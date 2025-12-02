• ograniczenia na liście D (leki 65+ i 18-);

• zakończenie programu „Dobry posiłek w szpitalu”;

• limity w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej.

Foto: Paweł Krupecki

– Minister finansów zwrócił się do wszystkich resortów o to, żeby wskazać propozycje możliwości oszczędności i myśmy na to pismo odpowiedzieli, wskazując obszary, natomiast w żaden sposób nie jest to przesądzone, że któreś i które z tych obszarów zostaną uwzględnione. Wiadomo, że część zmian jest do dokonania, część korekcji jest do przeprowadzenia, dlatego że mamy do czynienia z przeszacowanymi procedurami i to powoduje wygenerowanie nadmiernych kosztów – tłumaczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Jakub Gołąb. Jak jednak wynika z analiz resortowych, nawet pełna realizacja planu nie wystarczyłaby, aby załatać lukę finansową. Przypomnijmy, że prognozowany niedobór środków w budżecie NFZ na 2026 r. to aż 12,9 mld zł.

Pismo zaskoczyło stronę społeczną nie tylko ze względu na przedstawione w nim propozycje, ale także fakt, że interesariusze nie mieli pojęcia o jego istnieniu. – Pani minister zorganizowała spotkanie z nami 27 października i to wszystko, co tu opisała, było przedstawione na Prezydium, ale to nie były żadne uzgodnienia. Więc, nie uzgadniając czegoś ze stroną społeczną, przedstawiła to jako rozwiązania systemowe w zakresie ochrony zdrowia służące obniżeniu kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia. To po co organizujemy te wszystkie spotkania Zespołu Trójstronnego i mówimy o dialogu? – pytała Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. – My nie damy się w żaden sposób skonfliktować z pacjentami. Przekaz pt.: „Pracownicy nie ustąpili ani na jotę, w związku z tym pacjenci, musicie się pogodzić z tym, że będziemy na was oszczędzać” nie miał miejsca i dokąd będziemy pełnić swoje funkcje związkowe, nie damy się sprowokować ani nie damy się postawić w kontrze do pacjenta – dodała Maria Jolanta Ochman z NSZZ „Solidarność",