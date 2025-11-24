Aktualizacja: 24.11.2025 10:33 Publikacja: 24.11.2025 09:40
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Na czele najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu znajduje się Koalicja Obywatelska z poparciem 31,5 proc. (wzrost o 1 punkt proc. w porównaniu do badania z października). KO powiększyła tym samym przewagę nad PiS, na który chce głosować 27,6 proc. badanych. To wynik o 0,3 punktu proc. lepszy niż przed miesiącem, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała w badaniu IBRiS dla Onetu najgorszy wynik od 10 lat. Na podium niezmiennie znajduje się Konfederacja z poparciem 14,1 proc. (takim samym, jak w poprzednim badaniu). Na czwarte miejsce wskoczyła zaś Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 7,3 proc. respondentów (wzrost o 1,2 punktu proc.). Partia Grzegorza Brauna wyprzedziła Nową Lewicę, która może liczyć na 7 proc. głosów (spadek o 0,1 punktu proc.). Żadna inna partia nie przekroczyła progu wyborczego. Badanie wskazuje więc, że aby mieć większość po wyborach, konieczne będzie utworzenie koalicji rządzącej.
O ugrupowaniu Brauna, które odnotowało wzrost poparcia, mówił w rozmowie z TVN24 Marcin Mastalerek.
Czytaj więcej
W porównaniu do październikowego sondażu IBRiS dla Onetu, w którym PiS osiągnął najgorszy wynik o...
Szef Gabinetu Prezydenta RP za czasów Andrzeja Dudy stwierdził, że „dziwi się atakom prezesa Jarosława Kaczyńskiego na Sławomira Mentzena”. – Wydaje mi się, że źle ocenia, kto jest głównym konkurentem Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że dzisiaj (jego głównym konkurentem – red.) jest Grzegorz Braun – stwierdził.
Mastalerek zaznaczył także, że „Sławomir Mentzen buduje swoje poparcie w miejscu, gdzie macki polityczne prezesa Kaczyńskiego nie sięgają”. – Ten język tam nie trafia. To są często wyborcy, którzy kiedyś mogli głosować nawet na Janusza Palikota. To są anty-establishmentowi, anty-mainstreamowi, byli kukizowcy, nawet ludzie, którzy głosowali na Trzecią Drogę. Natomiast Grzegorz Braun zabiera tylko i wyłącznie Prawu i Sprawiedliwości – powiedział.
Zdaniem Mastalerka, „pierwszym potencjalnym koalicjantem i pierwszym wyborem” koalicyjnym PiS byłaby nie Konfederacja, a właśnie Grzegorz Braun i jego ugrupowanie.– Nikt o tym dzisiaj nie powie. Dziś Jarosław Kaczyński będzie opowiadał, że „nigdy koalicji z Grzegorzem Braunem” – stwierdził w rozmowie z TVN24.
– Atmosfera, która zrobiła się po 2023 r., ta zemsta polityczna, która spotkała Prawo i Sprawiedliwość, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wracało do władzy, będzie jeszcze większa – powiedział Mastalerek.– I wtedy kogo będzie prezes Kaczyński szukał? Kogoś, kogo też prokuratura szukała – dodał polityk, przypominając, iż Grzegorz Braun jest na celowniku śledczych.
Czytaj więcej
Partia Jarosława Kaczyńskiego traci siłę w internecie i coraz agresywniej narzuca swoją narrację,...
Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się – jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu – jesienią 2027 r. Obecne sondaże wskazują, że faworytem wyborów byłaby Koalicja Obywatelska, która obecnie w większości badań wyprzedza PiS o kilka punktów procentowych. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja – z poparciem na poziomie 12-15 proc., a czwarta nierzadko jest, w ostatnim czasie, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w niedawnym sondażu IBRiS dla Onetu zdobyła 7,3 proc. wskazań). W większości sondaży próg wyborczy przekracza Nowa Lewica, która może liczyć na 6-7 proc. głosów – natomiast poniżej progu wyborczego znajdują się Partia Razem i dwaj obecni koalicjanci KO – PSL i Polska 2050.
Gdyby sondaże te potwierdziły się w najbliższych wyborach, wówczas większość w Sejmie mogłaby zbudować KO z Konfederacją lub PiS z Konfederacją. Ugrupowanie na razie jednak dystansuje się wobec obu największych partii, ale też nie wyklucza współpracy z nikim, uzależniając ją od zgody na realizację jej programu.
Konfederacja, w skład której wchodzą obecnie Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka i Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, nigdy jeszcze nie wchodziła w skład koalicji rządzącej. Formacja istnieje od 2019 r. – jako koalicja zawiązała się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. (uzyskała w nich 4,55 proc. głosów i nie brała udziału w podziale mandatów), a jako partia o charakterze federacyjnym zarejestrowana została w lipcu 2019 r. (jako Konfederacja Wolność i Niepodległość).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na czele najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu znajduje się Koalicja Obywatelska z poparciem 31,5 proc. (wzrost o 1 punkt proc. w porównaniu do badania z października). KO powiększyła tym samym przewagę nad PiS, na który chce głosować 27,6 proc. badanych. To wynik o 0,3 punktu proc. lepszy niż przed miesiącem, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała w badaniu IBRiS dla Onetu najgorszy wynik od 10 lat. Na podium niezmiennie znajduje się Konfederacja z poparciem 14,1 proc. (takim samym, jak w poprzednim badaniu). Na czwarte miejsce wskoczyła zaś Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 7,3 proc. respondentów (wzrost o 1,2 punktu proc.). Partia Grzegorza Brauna wyprzedziła Nową Lewicę, która może liczyć na 7 proc. głosów (spadek o 0,1 punktu proc.). Żadna inna partia nie przekroczyła progu wyborczego. Badanie wskazuje więc, że aby mieć większość po wyborach, konieczne będzie utworzenie koalicji rządzącej.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Marszałek Włodzimierz Czarzasty pokazał, jako wicemarszałek Sejmu, że jest kulturalny, grzeczny, ale stanowczy -...
W Polsce 2050 zaczyna się wyścig o przywództwo. Do gry wchodzą kolejne nazwiska, a wynik styczniowego głosowania...
Warunki zakończenia wojny, przedstawione Ukrainie przez administrację USA, wzbudziły nad Wisłą sprzeciw ponad po...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
„Jakim marszałkiem Sejmu będzie Pani/Pana zdaniem Włodzimierz Czarzasty?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas