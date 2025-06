Podwyżki dla lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia odkrywa karty

Podwyżki dla osób zatrudnionych na etacie w podmiotach leczniczych wejdą w życie 1 lipca 2025 r. i obejmą przedstawicieli dziesięciu grup zawodów medycznych: m.in. lekarzy, pielęgniarki czy fizjoterapeutów. Według wyliczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) na dzień 25 kwietnia uprawnionych do wyższego wynagrodzenia może być 452 645 pracowników ochrony zdrowia.

Mechanizm waloryzacji wynagrodzeń lekarzy i innych zawodów medycznych został wprowadzony w 2022 r. wraz z nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W latach 2022-2025 skumulowane koszty ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia to 133,8 mld zł. W tym roku to 57,3 mld zł, czyli ok. jedna czwarta budżetu NFZ – poinformował Daniel Rutkowski, prezes AOTMiT.

W tym roku ustawa gwarantuje pracownikom ochrony zdrowia podwyżkę płac na poziomie 14,34 proc.

18 mld złotych więcej na zdrowie w 2025 r.

- Tak jak od kilku lat, także w tym roku, w czerwcu ogłaszana jest rekomendacja prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. (…) To, co chcemy państwu ogłosić w tym roku, w związku z tą rekomendacją prezesa AOTMiT to to, że w skali najbliższych miesięcy do podmiotów leczniczych trafi blisko 18 mld złotych. Na te 18 mld złotych składa się właśnie rekomendacja Prezesa AOTMiT, ale są to także nadwykonania w programach lekowych i chemioterapii i to, co nazwaliśmy premią za przekroczenie ryczałtu w podstawowym zabezpieczeniu szpitalnym w sieci, to jest przekroczenie ryczałtu za rok 2024 – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.