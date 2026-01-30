Andrzej Duda był drugim w historii III RP prezydentem, który pełnił urząd przez dwie kadencje, w latach 2015–2025 (pierwszym był Aleksander Kwaśniewski). Karol Nawrocki jest z kolei prezydentem od 6 sierpnia 2025 roku – 6 lutego minie pierwsze pół roku jego prezydentury.

Reklama Reklama

Sondaż: 31 proc. Polaków uważa, że Karol Nawrocki wykonuje obowiązki prezydenta lepiej, niż Andrzej Duda

W odpowiedzi na pytanie „Super Expressu” o obie prezydentury najwięcej – 36 proc. badanych – uznało, że zarówno Nawrocki, jak i Duda wykonują obowiązki prezydenta tak samo.

31 proc. respondentów uważa, że Nawrocki wykonuje obowiązki prezydenta lepiej, niż Andrzej Duda. Z kolei 22 proc. badanych jest przeciwnego zdania.

11 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej kwestii.