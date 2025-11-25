Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż zaufania IBRiS: Karol Nawrocki blisko rekordowego wyniku

Listopadowy sondaż zaufania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu przynosi znaczące roszady w rankingu polityków. Największą sensacją jest rekordowy wynik Karola Nawrockiego, który wchodzi do wąskiego grona polityków przekraczających próg 50 proc. pozytywnych wskazań.

Publikacja: 25.11.2025 07:52

Karol Nawrocki, Radosław Sikorski i Włodzimierz Czarzasty to liderzy rankingu zaufania w listopadzie

Karol Nawrocki, Radosław Sikorski i Włodzimierz Czarzasty to liderzy rankingu zaufania w listopadzie

Foto: PAP/Albert Zawada, Marek Zakrzewski, Marcin Bielecki

Przemysław Malinowski

Prezydent Karol Nawrocki zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 51,8 proc. zaufania, co oznacza wzrost o 4,9 pkt proc. względem października. Brak zaufania deklaruje wobec niego 41,9 proc. respondentów, a neutralnie ocenia go 6,3 proc.

To najwyższy rezultat Nawrockiego w historii badań IBRiS dla Onetu i jeden z najlepszych wyników w ogóle. Do historycznego rekordu – 54,4 proc. Szymona Hołowni z początku 2024 r. – brakuje mu niespełna trzech punktów.  

W elicie polityków, którzy kiedykolwiek przekroczyli 50 proc., znaleźli się wcześniej także: Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski i Łukasz Szumowski.

Czytaj więcej

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia
Polityka
Sondaż: Czy Polska 2050 powinna otrzymać tekę wicepremiera? Polacy odpowiedzieli

Duży awans marszałka Włodzimierza Czarzastego

Drugą pozycję zajmuje Radosław Sikorski z wynikiem 40,3 proc. zaufania, co oznacza spadek o 3,9 pkt proc. To wciąż solidny rezultat, choć wicepremier i szef MSZ ma wysoki poziom nieufności – 49,8 proc.

Reklama
Reklama

Na podium znalazł się także Włodzimierz Czarzasty, nowy marszałek Sejmu. Polityk zanotował spektakularny wzrost zaufania – aż +7,6 pkt proc., osiągając 39,6 proc. Zyskuje tym samym siedem pozycji w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Tuż za podium znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz (37,7 proc.; spadek o 0,6 pkt proc.), a piąte miejsce zajmuje premier Donald Tusk (37,4 proc.; wzrost o 1,8 pkt proc.).

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk: Część z 28 punktów Donalda Trumpa nie do zaakceptowania

Ranking polityków. Mateusz Morawiecki wyprzedza Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena

W pierwszej dziesiątce znaleźli się kolejno: Mateusz Morawiecki – 37 proc. (+3,7 pkt proc.), Krzysztof Bosak – 35,2 proc. (-1,2 pkt proc.), Piotr Zgorzelski – 34,3 proc. (+3,4 pkt proc.), Krzysztof Gawkowski – 29,8 proc. (+4 pkt proc.), Sławomir Mentzen – 28,8 proc. (-3,8 pkt proc.)

Zauważalny jest znaczący wzrost zaufania do Mateusza Morawieckiego, który wśród polityków PiS zajmuje najwyższą pozycję i wyprzedza liderów Konfederacji – Bosaka i Mentzena.

Czytaj więcej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Polityka
Ugrupowanie Brauna potencjalnym koalicjantem PiS-u? „Kaczyński dziś o tym nie powie”
Reklama
Reklama

Sondaż zaufania. Powrót Szymona Hołowni

Do istotnych roszad doszło na końcu zestawienia. Ostatnie miejsce opuszcza Szymon Hołownia, który notuje wyraźny wzrost – +6,2 pkt proc. do 26,8 proc... Teraz wyprzedza Grzegorza Brauna (25,8 proc.), a na samym końcu znalazł się Adrian Zandberg (20,4 proc.; spadek o 3,3 pkt proc.).

Któremu politykowi najmniej ufają Polacy?

Wśród polityków, którzy zdobyli najwyższy wynik dotyczący braku zaufania, na pierwszym miejscu jest Grzegorz Braun (63,9 proc.). Drugie miejsce zajmuje Donald Tusk (59 proc.), trzecie Jarosław Kaczyński (56,4 proc.), a czwarte Mateusz Morawiecki (50,3 proc.). Największy wzrost negatywnych ocen zanotowali: Radosław Sikorski (+5,2 pkt proc.), Donald Tusk (+4,3 pkt proc.) i Karol Nawrocki (+3,3 pkt proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 21-22 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Osoby Donald Tusk Jarosław Kaczyński Krzysztof Bosak Radosław Sikorski Włodzimierz Czarzasty Piotr Zgorzelski Mateusz Morawiecki Sławomir Mentzen Szymon Hołownia Grzegorz Braun Krzysztof Gawkowski Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 51,8 proc. zaufania, co oznacza wzrost o 4,9 pkt proc. względem października. Brak zaufania deklaruje wobec niego 41,9 proc. respondentów, a neutralnie ocenia go 6,3 proc.

To najwyższy rezultat Nawrockiego w historii badań IBRiS dla Onetu i jeden z najlepszych wyników w ogóle. Do historycznego rekordu – 54,4 proc. Szymona Hołowni z początku 2024 r. – brakuje mu niespełna trzech punktów.  

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Prof. Marcin Matczak
Polityka
Marcin Matczak przyciąga tłumy. Czy tata Maty chce być prezydentem?
Rap Janusza Korwin-Mikkego bez konsekwencji. Nie odpowie za „szatkowanie socjalistów”
Polityka
Rap Janusza Korwin-Mikkego bez konsekwencji. Nie odpowie za „szatkowanie socjalistów”
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia
Polityka
Sondaż: Czy Polska 2050 powinna otrzymać tekę wicepremiera? Polacy odpowiedzieli
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Zbigniew Ziobro
Polityka
Wydział Konwojowy na posiedzeniu ws. Ziobry. Chodzi o natychmiastowe wykonanie decyzji sądu?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama