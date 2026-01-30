Rzeczpospolita
Polacy porównali Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę. Wyniki sondażu

„Czy prezydent Karol Nawrocki lepiej wykonuje obowiązki od Andrzeja Dudy?” - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Publikacja: 30.01.2026 10:07

Karol Nawrocki

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Andrzej Duda był drugim w historii III RP prezydentem, który pełnił urząd przez dwie kadencje, w latach 2015–2025 (pierwszym był Aleksander Kwaśniewski). Karol Nawrocki jest z kolei prezydentem od 6 sierpnia 2025 roku – 6 lutego minie pierwsze pół roku jego prezydentury. 

Sondaż: 31 proc. Polaków uważa, że Karol Nawrocki wykonuje obowiązki prezydenta lepiej, niż Andrzej Duda

W odpowiedzi na pytanie „Super Expressu” o obie prezydentury najwięcej – 36 proc. badanych – uznało, że zarówno Nawrocki, jak i Duda wykonują obowiązki prezydenta tak samo. 

31 proc. respondentów uważa, że Nawrocki wykonuje obowiązki prezydenta lepiej, niż Andrzej Duda. Z kolei 22 proc. badanych jest przeciwnego zdania.

11 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej kwestii. 

Dotychczasową prezydenturę Nawrockiego charakteryzuje bardzo częste korzystanie z prawa weta – w ciągu niespełna sześciu miesięcy prezydent zawetował 23 ustawy, a więc o cztery więcej, niż Andrzej Duda w czasie dwóch pełnych kadencji. Nawrocki przyjął też bardzo konfrontacyjną postawę wobec rządu – podkreśla, że rząd Donalda Tuska jest najgorszym rządem w historii. W ostatnim czasie doszło jednak do rozmów prezydenta z premierem w sprawach bezpieczeństwa oraz do spotkania szefa MSZ, wicepremiera Radosława Sikorskiego z Nawrockim w sprawie nominacji ambasadorskich, których Nawrocki od początku kadencji nie podpisuje. 

Połowa Polaków zadowolona z pracy Karola Nawrockiego, ale zaufanie do niego spada

Przed kilkoma dniami Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała sondaż dotyczący oceny pracy prezydenta Karola Nawrockiego. Wynikało z niego, że 50,6 proc. badanych uważa, iż Nawrocki dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, z kolei negatywną ocenę wystawiło mu 37,4 proc. badanych. Odsetek oceniających prezydenta dobrze zmniejszył się w ciągu miesiąca o 1,2 punktu proc., a odsetek oceniających go negatywnie – wzrósł o 3,2 punktu proc.

We wtorek pojawił się z kolei sondaż opublikowany przez CBOS, w którym Polacy ocenili pracę prezydenta. Z sondażu przeprowadzonego między 8 a 20 stycznia wynika, że to, jak prezydent wywiązuje się z obowiązków głowy państwa pozytywnie ocenia 50 proc. respondentów, a negatywnie – 39 proc. 

W opublikowanym w styczniu badaniu zaufania do polityków przygotowanym przez IBRiS dla Onetu Karol Nawrocki, któremu ufa 47,7 proc. badanych, zajął pierwsze miejsce (przy czym 25 proc. ufa mu zdecydowanie). Styczeń był jednak drugim miesiącem z rzędu, gdy Nawrocki notuje spadek poziomu zaufania – jeszcze w listopadzie cieszył się zaufaniem 51,8 proc. badanych, a w grudniu – 49,3 proc. W stosunku do tego ostatniego wyniku odsetek ufających prezydentowi w styczniu zmniejszył się o 1,6 punktu proc. 

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Andrzej Duda Karol Nawrocki
