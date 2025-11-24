Mastalerek zaznaczył także, że „Sławomir Mentzen buduje swoje poparcie w miejscu, gdzie macki polityczne prezesa Kaczyńskiego nie sięgają”. – Ten język tam nie trafia. To są często wyborcy, którzy kiedyś mogli głosować nawet na Janusza Palikota. To są anty-establishmentowi, anty-mainstreamowi, byli kukizowcy, nawet ludzie, którzy głosowali na Trzecią Drogę. Natomiast Grzegorz Braun zabiera tylko i wyłącznie Prawu i Sprawiedliwości – powiedział.

Zdaniem Mastalerka, „pierwszym potencjalnym koalicjantem i pierwszym wyborem” koalicyjnym PiS byłaby nie Konfederacja, a właśnie Grzegorz Braun i jego ugrupowanie.– Nikt o tym dzisiaj nie powie. Dziś Jarosław Kaczyński będzie opowiadał, że „nigdy koalicji z Grzegorzem Braunem” – stwierdził w rozmowie z TVN24.

– Atmosfera, która zrobiła się po 2023 r., ta zemsta polityczna, która spotkała Prawo i Sprawiedliwość, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wracało do władzy, będzie jeszcze większa – powiedział Mastalerek.– I wtedy kogo będzie prezes Kaczyński szukał? Kogoś, kogo też prokuratura szukała – dodał polityk, przypominając, iż Grzegorz Braun jest na celowniku śledczych.

Konfederacja dystansuje się wobec PiS i KO

Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się – jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu – jesienią 2027 r. Obecne sondaże wskazują, że faworytem wyborów byłaby Koalicja Obywatelska, która obecnie w większości badań wyprzedza PiS o kilka punktów procentowych. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja – z poparciem na poziomie 12-15 proc., a czwarta nierzadko jest, w ostatnim czasie, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w niedawnym sondażu IBRiS dla Onetu zdobyła 7,3 proc. wskazań). W większości sondaży próg wyborczy przekracza Nowa Lewica, która może liczyć na 6-7 proc. głosów – natomiast poniżej progu wyborczego znajdują się Partia Razem i dwaj obecni koalicjanci KO – PSL i Polska 2050.

Gdyby sondaże te potwierdziły się w najbliższych wyborach, wówczas większość w Sejmie mogłaby zbudować KO z Konfederacją lub PiS z Konfederacją. Ugrupowanie na razie jednak dystansuje się wobec obu największych partii, ale też nie wyklucza współpracy z nikim, uzależniając ją od zgody na realizację jej programu.