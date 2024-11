Zespół Trójstronny pochyli się nad płacami lekarzy

Niektóre leki przyjmujemy w domu w postaci zastrzyków. Są to na przykład leki przeciwzakrzepowe lub przeciwbólowe. Ze strzykawek i igieł na co dzień korzystają również diabetycy. Po ich użyciu pojawia się pytanie, gdzie wyrzucić tego typu odpady. Wyjaśnia to Główny Inspektorat Sanitarny.