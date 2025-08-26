Aktualizacja: 27.08.2025 13:27 Publikacja: 26.08.2025 18:32
Sytuacja lekarzy posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu nie zmienia się w wyniku prezydenckiego weta prezydenta.
Foto: Fotorzepa / Bartłomiej Żurawski
Ukraińscy lekarze mogą wykonywać zawód w Polsce bez konieczności nostryfikacji dyplomu w oparciu o system uproszczony, w kilku trybach. W każdym przypadku wymaga to decyzji ministra zdrowia, na podstawie których okręgowe rady lekarskie przyznają prawo wykonywania zawodu.
Od 24 lutego 2022 r. do 25 sierpnia 2025 r. minister wydał 5 256 takich decyzji, w tym 303 dla lekarzy i lekarzy dentystów w procedurze na określony zakres czynności, czas i miejsce zatrudnienia; 87 decyzji w procedurze o warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz 4866 na okres pięciu lat, czyli w trybie obowiązującym od 24 lutego 2022 r. do 24 października 2024 r. – wynika z danych udostępnionych „Rz” przez Ministerstwo Zdrowia.
Czytaj więcej
W związku z zawetowaniem przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy dotyczącej pomocy dla Ukraińc...
25 sierpnia prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, której część dotyczy medyków. – Sytuacja lekarzy (z Ukrainy – red.) posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu nie zmienia się w wyniku prezydenckiego weta – przekazało „Rz” Ministerstwo Zdrowia. W odniesieniu do uproszczonego trybu dla lekarzy z Ukrainy przyznającego uprawnienia na pięć lat resort wskazuje, że został on już wcześniej wygaszony i nie był przywracany (lub wydłużany) zawetowaną ustawą. – Ustawa ta nakładała natomiast dodatkowe ograniczenie: obowiązek złożenia wniosku do okręgowej izby lekarskiej o przyznanie prawa wykonywania zawodu w ciągu sześciu miesięcy od decyzji ministra zdrowia. Ponieważ ustawa nie weszła w życie, kwestia ta pozostaje nieuregulowana. W praktyce oznacza to, że lekarz z Ukrainy, który decyzją ministra zdrowia otrzymał zgodę na warunkowe wykonywanie zawodu w Polsce, może z tą decyzją wystąpić do izby lekarskiej nawet po kilku latach (np. po trzech) i dopiero od tego momentu rozpocznie się pięcioletni okres obowiązywania uprawnień – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.
Resort tłumaczy też, że pozostałe dwa tryby przyznawania uprawnień lekarzom z Ukrainy nie ulegają zmianie. – Nie mają ograniczenia w czasie. Tryb na określony czas, miejsce i zakres jest cały czas otwarty i są wydawane decyzje, nie tylko lekarzom z Ukrainy, ale też z Białorusi, w znacznie mniejszej liczbie niż w trybie art. 61 ustawy o pomocy (wygaszonym w październiku ubiegłego roku – red.). Drugi tryb był związany ze stanem epidemii – czytamy w stanowisku ministerstwa.
Zawetowana ustawa wydłużała do 4 marca 2026 r. możliwość nadawania technicznego numeru PWZ (prawa wykonywania zawodu) lekarzom z USA, Kanady, Japonii, Izraela i Wielkiej Brytanii, którzy przyjechali do Polski w celu udzielania pomocy wyłącznie obywatelom Ukrainy. Pomoc ta miała praktyczne znaczenie w pierwszych miesiącach wojny – wskazuje Ministerstwo Zdrowia.
Czytaj więcej
– Wojna w Ukrainie zupełnie zmienia podejście do tego, jak należy organizować zabezpieczenie medy...
Naczelna Izba Lekarska ogłosiła weto prezydenta jako sukces samorządu lekarskiego. Nazajutrz prezydent przedstawił jednak własny projekt, w którym przepisy dotyczące lekarzy z Ukrainy pokrywają się z przepisami z zawetowanej ustawy. Głowa państwa nie zaproponowała też ograniczeń w wykonywaniu zawodu bez nostryfikacji dla medyków zza wschodniej granicy. W praktyce ani prezydencki projekt, ani weto prezydenta nie zmieniają więc ogólnych warunków dopuszczania do wykonywania zawodu przez ukraińskich lekarzy w Polsce.
NIL podkreśla konieczność całkowitej likwidacji uproszczonych trybów wykonywania zawodu przez medyków z Ukrainy. – W Polsce lekarz, który ma paszport i dyplom ukraiński ma łatwiejszy dostęp do wejścia na rynek i leczenia polskich pacjentów niż absolwent medycyny z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, a nawet absolwent polskiej uczelni – mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. – To jawna dyskryminacja polskich lekarzy we własnym kraju – dodaje.
Rzecznik NIL wskazuje, że zgodnie z przepisami lekarze z Ukrainy przedkładają dyplom i oświadczają, że mówią po polsku. – Niejednokrotnie takie osoby nie znają języka polskiego. Wątpliwości budzi też prawdziwość niektórych dyplomów, a kiedy wysyłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia zapytanie o to, czy konkretna osoba jest lekarzem, bo przedłożony dyplom budził wątpliwości co do tego, czy jest prawdziwy i np. czy nie został kupiony, to otrzymaliśmy odpowiedź na piśmie, że Ministerstwo nie weryfikuje autentyczności przedłożonych dokumentów – mówi Kosikowski.
– W tej chwili w Polsce pracuje ok. 500 lekarzy, którzy otrzymali zgodę Ministerstwa, ale okręgowe izby lekarskie odmówiły im rejestracji, bo albo w ogóle nie mówią po polsku, albo pojawiły się wątpliwości, czy są lekarzami. Ale przepisy są takie, że oni i tak mogą pracować, tylko że nie mają nad sobą sądu lekarskiego ani Rzecznika Praw Pacjenta i tak naprawdę nikt nie wie, gdzie oni pracują, bo nie są nigdzie zarejestrowani – wskazuje rzecznik NIL.
Czytaj więcej
- System wykształci lekarzy, ale potem może zabraknąć środków na sfinansowanie dla nich rezydentu...
Nie wszyscy zgadzają się ze stanowiskiem Naczelnej Izby Lekarskiej, a główny kontrargument dotyczy kwestii niewystarczających zasobów kadrowych w polskim systemie ochrony zdrowia.
– Ukraińscy lekarze ratują polskie szpitale i są potrzebni. Bez nich wiele oddziałów zamknęłoby się ze względu na braki kadrowe – podkreśla Tomasz Kopiec, członek zarządu Federacji Szpitali Polskich i dyrektor Szpitala na Czerniakowskiej w Warszawie.
Jak dodaje, anatomia jest wszędzie taka sama i jeżeli lekarz chce rozwiązać problem zdrowotny pacjenta, to go rozwiąże. Problemu nie stanowi też nieznajomość języka. – Kiedy Polak trafia do szpitala w innym kraju, to nieznajomość języka polskiego przez zagranicznego lekarza nie uniemożliwia przecież leczenia. To samo dotyczy ukraińskich lekarzy w Polsce – podsumowuje dyrektor szpitala.
Czytaj więcej
Strona związkowa nie zgadza się na zmiany w podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia, dopóki rz...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Ukraińscy lekarze mogą wykonywać zawód w Polsce bez konieczności nostryfikacji dyplomu w oparciu o system uproszczony, w kilku trybach. W każdym przypadku wymaga to decyzji ministra zdrowia, na podstawie których okręgowe rady lekarskie przyznają prawo wykonywania zawodu.
Od 24 lutego 2022 r. do 25 sierpnia 2025 r. minister wydał 5 256 takich decyzji, w tym 303 dla lekarzy i lekarzy dentystów w procedurze na określony zakres czynności, czas i miejsce zatrudnienia; 87 decyzji w procedurze o warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz 4866 na okres pięciu lat, czyli w trybie obowiązującym od 24 lutego 2022 r. do 24 października 2024 r. – wynika z danych udostępnionych „Rz” przez Ministerstwo Zdrowia.
Strona związkowa nie zgadza się na zmiany w podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia, dopóki rząd nie nałoży l...
Opublikowane w środę (20 sierpnia) obwieszczenie ministra zdrowia rozszerza katalog szczepień ochronnych dla osó...
Pacjent potraktowany z empatią, często bardziej otwarcie mówi o swoich objawach. A wtedy łatwiej postawić diagno...
Zakończył się nabór wniosków w konkursie na onkologię w ramach Funduszu Medycznego. Do Ministerstwa Zdrowia wpły...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Drugie półrocze 2025 r. upłynie pod znakiem duńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety obrane w...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas