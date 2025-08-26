Ukraińscy lekarze mogą wykonywać zawód w Polsce bez konieczności nostryfikacji dyplomu w oparciu o system uproszczony, w kilku trybach. W każdym przypadku wymaga to decyzji ministra zdrowia, na podstawie których okręgowe rady lekarskie przyznają prawo wykonywania zawodu.

Od 24 lutego 2022 r. do 25 sierpnia 2025 r. minister wydał 5 256 takich decyzji, w tym 303 dla lekarzy i lekarzy dentystów w procedurze na określony zakres czynności, czas i miejsce zatrudnienia; 87 decyzji w procedurze o warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz 4866 na okres pięciu lat, czyli w trybie obowiązującym od 24 lutego 2022 r. do 24 października 2024 r. – wynika z danych udostępnionych „Rz” przez Ministerstwo Zdrowia.

Co oznacza weto prezydenta? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia

25 sierpnia prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, której część dotyczy medyków. – Sytuacja lekarzy (z Ukrainy – red.) posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu nie zmienia się w wyniku prezydenckiego weta – przekazało „Rz” Ministerstwo Zdrowia. W odniesieniu do uproszczonego trybu dla lekarzy z Ukrainy przyznającego uprawnienia na pięć lat resort wskazuje, że został on już wcześniej wygaszony i nie był przywracany (lub wydłużany) zawetowaną ustawą. – Ustawa ta nakładała natomiast dodatkowe ograniczenie: obowiązek złożenia wniosku do okręgowej izby lekarskiej o przyznanie prawa wykonywania zawodu w ciągu sześciu miesięcy od decyzji ministra zdrowia. Ponieważ ustawa nie weszła w życie, kwestia ta pozostaje nieuregulowana. W praktyce oznacza to, że lekarz z Ukrainy, który decyzją ministra zdrowia otrzymał zgodę na warunkowe wykonywanie zawodu w Polsce, może z tą decyzją wystąpić do izby lekarskiej nawet po kilku latach (np. po trzech) i dopiero od tego momentu rozpocznie się pięcioletni okres obowiązywania uprawnień – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Resort tłumaczy też, że pozostałe dwa tryby przyznawania uprawnień lekarzom z Ukrainy nie ulegają zmianie. – Nie mają ograniczenia w czasie. Tryb na określony czas, miejsce i zakres jest cały czas otwarty i są wydawane decyzje, nie tylko lekarzom z Ukrainy, ale też z Białorusi, w znacznie mniejszej liczbie niż w trybie art. 61 ustawy o pomocy (wygaszonym w październiku ubiegłego roku – red.). Drugi tryb był związany ze stanem epidemii – czytamy w stanowisku ministerstwa.