Kim jest nowa minister zdrowia, Izabela Leszczyna? Polityczka, nauczycielka, finansistka, poetka

- To nie będzie misja straceńcza – tak o kandydatce na ministra zdrowia Izabeli Leszczynie mówił z mównicy sejmowej Donald Tusk. I podkreślał, że w resorcie zdrowia obecnie najważniejsze jest racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

A w gospodarowaniu budżetem Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, ma akurat doświadczenie, bo w latach 2013-2015 pełniła funkcję wiceministra finansów. Teraz też obstawiano, ze trafi do resortu finansów – tym bardziej, że przez okres kadencji PiS, komentowała kwestie finansowe. Tak się jednak nie stało, bo fotel ministra finansów otrzymał Andrzej Domański.

Środowisko lekarskie oczekuje, że postawi na mądrych doradców

Izabela Leszczyna nigdy dotąd też nie zajmowała się sprawami zdrowotnymi, nie jest lekarką, a nauczycielką. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim a po obronie wróciła do Częstochowy, by tam podjąć pracę w szkole. Była też konsultantem w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli a w międzyczasie ukończyła pięć studiów podyplomowych. Jedne z nich z audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w Szkole Głównej Handlowej – co także wskazuje na skierowanie jej zainteresowań na aspekty związane z finansami. Posłanką po raz pierwszy została w 2007 r.

W 2010 roku ubiegała się o fotel prezydenta Częstochowy. W drugiej turze przegrała z Krzysztofem Matyjaszczykiem. Wielokrotnie startowała w wyborach parlamentarnych uzyskując mandaty poselskie w Sejmie VII, VIII, IX i X kadencji. W Sejmie IX kadencji była wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Finansów Publicznych.