Prezydent Karol Nawrocki zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 51,8 proc. zaufania, co oznacza wzrost o 4,9 pkt proc. względem października. Brak zaufania deklaruje wobec niego 41,9 proc. respondentów, a neutralnie ocenia go 6,3 proc.

To najwyższy rezultat Nawrockiego w historii badań IBRiS dla Onetu i jeden z najlepszych wyników w ogóle. Do historycznego rekordu – 54,4 proc. Szymona Hołowni z początku 2024 r. – brakuje mu niespełna trzech punktów.

W elicie polityków, którzy kiedykolwiek przekroczyli 50 proc., znaleźli się wcześniej także: Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski i Łukasz Szumowski.

Duży awans marszałka Włodzimierza Czarzastego

Drugą pozycję zajmuje Radosław Sikorski z wynikiem 40,3 proc. zaufania, co oznacza spadek o 3,9 pkt proc. To wciąż solidny rezultat, choć wicepremier i szef MSZ ma wysoki poziom nieufności – 49,8 proc.