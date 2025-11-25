Aktualizacja: 25.11.2025 08:57 Publikacja: 25.11.2025 07:52
Karol Nawrocki, Radosław Sikorski i Włodzimierz Czarzasty to liderzy rankingu zaufania w listopadzie
Foto: PAP/Albert Zawada, Marek Zakrzewski, Marcin Bielecki
Prezydent Karol Nawrocki zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 51,8 proc. zaufania, co oznacza wzrost o 4,9 pkt proc. względem października. Brak zaufania deklaruje wobec niego 41,9 proc. respondentów, a neutralnie ocenia go 6,3 proc.
To najwyższy rezultat Nawrockiego w historii badań IBRiS dla Onetu i jeden z najlepszych wyników w ogóle. Do historycznego rekordu – 54,4 proc. Szymona Hołowni z początku 2024 r. – brakuje mu niespełna trzech punktów.
W elicie polityków, którzy kiedykolwiek przekroczyli 50 proc., znaleźli się wcześniej także: Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski i Łukasz Szumowski.
Czytaj więcej
„Czy Polska 2050 powinna Pani/Pana zdaniem otrzymać funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska?...
Drugą pozycję zajmuje Radosław Sikorski z wynikiem 40,3 proc. zaufania, co oznacza spadek o 3,9 pkt proc. To wciąż solidny rezultat, choć wicepremier i szef MSZ ma wysoki poziom nieufności – 49,8 proc.
Na podium znalazł się także Włodzimierz Czarzasty, nowy marszałek Sejmu. Polityk zanotował spektakularny wzrost zaufania – aż +7,6 pkt proc., osiągając 39,6 proc. Zyskuje tym samym siedem pozycji w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Tuż za podium znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz (37,7 proc.; spadek o 0,6 pkt proc.), a piąte miejsce zajmuje premier Donald Tusk (37,4 proc.; wzrost o 1,8 pkt proc.).
Czytaj więcej
Część z tych propozycji jest nie do zaakceptowania. Szczególnie ważne z polskiego punktu widzenia...
W pierwszej dziesiątce znaleźli się kolejno: Mateusz Morawiecki – 37 proc. (+3,7 pkt proc.), Krzysztof Bosak – 35,2 proc. (-1,2 pkt proc.), Piotr Zgorzelski – 34,3 proc. (+3,4 pkt proc.), Krzysztof Gawkowski – 29,8 proc. (+4 pkt proc.), Sławomir Mentzen – 28,8 proc. (-3,8 pkt proc.)
Zauważalny jest znaczący wzrost zaufania do Mateusza Morawieckiego, który wśród polityków PiS zajmuje najwyższą pozycję i wyprzedza liderów Konfederacji – Bosaka i Mentzena.
Czytaj więcej
Marcin Mastalerek jest zdania, że Jarosław Kaczyński „źle ocenia tego, kto jest głównym konkurent...
Do istotnych roszad doszło na końcu zestawienia. Ostatnie miejsce opuszcza Szymon Hołownia, który notuje wyraźny wzrost – +6,2 pkt proc. do 26,8 proc... Teraz wyprzedza Grzegorza Brauna (25,8 proc.), a na samym końcu znalazł się Adrian Zandberg (20,4 proc.; spadek o 3,3 pkt proc.).
Wśród polityków, którzy zdobyli najwyższy wynik dotyczący braku zaufania, na pierwszym miejscu jest Grzegorz Braun (63,9 proc.). Drugie miejsce zajmuje Donald Tusk (59 proc.), trzecie Jarosław Kaczyński (56,4 proc.), a czwarte Mateusz Morawiecki (50,3 proc.). Największy wzrost negatywnych ocen zanotowali: Radosław Sikorski (+5,2 pkt proc.), Donald Tusk (+4,3 pkt proc.) i Karol Nawrocki (+3,3 pkt proc.).
Sondaż przeprowadzono w dniach 21-22 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Karol Nawrocki zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 51,8 proc. zaufania, co oznacza wzrost o 4,9 pkt proc. względem października. Brak zaufania deklaruje wobec niego 41,9 proc. respondentów, a neutralnie ocenia go 6,3 proc.
To najwyższy rezultat Nawrockiego w historii badań IBRiS dla Onetu i jeden z najlepszych wyników w ogóle. Do historycznego rekordu – 54,4 proc. Szymona Hołowni z początku 2024 r. – brakuje mu niespełna trzech punktów.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Eksperci są zgodni, że przed kolejnymi wyborami prezydenckimi pojawi się kandydat spoza obecnego układu partyjne...
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie przeboju byłego lidera Konfederacji, w którym rapował m.in. o „ucięciu j...
„Czy Polska 2050 powinna Pani/Pana zdaniem otrzymać funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska?” - takie pytan...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
W sądzie, na posiedzeniu w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry, pojawić się mają funkcjonariusze Wydziału Konw...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas