przepis umożliwiający wykonywanie zawodu lekarza na podstawie samej decyzji (ministra zdrowia – red.) – bez nadania prawa wykonywania zawodu przez odpowiednią Okręgową Radę Lekarską i bez wpisania takiej osoby do centralnego rejestru lekarzy. Z takiej możliwości skorzystało wiele osób – przyznał w podcaście „Rzecz o Zdrowiu” Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Samorząd lekarski wskazuje, że w ten sposób do wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski zostali dopuszczeni medycy z Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego, a ponieważ nie figurują oni w centralnym rejestrze lekarzy, to nie ma nad nimi żadnego nadzoru ani możliwości ich dyscyplinowania.

Konieczna zgoda samorządu i wpis do rejestru lekarzy

– To nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ rzeczywiście w pewnym sensie pozbawia samorząd lekarski możliwości skutecznego blokowania dostępu do zawodu – uprawnienia, które, trzeba przyznać, bywało nadużywane. Uchwały okręgowych rad lekarskich odmawiające wielu Ukraińcom możliwości uzyskania warunkowego prawa wykonywania zawodu były skutecznie zaskarżane w wojewódzkich sądach administracyjnych. Z jednej strony więc samorząd rzeczywiście blokował, z drugiej strony zastosowano rozwiązanie, które nazwałbym „bronią atomową”, ponieważ jest ono mocno antysystemowe – komentował szef Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych.

Resort zdrowia rozważa wycofanie możliwości wykonywania zawodu lekarza wyłącznie w oparciu o decyzję MZ, bez zgody okręgowej rady lekarskiej i wpisu do rejestru lekarzy. – To nie jest dobre rozwiązanie i myślę, że będziemy zmierzać w kierunku jego wycofania. Ostateczna decyzja należy oczywiście do kierownictwa resortu, ale sądzę, że takie stanowisko uzyska akceptację – powiedział Mariusz Klencki.

Jak uzupełnił, nie warto stosować takiej ścieżki, ponieważ lekarze dopuszczeni w ten sposób do wykonywania zawodu wymagają „większego nadzoru niż mniejszego”. – Wyjęcie ich poza nawias tych normalnych reguł dodatkowo komplikuje sytuację. I myślę, że to nie jest dobre dla nikogo, nawet dla tych lekarzy – zauważył gość podcastu „Rzecz o Zdrowiu”.

Źródło: rp.pl

