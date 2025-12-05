Rzeczpospolita
Wydarzenia
48 min. 49 sek.

Zdrowie już wybuchło rządowi w rękach, co z 2027? Nawrocki kontra psy na łańcuchach

W najnowszym odcinku „Politycznych Michałków” Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko rozmawiają o trzech kluczowych frontach politycznych: dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia, kontrowersyjnych wetach prezydenta Karola Nawrockiego – w tym ustawy o zakazie trzymania psów na łańcuchach – oraz konsekwencjach międzynarodowych układów dla polskiej sceny politycznej.

Publikacja: 05.12.2025 17:00

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

Problemy służby zdrowia to zdaniem publicystów nie tylko kolejna odsłona znanych kłopotów z kontraktami NFZ, ale poważny kryzys polityczny. – To nawet nie jest bomba z opóźnionym zapłonem, bo ta bomba już wybuchła. Tylko to jest samonakręcająca się bomba, z konsekwencjami dla 2027 r. i wyborów – ostrzega Michał Kolanko. Do mediów trafiła propozycja Ministerstwa Zdrowia cięć świadczeń. – Ludzie z rakiem są odsyłani ze szpitali, a potem informacja, że Ministerstwo Zdrowia proponuje obcinanie świadczeń. To jest katastrofa polityczna – komentuje Kolanko. To nie jest więc tylko „sezonowy” problem. – Mam wrażenie, że co roku, pod koniec kalendarzowego roku, są problemy ze służbą zdrowia. Ale chyba to, co mamy w tym roku, jest trochę inaczej – zauważył Michał Szułdrzyński. W rozmowie analizowano też słabą pozycję polityczną minister zdrowia, która nie ma politycznego zaplecza i może liczyć tylko na wsparcie Donalda Tuska.

Poczekalnia szpitala onkologicznego w Chorzowie
Ochrona zdrowia
Prof. Piotr Czauderna, doradca prezydenta: Potrzebujemy sieci bezpieczeństwa medycznego

Weta i psy na łańcuchach. Błąd Nawrockiego?

Polską politykę i internet rozgrzały w tym tygodniu weta prezydenta Karola Nawrockiego. Kolanko nie krył krytycyzmu wobec komunikacyjnej porażki Pałacu Prezydenckiego: – Efekt decyzji prezydenta w sprawie ustawy o psach na łańcuchach jest taki, że internet zalały memy, zdjęcia, grafiki… Prezydent został przedstawiony jako osoba bezwzględna, nieczuła, bez empatii – mówił. Rozmówcy poruszyli też kwestię weta prezydenta (podtrzymanego przez Sejm) do ustawy o kryptowalutach. Równocześnie poruszono temat powiązania kryptowalut z bezpieczeństwem państwa. – Klasyczna „blame game”: narracja koalicji jest taka, że prezydent zawetował tę ustawę, czyli on jest zwolennikiem pralni pieniędzy i działań przestępczych – mówił Szułdrzyński.

Premier Donald Tusk na Szczycie Medycznym "Bezpieczny Pacjent"
Ochrona zdrowia
Premier ociepla wizerunek w temacie ochrony zdrowia. Prezydent odpuszcza weto

Geopolityka i rywalizacja na prawicy

W ostatniej części rozmowy dziennikarze skupili się na polityce zagranicznej i układach wewnątrz polskiej prawicy. – Mamy wciąż mówiącego dobrze o Trumpie prezydenta Nawrockiego, który równocześnie wykonał bardzo ciekawy gest wobec Wiktora Orbána – wskazał Szułdrzyński.

Nie zabrakło także komentarzy na temat Grzegorza Brauna. – Spotkałem jednego z polityków PiS, który powiedział mi: „Braun urósł, gdy Kaczyński zaczął się kłócić z Mentzenem” – przytoczył Szułdrzyński. Ciekawie wygląda też sytuacja między prezydentem Nawrockim a Konfederacją. – Ten miodowy miesiąc z Konfederacją może się w ogóle nie wydarzył. Ale jasne jest jedno: prezydent nie wygra wyborów w 2030 bez wyborców PiS i Konfederacji – mówił Kolanko. – Będzie lawirował między Polską liberalną a Polską solidarną – dodał.

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Osoby Donald Tusk Grzegorz Braun Organizacje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Karol Nawrocki

